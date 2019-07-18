Агент Шюррле: «Для нас интересна перспектива продолжения карьеры в России. Общаемся с некоторыми клубами РПЛ»

Понятное дело, что в Локо зреет трансфер. Скитается парень по арендам и клубам, что вылетают в низшие дивизионы. А тут лига чемпионов...Да и Беня, наверное с ним в чатах зависает и рассказывает какая тут водка вкусная.
Футбольный агент Инго Хаспел, представляющий интересы атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, подтвердил, что 28-летний игрок может перебраться в Россию.
Сегодня «Чемпионат» сообщил, что немцем интересуются «Спартак» или «Локомотив».
«Для нас по-прежнему интересна перспектива продолжения карьеры в России. Мы действительно общаемся с некоторыми российскими клубами по поводу Шюррле, но конкретные клубы или хотя бы города я называть не могу», – сказал Хаспел.
- В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме».
- Форвард провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.
- На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Он – чемпион мира 2014 года.