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    «Спартак» уже изменился. Вот все наблюдения


    3.2
    Голосов: 16
    30.01.2019 19:45
    Только главное и важное. Очень быстро.

    «Спартак» легко взял кубок «Матч Премьер». В трех матчах команда победила трижды. Особенно выделяются два разгрома: над «Зенитом» (3:0) и «Локомотивом» (4:0). Понятно, что делать выводы по короткому турниру, тем более товарищескому – не очень правильно. Тем не менее: за полторы игровых недели стало понятно, «Спартак» меняется. Вот ключевые моменты:

    • Кононов дал шанс молодежи. В первой половине сезона в составе «Спартака» более-менее часто выходили четыре игрока, младше 23 лет: Максименко (14 матчей), Ломовицкий (9 матчей), Рассказов (9 матчей), Игнатов (5 матчей). На сборах к этой компании Кононов добавил Глушенкова, Маслова, Мелкадзе, Гулиева, Умярова, Миронова. Кононов, кстати, доволен молодыми футболистами: «Они не будут выпадать, будут держать уровень, но еще нужно работать над тем, чтобы они выходили и усиливали игру».

    • Пресс-служба «Спартака» стала реагировать на слухи. СМИ писали: «Галатасарай» делал предложение по Луису Адриано, «Лидс» хотел арендовать Зе Луиша. Пресс-служба команды оперативно отреагировала на эти новости:

    • В среднем «Спартак» за три матча забивал по три гола. Это выше, чем за всю осеннюю часть сезона – там показатель равнялся 1,3.

    • Федун стал больше говорить. C сентября и до самого назначения Кононова функционер не дал ни одного интервью, хотя поводов было полно: увольнение Карреры, назначение Рианчо, массовая ненависть в адрес Глушакова, оскорбления в его же адрес.

    Сейчас Федун ведет себя как человек, который заинтересован в развитии команды. Он посетил турнир, дал три флеш-интервью и рассказал много интересного. Например, про планы на ближайшие сезоны: «Команду нужно омолаживать. Мы хотим двигаться дальше. У нас есть задача к 2022 году стать чемпионами еще как минимум раз. К столетию «Спартака». Поэтому будем строить новую команду». Или об уходах лидеров: «Спартак» не собирается продавать Луиса Адриано и Зе Луиша. Чтобы мы рассмотрели предложение, нас должны убить деньгами. Если будет сумма, как у Леандро Паредеса, мы подумаем». Кроме того, Федун объяснил, что решение по контракту с Еременко принимал исключительно главный тренер. Круто, когда владелец не отмалчивается, а отвечает на все важные вопросы.

    • При Кононове Зе Луиш и Адриано стали универсальнее. К примеру, тренер осенью понял, что пользы от них больше, когда оба форварда выходят одновременно. На сборах в Катаре Зе пробежал на 10% больше, чем за все матчи РПЛ в ноябре. Среднее количество ударов у Адриано за одну игру в Катаре равно 3,2. За осеннюю часть было 2,18.

    • Осенью на воротах «Спартака» стояли Максименко и Ребров. Первый показал сухую серию в 441 минуты. Ребров был основным, когда в команду только пришел Кононов. На сборах в Катаре ситуация поменялась: в воротах менялись Селихов и Максименко. Селихов же, полностью восстановившийся от повреждения на кубке «Матч Премьер» не пропускал голы 135 минут – лучшая серия среди голкиперов команд-участниц.

    • Каррера играл с расстановкой 4+3+3. Рианчо пользовался той же тактикой, но иногда менял ее на 4+4+2. Кононов же экспериментировал. По данным WhoScored (если брать только игры РПЛ), в матче с «Крыльями» он использовал 4+3+3, в игре с «Локомотивом» – 4+4+2, во встрече с «Анжи» – 4+4+2. Единственный момент связан с тем, что Кононов в двух играх из трех по ходу встречи переходил на расстановку 4+2+3+1. Ее же тренер наигрывал на сборе в Катаре. Тактика идеально подошла в матче с «Локо»: за счет преимущества в центре поля получилось грамотно разгонять атаки.

    • Кононов работает над заменами фланговых защитников. Айртон показал, что может сыграть как справа, так и слева. Рассказов, который сыграл на кубке «Матч Премьер» 179 минут, тоже показал себя с хорошей стороны. КПД (процент заблокированных атак соперника, которые проходили по его флангу) Рассказова за 3 матча турнира равен 54%.

