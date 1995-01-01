Тедеско в РПЛ – это ужасные результаты, психозы и удаления, подставы

Ох.

1) Тедеско очень часто психует – у него уже 6 желтых карточек (в 16 матчах на бровке). После введения карточек для тренеров ни один не получал за сезон так много.

2) В матче с «Локомотивом» было слишком даже для Тедеско. Он сорвался на всех: резервного арбитра, ассистента, тренера соперников, сотрудника «Спартака», ударил монитов VAR.

В рапорте матча было написано, что Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот жест в отношении официального лица матча его дисквалифицировали на три и оштрафовали на 500 тысяч рублей.

В раздевалке после удаления Тедеско еще и сломал стол.

3) Еще был неприятный момент с Гончаренко, к которому эмоционально Тедеско подбежал после матча, чтобы пожать руку. Но был отвергнут.

4) Telegram-канал «База» рассказал, что Тедеско отдал мошенникам около 250 тысяч рублей. Они представились сотрудниками клуба и попросили денег на срочное лечение родственника. После выяснилось, что никто из сотрудников у Тедеско ничего не просил.

5) Недавно из клуба ушел спортивный директор Томас Цорн. Именно он привел Тедеско в команду: «Цорн пригласил меня в «Спартак». Он очень нам помогал – был и на теории, и в разговорах с игроками».

Результаты – мрак

• «Спартак» за 28 туров забил 30 голов – на данный момент это худший показатель клуба в истории РПЛ.

• Сейчас у команды 33 очка – хуже было только в 2003 году (тогда «Спартак» финишировал десятым).

• В среднем за матч Тедеско набирает 1.39 очко. Это хуже, чем у Кононова (1.5), Аленичева (1.63), Якина (1.47), Эмери (1.5). За последние 12 лет показатель был хуже только у Лаудрупа (1.24).

• 12 поражений в сезоне – столько команда не проигрывала с 2004 года.

• Команда всего в 6 очках от зоны вылета: у «Крыльев» (предпоследнее место) 27 очков и матч в запасе.

• В 13 домашних матчах этого сезона «Спартак» набрал 13 очков. Без комментариев.