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    Шюррле в «Спартаке» – это бодрый август с голами, травмы и много денег. Дальше без него


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    Голосов: 1
    Сегодня, 14:15
    Минус один чемпион мира в РПЛ.

    Летом 2019 года «Спартак» арендовал у дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле и представил его с помощью видео, где он забивает ЦСКА в Лиге чемпионов. «Чемпионат» писал, что Шюррле интересовался «Локомотив», Sport24 – что «Краснодар», но он выбрал «Спартак».

    Шюррле начал бодро и в августе выдал серию голов и ассистов против «Ахмата», «Туна» и ЦСКА, но потом стух. За неполный сезон в «Спартаке» он несколько раз травмировался (залечивал простуду и голеностоп) и пропускал матчи. В 2020 году Шюррле еще не играл, а последний раз появлялся на поле в декабре, когда «Спартак» сгорел «Ростову» (1:4).

    Сейчас Шюррле восстанавливается в Берлине после травмы голеностопа, но в Москву уже не вернется. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью Bild сказал, что клуб не будет его выкупать: «Мы решили не использовать эту опцию. Впрочем, Шюррле – выдающийся футболист, у которого колоссальный опыт. Он принес пользу всей команде. Особенно это касается наших воспитанников».

    Шюррле не прокомментировал ситуацию, но агент Инго Хаспель подтвердил: «Андре хочет быть рядом с семьей». Минус один чемпион мира в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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