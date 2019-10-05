«Анжи» близок к смерти. Как так вышло?

Спойлер: республике все равно.

Этот сезон «Анжи» начал в ПФЛ в зоне «ЮГ». Команда сыграла 11 матчей, набрала пять очков и идет на предпоследнем месте.

Вчера руководитель пресс-службы клуба у себя в твиттере написал, что клуб близок к краху:

«С большой вероятностью в воскресенье Анжи сыграет свой последний матч на Анжи Арене. Что дальше – неизвестно...

Офис клуба на стадионе опечатан. Тренироваться негде. Играть дальше пока негде. Академия Анжи из-за отсутствия финансирования потеряла своих сильнейших детей, которые уехали в другие города.

Таким образом, по сути, от всей системы «Анжи», которая включала в себя главную команду в РПЛ, молодежку, вторую команду в ПФЛ, Академию и сеть филиалов за три года осталось только 20-25 молодых футболистов, которым негде тренироваться и играть даже во второй лиге.

В клубе сегодня остались работать около 10 человек, которые сохраняют Анжи жизнь и поддерживают клуб на плаву».

twit text — Sergey Rasulov (@still_alive89) October 5, 2019

Почему все так плохо?

В 2013-м владелец клуба Сулейман Керимов разочаровался в проекте и резко сократил финансирование. Клуб закончил сезон на последнем месте и вылетел в ФНЛ.

В ближайшие три года команда то вылетала, то возвращалась в РПЛ. Но в плане финансов все было относительно стабильно.

В начале 2017-го Керимов отдал клуб знакомому бизнесмену Осману Кадиеву. И с этого момента «Анжи» начал падение.

У Кадиева не было тех денег, что у Керимова, чтобы содержать клуб. Он регулярно обращался к руководителям администрации Дагестана, но никакой финансовой поддержки не дождался. Болельщики «Анжи» писали открытое письмо главе Дагестана и просили спасти клуб. Но им ответили молчанием.

Полгода назад сам Кадиев рассказывал, что у республики нет никакого интереса к «Анжи»:

«Мы пытаемся получить какую-то реакцию новой власти республики на наши проблемы, но пока безрезультатно. Никто не отвечает и не выходит с нами на связь.

На протяжении всей первой части сезона 17 туров постоянно персонально приглашали первых лиц Дагестана: двух вице-премьеров, министра спорта, главу администрации, премьер-министра и главу республики. Мы им прямо на руки в приемную доставляли не просто пригласительные билеты, а официальные письма в конвертах, адресованные уважаемым лицам.

И что вы думаете? Вообще никакой реакции. Даже никто не позвонил и не сказал: «Не можем прийти, извините». Просто наплевательское отношение к «Анжи».

2019 год – ад для клуба

• Январь: долги по зарплатам футболистов – 78 миллионов рублей.

• Март: игрокам восемь месяцев не платили зарплату. Команда в целях экономии поехала на матч с «Краснодаром» на автобусе из Ростова.

• Апрель: «Анжи» попросил 650 миллионов рублей у руководства Дагестана, но получил отказ. Долги клуба – более 200 миллионов рублей. Президент «Анжи»: «Полную зарплату игрокам последний раз выдавали год назад».

• Май: команда вылетела из РПЛ.

• Июнь: главный тренер Адиев ушел из клуба. «Анжи» сократил долги с 360 до 100 миллионов рублей и сыграет в ПФЛ

• Сентябрь: Задержан бывший вице-президент «Анжи» Идрисов. У него нашли много оружия. С «Анжи» сняли 6 очков из-за долга перед Боли

ПФЛ – не только про грусть:

Огонь из ПФЛ: вратарь «Краснодара-3» пошел на угловой и забил решающий гол