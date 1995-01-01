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    Жардим конфликтует со спортивным директором «Монако»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поссорился со спортивным директором клуба Майклом Эменало, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le 10 Sport.

    По информации источника, конфликт между ними возник после того, как нигерийский функционер после поражения от «Кана» в матче 30-го тура Лиги 1 зашел в раздевалку команды. Это очень разозлило португальского специалиста.

    Отмечается, что теперь Жардим не хочет работать вместе с Эменало. Однако увольнение последнего видится маловероятным, поскольку расторжение контракта с ним обойдется «Монако» в серьезную сумму, что клуб сейчас не может себе позволить.

    Источник: Get French Football News

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2627

      Агасфер 6 минут назад

      Зашёл и вышел,и что??? Ох уж эти "тонкодушевные" европейцы! Вот если бы что-то квакнул-другое дело. И вообще:Сэр Эменало вправе рассматривать это как проявление расизма-оливковый не желает видеть чёрного.

      0
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      Рейтинг: +1028

      ItalianFootball 8 минут назад

      Спортивный директор имеет право. Что за нюни ?

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      Рейтинг: +17327

      афоня72 1 час назад

      Стерпится, слюбится.

      1
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      Рейтинг: +66029

      Рубик Докоян 1 час назад

      В "Монако" и без того проблем достаточно, чтобы ещё этот скандал раздувать.

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