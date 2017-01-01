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    «Локомотив» – лучший русский клуб 2021 года


    3.3
    Голосов: 4
    Сегодня, 21:27
    Восемь побед из восьми.

    «Локомотив» обыграл «Спартак»: отстает от него на одно очко, но не выключился из борьбы за Лигу чемпионов. Последний раз «Локомотив» побеждал «Спартак» в 2017 году (4:3). После этого – семь матчей без побед.

    «Локо» – единственный клуб РПЛ, который не проигрывал в 2021 году. Прошлый год он закрыл тремя поражениями, вылетом из Лиги чемпионов и восьмым местом в РПЛ. Сейчас – топ-форма:

    • Восемь матчей во всех турнирах – восемь побед.

    • 18 очков в РПЛ из 18.

    • Две победы в Кубке России и выход в полуфинал, где ждет ЦСКА.

    • Разница голов – 19:2.

    Как преобразились игроки

    Федор Смолов. Против «Спартака» сделал 1+1. Теперь у него шесть результативных очков за пять последних матчей (пять голов и один ассист).

    Рифат Жемалетдинов. Заработал штрафной, который реализовал Смолов, и посадил на красную карточку Айртона. В 2021-м он набрал 2+4 в РПЛ и дебютировал в сборной России.

    Франсуа Камано. 5+1 во всех турнирах в этом году.

    Как изменения объяснил Марко Николич?

    • «Первая часть сезона показала серьезную зависимость «Локомотива» от тренировок. Когда мы занимались в нужном темпе, с нужным уровнем борьбы – был результат. Как только качество тренировок упало, упали и результаты.

    У меня была уверенность, что после правильной работы на сборах мы поменяемся. Так и получилось: первая тренировка – отлично, вторая – борьба на поле, как в начале осени, третья, четвертая – все супер. После этого уверенность появилась и у игроков».

    • «Когда играешь через два дня на третий, матчи – Суперкубок, Лига чемпионов, игры РПЛ за право попасть в Лигу чемпионов – как экспериментировать? Осенью 80 процентов наших тренировок – это восстановление. Сейчас были физические нагрузки, тактические занятия, упражнения – и тренер должен определить, кто в какой новой роли будет уместен».

    • «Еще мне нравится, что ребята начали спрашивать. Когда я пришел, в конце теоретических занятий спрашивал: «У вас есть вопросы?» Все молчали, хотя, думаю, не всем все было понятно. Сейчас вопросы появились – это значит, что у нас с игроками появилась более сильная ментальная связь, это супер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
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