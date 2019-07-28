Sport24: агент Шюррле предлагал игрока «Краснодару». Клуб отказался

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле мог перейти в «Краснодар» этим летом.

По информации Sport24, агент футболиста Инго Хаспель несколько недель назад предлагал услуги своего клиента краснодарскому клубу, но тот отказался от подписания немца.

Ранее стало известно, что представитель 28-летнего игрока ведет переговоры со «Спартаком». По словам Хаспеля, сторонам осталось уладить некоторые детали сделки. Сообщалось, что москвичи арендуют хавбека на один год.