Отрыв большой, но много потенциальных потерь.

Сейчас в РПЛ такая верхушка таблицы:

С кем еще играть «Зениту»:

20 июня. ЦСКА – «Зенит»

26 июня. «Зенит» – «Крылья Советов»

1 июля. «Тамбов» – «Зенит»

5 июля. «Краснодар» – «Зенит»

8 июля. «Зенит» – «Сочи»

11 июля. «Ахмат» – «Зенит»

15 июля. «Зенит» – «Оренбург»

22 июля. «Ростов» – «Зенит»

Как теперь смотреть на борьбу за чемпионство

Чтобы упустить первое место, «Зениту» необходимо потерять очки хотя бы в половине матчей до конца сезона, либо минимум трижды проиграть. Это с условием стопроцентного результата у конкурентов из «Локомотива» и «Краснодара». Для «Ростова» и ЦСКА потерь от «Зенита» нужно еще больше.

Матч против ЦСКА – определяющая точка для перспектив «Зенита». Начиная с сезона-2016/17, команды семь раз играли в РПЛ. Результаты: пять ничьих, победа ЦСКА, победа «Зенита». Дома ЦСКА один раз победил и взял две ничьи.

«Ростов» и «Краснодар» – потенциальные конкуренты для «Зенита». В первом круге с «Краснодаром» была ничья, с «Ростовом» – разгромная победа со счетом 6:1. Только именно в гостевых играх против «Ростова» для «Зенита» все туго: 4 последних матча = 2 поражения + две ничьи.

«Терек» стал «Ахматом» в сезоне-2017/18. За это время команды играли в РПЛ уже пять раз. «Зенит» выиграл дважды, но остальные три результата все портят: две ничьи из двух попыток на поле «Ахмата» и ничья в игре первого круга в Санкт-Петербурге.

Четыре потенциальные потери набираются, но остальные игры похожи на проходные. Последний раз «Зенит» терял очки с «Крыльями» аж в 2015-м. Еще он два раза из двух возможных выигрывал у «Тамбова», а в первом круге этого сезона победил «Сочи». Стопроцентный показатель побед у «Зенита» и в играх с «Оренбургом» – пять из пяти.

Потенциально для борьбы за чемпионство важны и показатели «Зенита» в играх с «Локомотивом». Команды уже сыграли два матча за сезон. Итог: ничья и минимальная победа «Локо». Если «Зенит» и «Локомотив» наберут одинаковое количество очков, выше окажется именно «Локо».