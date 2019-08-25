Этот парень чаще всех в Англии забивает дальними ударами. Узнаем, кто это и смотрим его голы

Как же мы соскучились по таким игрокам.

Видели шедевральный гол Харри Уилсона со штрафного в ворота «Ман Сити»? Знаете, что это за парень? А он точно заслуживает внимания.

Сразу факт: начиная с лета 2017-го Уилсон забил больше всех голов (13) в английском футболе ударами из-за штрафной. Ближайшие преследователи Кристиан Эриксен (11) и Рубен Невеш (10).

В этом сезоне Уилсон забил два гола в двух матчах на старте АПЛ. Оба – конечно же, дальними ударами.

twit text — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) August 25, 2019

Откуда взялся этот монстр?

Уилсон попал в систему «Ливерпуля», когда ему было восемь. В 15 он дебютировал за команду до 18 лет, сразу же стал основным игроком и сезон-13/14 закончил ее лучшим бомбардиром.

Талант парня быстро разглядели в сборной Уэльса. Харри дебютировал за нее в 2013 году, когда ему было 16 лет. Он стал самым молодым игроком в истории страны, обогнал Гарета Бэйла и обогатил своего дедушку.

Когда Уилсону было чуть больше года, его дед поставил 50 фунтов на то, что внук когда-нибудь сыграет за сборную Уэльса. Через 15 лет дед забрал у букмекеров 125 тысяч фунтов. Он сразу же уволился с работы, из-за которой пропускал матчи Харри.

Долгие годы во второй команде «Ливерпуля» Уилсон был капитаном и главным бомбардиром. Но его игнорировали и не брали в основу, а потом он пошел по арендам. Сначала был «Халл» – там Уилсон впервые зажег на взрослом уровне (13 голевых действий в 13 матчах); потом «Дерби», где Уилсон был одним из лидеров (24 голевых действия в 49 матчах).

Летом он тренировался с «Ливерпулем», но слишком большая конкуренция в атаке вынудила клуб снова отдать его в аренду. Уилсон уехал на год в «Борнмут». В условии арендного соглашения прописан пункт, что он должен сыграть определенное количество времени за клуб.

Пока сыграл два матча из трех. Результат: два гола. Смотрите.

Это тот самый гол в ворота «Сити».

twit text — Goal (@goal) August 26, 2019

А это он пульнул «Астон Вилле» в первой игре за «Борнмут».

twit text — Goals Now ! (@goalsnow1) August 19, 2019

Вы уже поняли, что Уилсон мастер дальних ударов. Вот что о нем говорит его тренер в сборной Уэльса Райан Гиггз:

«Уилсон – особый талант, который способен на такие вещи. Я видел исполнение ударов от Дэвида Бекхэма – его секрет был в постоянной практике. Харри тоже много работает над такими ударами».

Сложно найти видео всех голов Уилсона за карьеру с дальних дистанций. Еще сложнее найти те, которые не защищены авторскими правами и разрешены для публикации.

Ждем ролика, в котором бы собрали все красивые голы Уислона. А пока делимся тем, что лежит в открытом доступе.

Гол, забитый этим летом на предсезонке «Ливерпуля»:

twit text — Goal (@goal) August 1, 2019

Из Чемпиошипа, за «Дерби»:

twit text — The Redmen TV (@TheRedmenTV) January 8, 2019

Гениальный гол в ворота «Ман Юнайтед». Де Хеа даже не шелохнулся. Сам Уилсон называет его своим любимым за карьеру. Не только из-за красоты, а потому что забил принципиальному сопернику родного клуба:

twit text — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) September 26, 2018

За сборную он тоже кладет:

twit text — Anfield Edition (@AnfieldEdition) October 16, 2018

Переносимся на три года назад и смотрим, как Уилсон бил в молодежке «Ливерпуля»:

twit text — LFCTV (@LFCTV) August 26, 2016

twit text — Cefnogwyr Cymru (@CefnogwyrCymru) August 5, 2016

А это лето-2015. Тут Уилсону 18 лет: