Агент Шюррле: «Ведем продвинутые переговоры со «Спартаком». Нам осталось уладить некоторые детали контракта»

Футбольный агент Инго Хаспель, представляющий интересы полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, подтвердил информацию, что его клиент близок к переходу в «Спартак».

«Я могу подтвердить, что сейчас мы ведeм позитивные и продвинутые переговоры со «Спартаком». Но сейчас нам ещe осталось уладить некоторые детали контракта», – сказал Хаспель.

Ранее журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что московский клуб арендует немца на один сезон, а его зарплата составит 3 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме».

Хавбек провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.

Контракт 28-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.

На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Он – чемпион мира 2014 года.

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