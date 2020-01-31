Год назад Соболев начал робко – с пары голевых пасов. Этой весной – стреляет дублями и чаще всех забивает головой

Семь голов всего за месяц. В списке бомбардиров больше только у Дзюбы и Азмуна.

Сезон-2019/20 Александр Соболев начал очень результативно и позабивал почти всем топам – ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву» и «Краснодару». Десять голов в 18 матчах за «Крылья Советов» – очень приличный показатель.

Трансфер в «Спартак» в начале 2020-го – шаг вперед и возможность прогрессировать под руководством интересного тренера и более уровневых партнеров по команде.

«Мы нуждаемся в нем на 100%, нуждаемся в нападающем такого плана», – утверждал Доменико Тедеско. Александр Григорян любит выделять личные качества и тоже впечатлился: «Помню, как Александр призвал Рыжикова не тянуть время в одном из матчей, так как хотел забить еще. Меня поразила эта наглость. За счет своего характера он может далеко пойти».

Сам Соболев начал с гола на победном Кубке «Париматч Премьер» и выделял подготовку при Тедеско: «Первые три-четыре дня ходил как терминатор – руки вверх поднять не мог, все болело». Весной до пандемии коронавируса «Спартак» успел сыграть четыре матча, и Соболев трижды выходил в старте. Отметился в принципиальных матчах двумя ассистами:

Хорошо вывел к воротам Бакаева, и тот забил «Динамо».

Проковырял мяч в штрафную ЦСКА, где его подхватил Понсе и забил.

Сезон завершился летом – там Соболев забил трижды, было два гола в РПЛ, еще один – в Кубке. В новом сезоне – пять голов до зимней паузы плюс мяч на Кубок и еще гол за сборную.

Это нормальная результативность для форварда, который проводит первый полноценный сезон в большом клубе, но весной 2021-го началось нечто феноменальное.

• Классная серия «Спартака» из четырех побед с общим счетом 16:5 совпала с результативностью Соболева – целых семь голов, пусть и три с пенальти.

• Соболев в этой серии забивал в каждом матче.

• Затратил на это меньше месяца – с 7 марта по 5 апреля.

• Трижды стрелял дублями, два из которых – без пенальти (с «Краснодаром» и «Ростовом»).

• Теперь у него 12 голов в 17 матчах. По количеству мячей он уступает только Дзюбе и Азмуну (в один гол).

• По средней результативности он даже лучше их – тратит на гол в среднем 94,5 минуты, тогда как Дзюба – 135, а Азмун – 102 (если исключить пенальти – Соболев лучше Дзюбы, но хуже Азмуна).

• Еще Соболев – лучший по голам головой в сезоне. Уже пять таких голов. Три из четырех с игры весной 2021-го – как раз головой.

• Тогда неудивительно, что Соболев – лучший игрок лиги по выигранным верховым единоборствам (5,5 в среднем за матч – WhoScored).

«Он еще молод, но уже очень силен. В штрафной он просто убийца», – похвалил его Промес. «В последнее время он начал лучше работать корпусом при контроле мяча», – отметил Тедеско. Соболев же (в шутку?) отметил свой разговор с Леонидом Трахтенбергом: «Я переосмыслил свою игру маленько и немножко по-другому действую. Это приносит свои плоды».

Впереди в РПЛ еще шесть матчей, а у «Спартака» – два принципиальных противостояния с «Локомотивом» и ЦСКА. Соболев же в Ростове-на-Дону оформил лучший сезон в карьере – 12 он еще не забивал. Но при такой его форме и 12 – не предел.