«Локомотив» – лучший русский клуб 2021 года

Восемь побед из восьми.

«Локомотив» обыграл «Спартак»: отстает от него на одно очко, но не выключился из борьбы за Лигу чемпионов. Последний раз «Локомотив» побеждал «Спартак» в 2017 году (4:3). После этого – семь матчей без побед.

«Локо» – единственный клуб РПЛ, который не проигрывал в 2021 году. Прошлый год он закрыл тремя поражениями, вылетом из Лиги чемпионов и восьмым местом в РПЛ. Сейчас – топ-форма:

• Восемь матчей во всех турнирах – восемь побед.

• 18 очков в РПЛ из 18.

• Две победы в Кубке России и выход в полуфинал, где ждет ЦСКА.

• Разница голов – 19:2.

Как преобразились игроки

Федор Смолов. Против «Спартака» сделал 1+1. Теперь у него шесть результативных очков за пять последних матчей (пять голов и один ассист).

Рифат Жемалетдинов. Заработал штрафной, который реализовал Смолов, и посадил на красную карточку Айртона. В 2021-м он набрал 2+4 в РПЛ и дебютировал в сборной России.

Франсуа Камано. 5+1 во всех турнирах в этом году.

Как изменения объяснил Марко Николич?

• «Первая часть сезона показала серьезную зависимость «Локомотива» от тренировок. Когда мы занимались в нужном темпе, с нужным уровнем борьбы – был результат. Как только качество тренировок упало, упали и результаты.

У меня была уверенность, что после правильной работы на сборах мы поменяемся. Так и получилось: первая тренировка – отлично, вторая – борьба на поле, как в начале осени, третья, четвертая – все супер. После этого уверенность появилась и у игроков».

• «Когда играешь через два дня на третий, матчи – Суперкубок, Лига чемпионов, игры РПЛ за право попасть в Лигу чемпионов – как экспериментировать? Осенью 80 процентов наших тренировок – это восстановление. Сейчас были физические нагрузки, тактические занятия, упражнения – и тренер должен определить, кто в какой новой роли будет уместен».

• «Еще мне нравится, что ребята начали спрашивать. Когда я пришел, в конце теоретических занятий спрашивал: «У вас есть вопросы?» Все молчали, хотя, думаю, не всем все было понятно. Сейчас вопросы появились – это значит, что у нас с игроками появилась более сильная ментальная связь, это супер».