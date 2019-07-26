Журналист Панков: «Спартак» берет Шюррле в аренду. Зарплата игрока – 3 миллиона в год»

Нападающий «Боруссии» Андре Шюррле близок к трансферу в «Спартак». Журналист Андрей Панков раскрыл детали готовящегося перехода.

«Спартак» берет Шюррле в аренду с необязательным правом выкупа. Обсуждалась сумма в 8 миллионов евро. Зарплата составит 3 миллиона, всю еe покроет «Спартак», – информирует Панков.