«Енисей» победил впервые за пять месяцев. А говорили, что соперникам очки нужнее

Аленичев вновь помог «Спартаку», придержав «Оренбург».

За последний месяц «Оренбург» стал серьезным претендентом на еврокубки. Команда обыграла ЦСКА и разгромила «Ростов», и перед началом тура отставала от идущего пятым «Спартака» всего на четыре очка.

Но в итоге, пропустив на 93-й минуте матча, «Оренбург» проиграл «Енисею» (1:2). Это случилось в самое неожиданное время: команду из Красноярска сейчас критикуют, кажется, чаще всех.

«Енисей» не выигрывал пять месяцев

Последняя победа – 24 ноября в матче с «Динамо». До этого «Енисей» выигрывал лишь один раз: в августе с «Крыльями Советов».

За эти пять месяцев команда пропустила 16 мячей в 9 матчах. Четыре раза «Енисей» играл вничью, еще пять – проигрывал. Но главной темой для обсуждения в СМИ стала не серия поражений, а возможная отставка Дмитрия Аленичева.

В марте Аленичев заявил, что руководство «Енисея» организовало обращение болельщиков к губернатору с требованием его уволить. Спортивный директор клуба в ответ обвинил тренера в непрофессиональном поведении и исключил продление контракта с ним по итогам сезона.

Другая история – с футболистом Петаром Заневым. Он расторг контракт с «Енисеем» и рассказал, что разочаровался в Аленичеве. По его словам, тренерский штаб обвинил футболистов «Енисея» в намеренном проигрыше игры с «Крыльями» с целью слить главного тренера.

Главный скандал – матч со «Спартаком»

В самом матче не произошло ничего неожиданного: «Спартак» выиграл со счетом 2:0. Но после игры Аленичев признал, что «Спартаку» очки были нужнее, а «Енисей» уже ни за что не борется.

«Шансов спасти матч было немного. «Спартак» этим воспользовался. Наверное, ему очки важнее — в борьбе за Лигу чемпионов. Хочу поздравить «Спартак» с днем рождения. Чемпионство уже вряд ли «Зенит» упустит после победы над «Краснодаром», но я желаю «Спартаку» (и сказал об этом Кононову) — попасть в зону Лиги чемпионов.

Думаю, вы в курсе, что нас все похоронили. Наверное, неправильно говорить, что нам еще что-то светит. Вряд ли. У нас впереди еще два выезда к «Зениту» и «Локомотиву», мы реально оцениваем ситуацию. Неслучайно я сказал так. Но мы будем работать на максимуме, чтобы достойно завершить сезон».

Аленичеву ответил пресс-аташе клуба Станислав Меркис, который написал в твиттере, что и остальным соперникам «Енисея» очки нужнее.

twit text — Станислав Меркис (@Merkis_) 22 апреля 2019 г.

Гол забил парень, которого все критиковали

Александр Кутьин в любом случае является частью истории «Енисея» – он сделал 2+2 в переходных матчах с «Анжи», благодаря чему команда и попала в РПЛ.

Но в этом сезоне он ни разу не забивал. Особенно ему досталось после промаха в матче с его бывшей командой, «Арсеналом», где Кутьин промазал из убойной позиции.

«Появление Кутьина в основном составе связано с его дополнительной мотивацией на «Арсенал». И конечно, учитывая тот факт, что Саша играл, провел лучшие годы в тульском составе, я решил его поставить в стартовом составе. Мастерство… хотя какое может быть мастерство, когда с метра не попадаешь в пустые ворота», – говорил Аленичев после матча.

Сегодня Кутьин начал матч в запасе, но именно он забил решающий гол в концовке встречи.

Что у «Енисея» дальше?

Впереди у команды пять матчей, и три из них – с топ-клубами. «Енисей» сыграет с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом»: в первом круге все эти клубы уверенно обыгрывали красноярцев.

Зато в 27 круге команда сыграет с «Анжи», прямым конкурентом в борьбе за стыковые места. Сейчас махачкалинцы впереди как раз на три очка, и этот матч может стать ключевым для обеих команд. Также – матч с «Динамо», одной из двух команд, которую красноярцы уже обыгрывали в первом круге.

После игры с «Оренбургом» Аленичев по-настоящему поверил в команду и не намерен проигрывать в матче с «Локомотивом»: «Сделаем все возможное, чтобы восстановились ребята и физически, и эмоционально. Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве».

Шансы на спасение еще есть: отставание от идущей 15-й «Уфы» составляет всего шесть очков.