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    Теперь Малком – лучший игрок «Зенита» в каждом матче


    4.7
    Голосов: 3
    26.06.2020 23:00
    Раскрывался почти год, но все-таки заиграл.

    Положение Малкома в первой половине сезона в «Зените» – сплошной негатив:

    • В августе 2019-го «Зенит» заплатил «Барселоне» за Малкома 40 миллионов евро. Вместо звезды под Лигу чемпионов получилась проблема.
    • До 29 февраля 2020-го Малком сыграл в РПЛ только два матча. Оба в августе, в обоих он выходил со скамейки во втором тайме.
    • Малком перенес операцию на бедре. Из-за этой травмы он пропустил 130 дней и 22 матча «Зенита». Вернулся только к зимним сборам, когда «Зенит» уже вылетел из ЛЧ.

    В декабре Сергей Семак взгрустнул: «Конечно, мы брали Малкома, прежде всего, для Лиги чемпионов. Надеялись и на Сашу Кокорина, но не сложилось».

    Во второй части сезона Малком все-таки раскрылся. Он вернулся к февральской игре с «Локомотивом», пару матчей привыкал к футболу, а потом заиграл.

    Дальше «Зенит» разгромил «Урал» (7:1), а Малком оформил гол и передачу. Это было в последнем матче перед паузой из-за коронавируса.

    В марте Малкома сразу признали лучшим игроком «Зенита». По сути – за достижения в одной игре. Приз ему доставляли на дроне.

    «Зенит» выиграл два матча из двух после возвращения РПЛ. В разгромной игре против ЦСКА Малком забил дважды. Тогда фанаты «Зенита» признали его лучшим игроком матча. Против «Крыльев» он тоже забил, но мяч отменили из-за офсайда у Дзюбы. Именно Малком отдал передачу в моменте со вторым пенальти. Теперь его отметили уже наградой лучшему игроку уже эксперты «Матч ТВ».

    Три матча для «Зенита» – три подряд приза для Малкома.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5918

      paracetamol 36 минут назад

      Растет парень. В Зените все раскрываются и растут!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9352

      ufos73 1 час назад

      У бомжей давно лучший игрок черный... Черный со свистком!

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