Агент Шюррле: «Для нас интересна перспектива продолжения карьеры в России. Общаемся с некоторыми клубами РПЛ»

Футбольный агент Инго Хаспел, представляющий интересы атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, подтвердил, что 28-летний игрок может перебраться в Россию.

Сегодня «Чемпионат» сообщил, что немцем интересуются «Спартак» или «Локомотив».

«Для нас по-прежнему интересна перспектива продолжения карьеры в России. Мы действительно общаемся с некоторыми российскими клубами по поводу Шюррле, но конкретные клубы или хотя бы города я называть не могу», – сказал Хаспел.