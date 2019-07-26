Шюррле близок к переходу в «Спартак»

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле достиг договоренности со «Спартаком», информирует Sport24. Немец согласился переехать в Россию, о сделке могут объявить в ближайшие дни.
Ранее интерес к футболисту проявлял «Локомотив». Агент Шюррле говорил, что игрок не против продолжить карьеру в РПЛ.
- В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме».
- Форвард провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.