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    Год назад Соболев начал робко – с пары голевых пасов. Этой весной – стреляет дублями и чаще всех забивает головой


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    Голосов: 1
    Сегодня, 01:56
    Семь голов всего за месяц. В списке бомбардиров больше только у Дзюбы и Азмуна.

    Сезон-2019/20 Александр Соболев начал очень результативно и позабивал почти всем топам – ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву» и «Краснодару». Десять голов в 18 матчах за «Крылья Советов» – очень приличный показатель.

    Трансфер в «Спартак» в начале 2020-го – шаг вперед и возможность прогрессировать под руководством интересного тренера и более уровневых партнеров по команде.

    «Мы нуждаемся в нем на 100%, нуждаемся в нападающем такого плана», – утверждал Доменико Тедеско. Александр Григорян любит выделять личные качества и тоже впечатлился: «Помню, как Александр призвал Рыжикова не тянуть время в одном из матчей, так как хотел забить еще. Меня поразила эта наглость. За счет своего характера он может далеко пойти».

    Сам Соболев начал с гола на победном Кубке «Париматч Премьер» и выделял подготовку при Тедеско: «Первые три-четыре дня ходил как терминатор – руки вверх поднять не мог, все болело». Весной до пандемии коронавируса «Спартак» успел сыграть четыре матча, и Соболев трижды выходил в старте. Отметился в принципиальных матчах двумя ассистами:

    • Хорошо вывел к воротам Бакаева, и тот забил «Динамо».
    • Проковырял мяч в штрафную ЦСКА, где его подхватил Понсе и забил.

    Сезон завершился летом – там Соболев забил трижды, было два гола в РПЛ, еще один – в Кубке. В новом сезоне – пять голов до зимней паузы плюс мяч на Кубок и еще гол за сборную.

    Это нормальная результативность для форварда, который проводит первый полноценный сезон в большом клубе, но весной 2021-го началось нечто феноменальное.

    • Классная серия «Спартака» из четырех побед с общим счетом 16:5 совпала с результативностью Соболева – целых семь голов, пусть и три с пенальти.

    • Соболев в этой серии забивал в каждом матче.

    • Затратил на это меньше месяца – с 7 марта по 5 апреля.

    • Трижды стрелял дублями, два из которых – без пенальти (с «Краснодаром» и «Ростовом»).

    • Теперь у него 12 голов в 17 матчах. По количеству мячей он уступает только Дзюбе и Азмуну (в один гол).

    • По средней результативности он даже лучше их – тратит на гол в среднем 94,5 минуты, тогда как Дзюба – 135, а Азмун – 102 (если исключить пенальти – Соболев лучше Дзюбы, но хуже Азмуна).

    • Еще Соболев – лучший по голам головой в сезоне. Уже пять таких голов. Три из четырех с игры весной 2021-го – как раз головой.

    • Тогда неудивительно, что Соболев – лучший игрок лиги по выигранным верховым единоборствам (5,5 в среднем за матч – WhoScored).

    «Он еще молод, но уже очень силен. В штрафной он просто убийца», – похвалил его Промес. «В последнее время он начал лучше работать корпусом при контроле мяча», – отметил Тедеско. Соболев же (в шутку?) отметил свой разговор с Леонидом Трахтенбергом: «Я переосмыслил свою игру маленько и немножко по-другому действую. Это приносит свои плоды».

    Впереди в РПЛ еще шесть матчей, а у «Спартака» – два принципиальных противостояния с «Локомотивом» и ЦСКА. Соболев же в Ростове-на-Дону оформил лучший сезон в карьере – 12 он еще не забивал. Но при такой его форме и 12 – не предел.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
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