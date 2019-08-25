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    Этот парень чаще всех в Англии забивает дальними ударами. Узнаем, кто это и смотрим его голы


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 15:13
    Как же мы соскучились по таким игрокам.

    Видели шедевральный гол Харри Уилсона со штрафного в ворота «Ман Сити»? Знаете, что это за парень? А он точно заслуживает внимания.

    Сразу факт: начиная с лета 2017-го Уилсон забил больше всех голов (13) в английском футболе ударами из-за штрафной. Ближайшие преследователи Кристиан Эриксен (11) и Рубен Невеш (10).

    В этом сезоне Уилсон забил два гола в двух матчах на старте АПЛ. Оба – конечно же, дальними ударами.

    Откуда взялся этот монстр?

    Уилсон попал в систему «Ливерпуля», когда ему было восемь. В 15 он дебютировал за команду до 18 лет, сразу же стал основным игроком и сезон-13/14 закончил ее лучшим бомбардиром.

    Талант парня быстро разглядели в сборной Уэльса. Харри дебютировал за нее в 2013 году, когда ему было 16 лет. Он стал самым молодым игроком в истории страны, обогнал Гарета Бэйла и обогатил своего дедушку.

    Когда Уилсону было чуть больше года, его дед поставил 50 фунтов на то, что внук когда-нибудь сыграет за сборную Уэльса. Через 15 лет дед забрал у букмекеров 125 тысяч фунтов. Он сразу же уволился с работы, из-за которой пропускал матчи Харри.

    Долгие годы во второй команде «Ливерпуля» Уилсон был капитаном и главным бомбардиром. Но его игнорировали и не брали в основу, а потом он пошел по арендам. Сначала был «Халл» – там Уилсон впервые зажег на взрослом уровне (13 голевых действий в 13 матчах); потом «Дерби», где Уилсон был одним из лидеров (24 голевых действия в 49 матчах).

    Летом он тренировался с «Ливерпулем», но слишком большая конкуренция в атаке вынудила клуб снова отдать его в аренду. Уилсон уехал на год в «Борнмут». В условии арендного соглашения прописан пункт, что он должен сыграть определенное количество времени за клуб.

    Пока сыграл два матча из трех. Результат: два гола. Смотрите.

    Это тот самый гол в ворота «Сити».

    А это он пульнул «Астон Вилле» в первой игре за «Борнмут».

    Вы уже поняли, что Уилсон мастер дальних ударов. Вот что о нем говорит его тренер в сборной Уэльса Райан Гиггз:

    «Уилсон – особый талант, который способен на такие вещи. Я видел исполнение ударов от Дэвида Бекхэма – его секрет был в постоянной практике. Харри тоже много работает над такими ударами».

    Сложно найти видео всех голов Уилсона за карьеру с дальних дистанций. Еще сложнее найти те, которые не защищены авторскими правами и разрешены для публикации.

    Ждем ролика, в котором бы собрали все красивые голы Уислона. А пока делимся тем, что лежит в открытом доступе.

    Гол, забитый этим летом на предсезонке «Ливерпуля»:

    Из Чемпиошипа, за «Дерби»:

    Гениальный гол в ворота «Ман Юнайтед». Де Хеа даже не шелохнулся. Сам Уилсон называет его своим любимым за карьеру. Не только из-за красоты, а потому что забил принципиальному сопернику родного клуба:

    За сборную он тоже кладет:

    Переносимся на три года назад и смотрим, как Уилсон бил в молодежке «Ливерпуля»:

    А это лето-2015. Тут Уилсону 18 лет:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Борнмут»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1924

      Черкизовский Кот 18 минут назад

      Когда говорят про игроков, часто забивавших дальними ударами, на ум приходят два игрока со схожими карьерами: Мэтт Ле Тисье и Олег Веретенников.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2169

      Dgad 33 минуты назад

      Норм такой игрок растет у Ливерпуля, в следующем году джем в основной обойме)

      0
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      Рейтинг: +1257

      x-x-x-x-x 37 минут назад

      красавчик! не плохо кладёт дальными

      0
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      Рейтинг: +8038

      Cules2013 39 минут назад

      Красавчик. Пару раз на дурняка может так кто угодно забить, но постоянно - это талант.

      0
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      Рейтинг: +774

      Benifacto 54 минуты назад

      вот это я понимаю голиша!!! красава!!!

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