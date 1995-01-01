У «Монако» проблемы. Денег нет, но есть конфликты

Клуб в двух очках от прямого вылета.

Магия Жардима перестала работать

После возвращения португальца в клуб «Монако» шикарно провел восьмиматчевый отрезок. Половину матчей команда выиграла, еще в трех сыграла вничью: похожие результаты у клуба были в прошлых сезонах.

Но затем – мрак. Семиматчевую серию без поражений сменила семиматчевая серия без побед. Все началось с поражения «Кану», прямому конкуренту «Монако» по таблице.

Поражения привели к тому, что немногочисленные местные фанаты «Монако» попытались прорваться на поле, чтобы поговорить с игроками. Ужас и отчаяние.

Сейчас у «Монако» и «Кана» одинаковое количество очков, но команда Жардима выше по разнице забитых и пропущенных. Это важно, потому что «Кан» – в зоне стыковых матчей, а в конце чемпионата там вполне может оказаться «Монако». За два тура до конца ситуация выглядит так:

16 | «Амьен» – 35 очков

| «Амьен» – 35 очков 17 | «Монако» – 33 очка

18 | «Кан» – 33 очка

| «Кан» – 33 очка 19 | «Дижон» – 31 очко

| «Дижон» – 31 очко 20 | «Генгам» – 25 очков

Клуб потратил кучу денег на Анри

После поражения от «Кана» Жардим, по сообщениям французской прессы, поссорился со спортивным директором команды, Майклом Эменало. Тренера разозлило, что функционер вошел в раздевалку после матча, и их отношения испортились.

Несмотря на конфликт, им придется работать вместе. Все дело в том, что на данный момент «Монако» не может позволить себе компенсацию за расторжение контракта.

Почему у клуба, который еще год назад платил за Головина 30 миллионов евро, кончились деньги? Ответ – на нашей апрельской инфографике.

По подсчетам France Football, клуб потратил 25.5 миллиона евро на Тьерри Анри, включая сумму за расторжение контракта. Благодаря этому француз взлетел в топ высокооплачиваемых тренеров, а «Монако» остался без денег.

А что с Головиным?

После неудачного старта статистика Головина выровнялась. Александр провел топовый матч с «ПСЖ», где команда проиграла 1:3, но россиянин забил и выглядел достойно.

Практически во всех матчах Головин выходит в основе, а в последних турах еще и доигрывает матч до конца. Но здесь есть и другая сторона – конкуренция в центре сильно ослабла.

В середине апреля травму получил Сеск Фабрегас, а до этого в аренду уехал Юри Тилеманс. Из других травм у «Монако» есть вратарь Субашич, форвард Йоветич и вингеры Н'Куду и Геббельс.

Сам Александр сейчас учит французский, критически оценивает свою игру и получает наставления от Черчесова: терпеть и не сдаваться.

Впереди – два непростых соперника

Выиграв два оставшихся матча, «Монако» гарантированно избежит вылета. А вот во всех остальных случаях есть разные исходы, вплоть до 19-го места.

Первый соперник «Монако» – «Амьен». Эта команда всего на два очка впереди, и победа над ней сильно упростит задачу для монегасков. Обратная сторона – при поражении придется надеяться на неудачи соперников.

Второй соперник – «Ницца». Команда Патрика Виейра идет на седьмом месте и уже точно не попадет в еврокубки. В предыдущий раз их матч с «Монако» закончился ничьей.

Соперники «Кана» (18 место): «Лион», «Бордо».

Соперники «Дижона» (19 место): «ПСЖ», «Тулуза».

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