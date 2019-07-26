Шюррле близок к переходу в «Спартак»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле достиг договоренности со «Спартаком», информирует Sport24. Немец согласился переехать в Россию, о сделке могут объявить в ближайшие дни.

Ранее интерес к футболисту проявлял «Локомотив». Агент Шюррле говорил, что игрок не против продолжить карьеру в РПЛ.