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    Агент Шюррле: «Ведем продвинутые переговоры со «Спартаком». Нам осталось уладить некоторые детали контракта»

    Футбольный агент Инго Хаспель, представляющий интересы полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, подтвердил информацию, что его клиент близок к переходу в «Спартак».

    «Я могу подтвердить, что сейчас мы ведeм позитивные и продвинутые переговоры со «Спартаком». Но сейчас нам ещe осталось уладить некоторые детали контракта», – сказал Хаспель.

    Ранее журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что московский клуб арендует немца на один сезон, а его зарплата составит 3 миллиона евро.

    • В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме».
    • Хавбек провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Контракт 28-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.
    • На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Он – чемпион мира 2014 года.

    Три причины, почему Шюррле скатился до РПЛ: курица, наши ожидания и Моуринью

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +64

      dredan 1 час назад

      Хоть и не болельщик Спартака, но очень рад таким игрокам с именем в РФПЛ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +391

      ФК_Полоцк 1 час назад

      Думаю заиграет. По-лучше многих в РПЛ. Хороший трансфер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1654

      JTherry 1 час назад

      Шюрле - на вход, Мельгарехо - на выход...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      Rus9I > JTherry 1 час назад

      Мельгарехо еще нужен. Он неплохой универсал. Да и сезон длинный)

      0
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      Рейтинг: +1654

      JTherry > Rus9I 1 час назад

      только с ним собираются расставаться... к сожалению

      0
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      Рейтинг: +715

      Boeung777 2 часа назад

      Немногочисленные немцы вроде неплохо проявляют себя в рпл.

      1
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      Рейтинг: +530

      Владимирыч > Boeung777 38 минут назад

      Эберт может поспорить))))

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