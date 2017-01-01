«Ман Сити» предложил реформу трансферного окна. Будет два дедлайна, клубам разрешат покупки

Это уже не просто разговоры.

Зачем вообще менять правила?

Трансферное окно в Англии закрывается перед стартом сезона. Голосование за это было в сентябре 2017-го. Идею продвигали сами английские клубы, но такая необычная система нравится не всем. В других чемпионатах окно блокируется только в начале сентября, англичане теряют возможности для покупок на несколько недель раньше. Зато по-прежнему могут и даже должны продавать.

Этим летом окно закрылось уже 8 августа. Потом публично поругался Юрген Клопп: «Мне все равно, когда окно закрывается, но это должно происходить одновременно со всеми. Завершать трансферы до начала чемпионата и знать состав – хорошая идея. Кто-нибудь объяснит выгоду для Премьер-лиги? У нас нет проблем, но ключевые игроки других топ-клубов все еще на рынке. Все может произойти».

В «Манчестер Сити» уже пошли дальше и задумали конкретные изменения. Суть в том, чтобы оставить привычный дедлайн для трансферов между английскими клубами. Они по-прежнему будут покупать игроков друг у друга до старта чемпионата. Командам из других лиг англичане продадут футболистов в любое время, но и сами смогут у них покупать до самого конца сентября. Сейчас такой возможности нет.

Это точно серьезный вопрос?

Показательный пример – история Лероя Сане. За него до последнего боролась «Бавария», делала предложения, смотрела за его предсезонкой. Переходу помешало только травма, которую Сане получил в игре за Суперкубок Англии. Один из лидеров «Манчестер Сити» остался в команде, хотя до самого дедлайна находился в подвешенном состоянии. Сейчас немцы отслеживают его восстановление вместе с «Ман Сити».

Куча проблем и у «Юнайтед», хотя здесь скорее стремились отдать максимальное количество игроков. Уже после дедлайна «Интер» вышел на «МЮ» с переговорами по Санчесу. «Рома» забрала из «МЮ» защитника Смоллинга. Легендарный вратарь Петер Шмейхель даже шутил после матча «МЮ» и «Кристал Пэлас» (1:2): «Международное ТО открыто до 2 сентября, есть надежда».

Даже за пару дней в сентябре из клубов АПЛ ушли несколько известных игроков. «Рома» арендовала Мхитаряна у «Арсенала», Льоренте перешел из «Тоттенхэма» в «Наполи», «Челси» отдал Бакайоко в «Монако». Естественно, что искать сопоставимую замену каждому из клубов придется уже зимой.

Оценить результаты такого трансферного окна можно только в будущем, но по трансферным тратам все выглядит максимально необычно. Лидером по вложениям в покупки неожиданно оказался «МЮ» ( 148 миллионов евро: Ван-Биссака, Магуайр), на втором месте осталась «Астон Вилла» (144,5: целый состав), третий – «Арсенал» (138, Пепе, Себальос и другие). На эти покупки им времени хватило.

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