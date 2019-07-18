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    Агент Шюррле: «Для нас интересна перспектива продолжения карьеры в России. Общаемся с некоторыми клубами РПЛ»

    Футбольный агент Инго Хаспел, представляющий интересы атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, подтвердил, что 28-летний игрок может перебраться в Россию.

    Сегодня «Чемпионат» сообщил, что немцем интересуются «Спартак» или «Локомотив».

    «Для нас по-прежнему интересна перспектива продолжения карьеры в России. Мы действительно общаемся с некоторыми российскими клубами по поводу Шюррле, но конкретные клубы или хотя бы города я называть не могу», – сказал Хаспел.

    • В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме».
    • Форвард провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.
    • На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Он – чемпион мира 2014 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +779

      Romantic2010 8 минут назад

      Понятное дело, что в Локо зреет трансфер. Скитается парень по арендам и клубам, что вылетают в низшие дивизионы. А тут лига чемпионов...Да и Беня, наверное с ним в чатах зависает и рассказывает какая тут водка вкусная.

      0
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      Рейтинг: +1050

      алдан2014 45 минут назад

      Не может назвать города..да нету их в помине,и клубов тоже.Как обычно цену набивают

      0
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      Рейтинг: +22118

      zra78 1 час назад

      Давай в Локо! Норм игрок,точно поможет

      2
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      Рейтинг: +440

      KPCCSPB > zra78 1 час назад

      Только для него Локо не норм клуб

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22118

      zra78 > KPCCSPB 58 минут назад

      Ну конечно,как же без не норм чела со своим не норм комментом, вы как всегда, предсказуемы!!!

      3
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      Рейтинг: +440

      KPCCSPB > zra78 36 минут назад

      Ну, ты выделил что он "норм игрок", я посчитал выделить твой клуб тоже, только со знаком минус, и причём тут предсказуемость ?

      0
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      Рейтинг: +22118

      zra78 > KPCCSPB 27 минут назад

      Все клубы говно,а вот мой (Зенит) крут. В этом и есть.....

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