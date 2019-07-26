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    Шюррле близок к переходу в «Спартак»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле достиг договоренности со «Спартаком», информирует Sport24. Немец согласился переехать в Россию, о сделке могут объявить в ближайшие дни.

    Ранее интерес к футболисту проявлял «Локомотив». Агент Шюррле говорил, что игрок не против продолжить карьеру в РПЛ.

    • В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме».
    • Форвард провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Sport24

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    26.07.2019 23:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2

      В@шe-мecT0-H@-паPaшe-007! 18 минут назад

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      farizmamedli 33 минуты назад

      Только уж перешёл бы в РПЛ, нормальных игроков не хватает в чемпионате

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      Рейтинг: +5952

      ivanthebest 35 минут назад

      Даже если и возьмут, сомнительное усиление, как для игрока который всего лишь боролся за место в основе аутсайдера АПЛ. Больше он нужен для имиджа клуба, нежели принесёт реальной пользы, как по мне.

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      В@шe-мecT0-H@-паPaшe-007! 35 минут назад

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      Рейтинг: +7478

      vka1970 36 минут назад

      Я Вам все конечно верю
      Я и сам стриндить умею.

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      Рейтинг: +18223

      oyabun 42 минуты назад

      Да не будет такого никогда. Хватит уже над болельщиками издеваться.

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      Рейтинг: +4191

      Persona_non_Grata 42 минуты назад

      Да ладно - редакторы, сегодня не 1 апреля.

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      Рейтинг: +271

      Lilipyt 47 минут назад

      Если это реально, то имбово спартачок усилится

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