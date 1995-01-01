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    Тедеско в РПЛ – это ужасные результаты, психозы и удаления, подставы


    3
    Голосов: 3
    Сегодня, 11:39
    Ох.

    1) Тедеско очень часто психует – у него уже 6 желтых карточек (в 16 матчах на бровке). После введения карточек для тренеров ни один не получал за сезон так много.

    2) В матче с «Локомотивом» было слишком даже для Тедеско. Он сорвался на всех: резервного арбитра, ассистента, тренера соперников, сотрудника «Спартака», ударил монитов VAR.

    В рапорте матча было написано, что Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот жест в отношении официального лица матча его дисквалифицировали на три и оштрафовали на 500 тысяч рублей.

    В раздевалке после удаления Тедеско еще и сломал стол.

    3) Еще был неприятный момент с Гончаренко, к которому эмоционально Тедеско подбежал после матча, чтобы пожать руку. Но был отвергнут.

    4) Telegram-канал «База» рассказал, что Тедеско отдал мошенникам около 250 тысяч рублей. Они представились сотрудниками клуба и попросили денег на срочное лечение родственника. После выяснилось, что никто из сотрудников у Тедеско ничего не просил.

    5) Недавно из клуба ушел спортивный директор Томас Цорн. Именно он привел Тедеско в команду: «Цорн пригласил меня в «Спартак». Он очень нам помогал – был и на теории, и в разговорах с игроками».

    Результаты – мрак

    • «Спартак» за 28 туров забил 30 голов – на данный момент это худший показатель клуба в истории РПЛ.

    • Сейчас у команды 33 очка – хуже было только в 2003 году (тогда «Спартак» финишировал десятым).

    • В среднем за матч Тедеско набирает 1.39 очко. Это хуже, чем у Кононова (1.5), Аленичева (1.63), Якина (1.47), Эмери (1.5). За последние 12 лет показатель был хуже только у Лаудрупа (1.24).

    • 12 поражений в сезоне – столько команда не проигрывала с 2004 года.

    • Команда всего в 6 очках от зоны вылета: у «Крыльев» (предпоследнее место) 27 очков и матч в запасе.

    • В 13 домашних матчах этого сезона «Спартак» набрал 13 очков. Без комментариев.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак» / Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +852

      LOKOfanatik19 19 минут назад

      Что не сделали 4 вариант, Не болельщик Спартака, но приятно смотреть на результат команды)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1174

      Иван Петров 1986 25 минут назад

      Зачем импортных придурков за бешенные деньги приглашать, тут своих подешевле хватает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17536

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Извините, повторюсь: чемодан - вокзал - Берлин!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +776

      Mariner 1 час назад

      Отличный тренер! Ни в коем случае его не выгонять! Я при нём стал смотреть матчи сратака! После того, как он покончит со сратаком нужно его в д-мо отправить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +852

      LOKOfanatik19 > Mariner 23 минуты назад

      Такая же шляпа, с удовольствием смотрю игры Спартака.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +115

      xakep01 1 час назад

      Жаль в моем городе, команда ФНЛ отказалась от участия и будет играть в ПФЛ, я бы сходил в след сезоне на Спартак поржать, но увы(((

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1243

      Sviro 1 час назад

      Даже мне, не специалисту, было ясно что с тедеску будет жопа!!! Спартак по составу не та команда, которая может позволить себе проигрывать чуть ли не всем подряд. Та же хрень ждёт и Локо в следующем сезоне с пришлым сербом. Получит лысый благодаря работе Сёмена серебро или бронзу для начала, на этом всё и закончится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +852

      LOKOfanatik19 > Sviro 22 минуты назад

      Если не будет трансферной компании хорошей, то в первых 10 турах Серб пойдет на выход, и все будут вспоминать Деда.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1243

      Sviro > LOKOfanatik19 2 минуты назад

      Думается, и шести туров будет достаточно. Посмотрим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +838

      _Marqella_ 1 час назад

      Не, не будет из него толка.....гнать поганой метлой,срочно....)) Пиджак наверное сейчас ухмыляется...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +915

      GM 2 часа назад

      Домениковерим! :)
      Дайте Тедеско поработать, он еще не стал чемпионом пердива.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1010

      NewLife 2 часа назад

      В российском чиновничьем новоязе словом "хлопок" стали скромно называть взрыв, т.е. не взрыв газа, а хлопок газа.
      Поэтому неправда, что Тедеско "дважды хлопнул резервного арбитра по лицу", так как если бы это было правдой, лдицо бы сильно пострадало, и было бы всем видно.

      0
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      Рейтинг: +915

      GM > NewLife 2 часа назад

      Какой только бред в комментах не пишут!
      Ну ОК, "самовыразился". А зачем?

      2
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      Рейтинг: +852

      LOKOfanatik19 > NewLife 20 минут назад

      К тебе подойдет чел на улице, и просто тронет твое лицо 2 раза, ты просто ему улыбнешься?

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