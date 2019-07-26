Журналист Панков: «Спартак» берет Шюррле в аренду. Зарплата игрока – 3 миллиона в год»

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Нападающий «Боруссии» Андре Шюррле близок к трансферу в «Спартак». Журналист Андрей Панков раскрыл детали готовящегося перехода.
«Спартак» берет Шюррле в аренду с необязательным правом выкупа. Обсуждалась сумма в 8 миллионов евро. Зарплата составит 3 миллиона, всю еe покроет «Спартак», – информирует Панков.
- В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме».
- Форвард провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
Журналист издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 1,3 тысячи подписчиков.