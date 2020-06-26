Теперь Малком – лучший игрок «Зенита» в каждом матче

Раскрывался почти год, но все-таки заиграл.

Положение Малкома в первой половине сезона в «Зените» – сплошной негатив:

В августе 2019-го «Зенит» заплатил «Барселоне» за Малкома 40 миллионов евро. Вместо звезды под Лигу чемпионов получилась проблема.

До 29 февраля 2020-го Малком сыграл в РПЛ только два матча. Оба в августе, в обоих он выходил со скамейки во втором тайме.

Малком перенес операцию на бедре. Из-за этой травмы он пропустил 130 дней и 22 матча «Зенита». Вернулся только к зимним сборам, когда «Зенит» уже вылетел из ЛЧ.

В декабре Сергей Семак взгрустнул: «Конечно, мы брали Малкома, прежде всего, для Лиги чемпионов. Надеялись и на Сашу Кокорина, но не сложилось».

Во второй части сезона Малком все-таки раскрылся. Он вернулся к февральской игре с «Локомотивом», пару матчей привыкал к футболу, а потом заиграл.

Дальше «Зенит» разгромил «Урал» (7:1), а Малком оформил гол и передачу. Это было в последнем матче перед паузой из-за коронавируса.

В марте Малкома сразу признали лучшим игроком «Зенита». По сути – за достижения в одной игре. Приз ему доставляли на дроне.

«Зенит» выиграл два матча из двух после возвращения РПЛ. В разгромной игре против ЦСКА Малком забил дважды. Тогда фанаты «Зенита» признали его лучшим игроком матча. Против «Крыльев» он тоже забил, но мяч отменили из-за офсайда у Дзюбы. Именно Малком отдал передачу в моменте со вторым пенальти. Теперь его отметили уже наградой лучшему игроку уже эксперты «Матч ТВ».

Три матча для «Зенита» – три подряд приза для Малкома.