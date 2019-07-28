Sport24: агент Шюррле предлагал игрока «Краснодару». Клуб отказался

Правильно сделали - нам последыши фрицев не нужны
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле мог перейти в «Краснодар» этим летом.
По информации Sport24, агент футболиста Инго Хаспель несколько недель назад предлагал услуги своего клиента краснодарскому клубу, но тот отказался от подписания немца.
Ранее стало известно, что представитель 28-летнего игрока ведет переговоры со «Спартаком». По словам Хаспеля, сторонам осталось уладить некоторые детали сделки. Сообщалось, что москвичи арендуют хавбека на один год.
- В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Контракт полузащитника с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
- На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Андре – чемпион мира 2014 года.