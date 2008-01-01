9 удалений Неймара. Психи, прыжки в ноги, саркастические аплодисменты

Ему еще 28 лет.

Неймар получил красную карточку под конец матча чемпионата Франции «ПСЖ» – «Бордо» и удалился уже в девятый раз в своей карьере!

Первую красную карточку Неймар получил в чемпионате штата, играя за «Сантос» в 2010-м, следующую – в Кубке Либертадорес в 2011-м. Неймара тогда выгнали после забитого гола – он нацепил на лицо маску и получил желтую карточку, которая оказалась второй.

В том же году его удалили в чемпионате Бразилии. Поспорил с судьей – получил желтую, начал ему аплодировать – за сарказм получил вторую желтую. Тренер «Сантоса» после матча сказал, что Неймар извинился за свое поведение.

Следующий год – снова красная, тоже в чемпионате Бразилии. Наступил на соперника и отправился отдыхать.

Удалился за «Сантос» и в 2013-м. Просто прыгнул в ноги – и прямая красная.

Через два года – первое и пока единственное удаление в игре за сборную Бразилии. Психанул на Кубке Америки в решающем матче на групповом этапе. Бразилия вылетела, а Неймара удалили за удар мячом Армеро и стычку с Баккой.

В 2017-м Неймара выгнали в Малаге в игре за «Барселону». Не достав мяч, прыгнул сопернику в колено.

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Еще одно удаление того года – уже за «ПСЖ» в гостевой игре с «Марселем». За пару минут схватил две желтые в самом конце матча, вторую – за толчок Окампоса после свистка.

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Девятое удаление – февраль 2020-го. Удален в игре «ПСЖ» за две желтые карточки. Вторая – за подкат сзади в конце матча.

Для сравнения – у других звездных форвардов число удалений разное, но их гораздо меньше. Например, два у Месси, три у Агуэро, у Роналду сразу шесть. Но девять у Неймара – запредельная цифра для нападающего, которому еще далеко до завершения карьеры.