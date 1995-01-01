Жардим конфликтует со спортивным директором «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поссорился со спортивным директором клуба Майклом Эменало, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le 10 Sport.

По информации источника, конфликт между ними возник после того, как нигерийский функционер после поражения от «Кана» в матче 30-го тура Лиги 1 зашел в раздевалку команды. Это очень разозлило португальского специалиста.

Отмечается, что теперь Жардим не хочет работать вместе с Эменало. Однако увольнение последнего видится маловероятным, поскольку расторжение контракта с ним обойдется «Монако» в серьезную сумму, что клуб сейчас не может себе позволить.