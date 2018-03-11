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    Карьера Турана после переезда в Турцию: скандалы, ноль трофеев, условный срок


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    Сегодня, 21:02
    Как потерять все за полтора года.

    Арда Туран в «Атлетико» – один из лучших игроков Ла Лиги и сборной Турции. Ключевой футболист команды, выигравший в Испании все титулы.

    Арда Туран в «Барселоне» – большинство матчей на скамейке, тихий спад, постоянные слухи об уходе.

    Долго выбирая новый клуб, где будет достаточно практики, Туран в январе 2018-го перешел в «Истанбул Башакшехир»: в аренду на 2.5 года.

    «Истанбул» управляется группой директоров, тесно связанных с правящей партией Турции. Проще говоря, клуб близок к президенту страны – Реджепу Эрдогану.

    А Туран – зять Эрдогана. В марте 2018-го он женился на дочери президента Аслихан Доган. И как раз первый скандал Арды связан со свадьбой на дочке Эрдогана.

    Выходя из ресторана, где проходила церемония, молодожен окружили журналисты и фотографы. Один спросил у Доган, сильно ли она волновалась на такой «простой церемонии» и оправдала ли она ее ожидания. Девушка промолчала, показав жест «рот на замке». А журналист спросил: «Разве Арда запретил вам разговаривать?»

    Туран тут же разозлился и ответил журналисту: «Будь уважителен или я разобью твои голову и глаза! Ты говоришь с моей женой».

    Через два месяца после свадьбы Турана удалили в матче против «Сивасспора», из-за того, что он накричал на бокового арбитра и толкнул его в грудь.

    Турка оштрафовали на 7.5 тысяч евро и дисквалифицировали на 16 матчей: 10 за толчок, по три – за угрозы. А еще клуб обязал игрока сверху выплатить им штраф – 250 тысяч евро.

    Прошло полгода – и снова скандал: Туран подрался с турецким певцом Беркаем Шахином. Футболист приставал к жене певца и сказал ей: «Я бы не упустил такую девушку, как ты, если бы не был женат».

    Туран и Шахин подрались, и футболист сломал певцу нос. Беркая увезли в больницу. А после Туран приехал к певцу с пистолетом и сказал: «Я не знал, что она твоя жена. Мне жаль, можешь меня убить». Как отреагировал на это певец – неизвестно. Но на Турана завели дело.

    Позже Арда опубликовал заявление в сторис инстаграма. Футболист отрицал обстоятельства инцидента, но не сам его факт.

    «Произошел спор в том месте, где я отдыхал со своими друзьями. Но причина не в чести и непорочности, как сообщалось. Это невозможно», – написал Туран.

    Именно за этот случай Туран сегодня получил срок. Его приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Но только условного срока, так как ранее он не был судим.

    Суд признал Турана виновным в стрельбе из пистолета, хранении нелицензионного оружия и преднамеренном нападении. При этом оправдал футболиста по статье «Сексуальные домогательства».

    Но и это еще не все. До переезда в Турцию Турана исключили из сборной после того, как он оскорбил и схватил за шею турецкого журналиста прямо в самолете. Причина: журналист после Евро-2016 писал материал о премиальных внутри команды, в котором уличил Турана в вымогательстве бонусов у федерации.

    И последнее: Турана подозревали в связях с исламским проповедником, который пытался устроить государственный переворот в Турции в 2016-м году. Это странно, учитывая близкие связи Турана и президента страны. И подтверждений этой информации так и не нашлось, хотя о ней писала авторитетная турецкая газета Hürriyet.

    ***

    Переехав в Турцию, Туран окончательно сгубил карьеру. За два года в «Истанбуле» он сыграл 31 матч (всего в трех отыграл 90 минут), забил два гола и отдал четыре голевые передачи, не выиграв ни одного трофея. Попал в несколько скандалов и едва не сел в тюрьму. Ужасный спад карьеры после выдающегося периода в «Атлетико».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14337

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Что здесь удивительного, он же турок.

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