    • Главная проблема «Спартака» – мало центральных защитников: Кутепов, Боккетти, Джикия, Жиго (который сильно сломался в самом начале сезона). Кононов придумал, как выходить из этой ситуации. Именно за счет подключений двух игроков центра поля он и отодвигает игру от ворот «Спартака».

    Материалы по теме:

    Матч «Спартак» – «Ростов» перевернули две минуты. Максименко и Глушаков – герои

    «Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 16
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 31 января 2019, 12:50

      В марте будем посмотреть! Кто и как изменился! Цеплят по осени, а в нашем случае будем считать по весне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 31 января 2019, 07:53

      Если молодежь на сборах не выпускать играть,то тогда где? Статья была бы более актуальной,если бы чемпионат шёл.а тут что,просто собрались мяч поминать.боюсь если весной Кононов продолжит "делать ставку на опыт" то автору статейку при помнят.диферамбы ой как рано петь

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 31 января 2019, 07:17

      рано оды сочинять

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -546

      massaboss 31 января 2019, 06:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Блевотина гниломясного опарыша.....

      -11
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      ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > massaboss 31 января 2019, 07:58

      Смотри не обосрись от высказываний!

      5
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      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > Oldtrafford83/97 31 января 2019, 08:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тебе П*и*з*д*е*с*черу лучше помолчать

      -7
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      ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > massaboss 31 января 2019, 20:40

      Лучше правописанием займись,полезней будет.)

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss > Oldtrafford83/97 31 января 2019, 20:57

      Твой GGMU - грязный *г*а*н*д*о*н мудила ушлепок. Так понятно тебе должно быть.

      0
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      Рейтинг: +10458

      ivany4 31 января 2019, 00:32

      Уж тысячу раз говорили, - не слушайте комментаторов матч тв!))
      Выключайте звук и наслаждайтесь, если получится.))
      Кононов не дал шанс молодежи. Он ее просматривал. Свою ключевую концепцию построения команды на "опыте ветеранов" он не отменял. Посмотрим сколько будет молодежи играть в основной сетке ЧР, и какое время им дадут.
      Пресс служба всегда реагировала, когда ей нужно было.)
      На этих сборах, мало забивал Спартак. Всего-то 3 гола за игру. Были сборы, что и по-более забивали. А толку-то?? Это сборы!!!
      Федун как говорил ни о чем, так и говорит. Но подчеркивает, что именно Кононов принял решение по расставанию с Еременко. Круто высказался, или может быть заранее соломку стелит?! Посмотрим что скажет когда Ростов покажет игру против Спартака, да еще не дай Бог выиграет.
      Зе и Адриано как были универсалами, так и остались. Просто на сборах было хорошее настроение. И то, у Зе оно пришло только во втором тайме с Локо.
      Причем тут вратари, Ребров на больничной койке до конца сезона. Кого еще наигрывать???
      Какие бы схемы не наигрывали, все зависит от игроков. Играют быстро - и результат есть. Если говорить про команду. То сейчас она напоминает команду Карпина после летнего сбора. Если помните после 5-го или 7-го тура тот же Чердак в своей программе кричал: ЧР можно заканчивать, Спартак чемпион. Я уже где-то писал, что как только начинают пользоваться конспектами Романцева, то неважно кто тренер.)
      Замена защитников, особенно крайних, особенно при таких расстановках крайне редка. Думаю хотели посмотреть что умеет Айртон справа. Выяснилось, что справа намного хуже.
      Насчет придумок отодвигать игру за счет двух центральных игроков ну совсем не понятно и не очевидно. И при чем тут центральные защитники???
      Одним словом, г-ну Егорову надо начинать с малых остов, смотреть ответы, а уж потом, постепенно переходить с заметкам. Удачи ему в этом.))

      6
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 30 января 2019, 23:58

      Егоров обгадился с эпопеей при Глушакове довольно таки крупно.Поэтому читать подобных писак более не хочу.Хватит.Авторитет зарабатывается годами, а потерять его можно очень быстро.Егоров как раз из таких.Поэтому нах.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 30 января 2019, 23:09

      Опять херню написали... Кононов то как раз придя в Спартак убрал молодежь! Их выпускал Каррера и, этот как его,, забыл уже )), короче Кононов сделал ставку как раз на старперов!
      Сравнивать количество голов в товарниках, где всю команду можно сменить, и оф игры, как минимум не умно.
      Ребров травмировать, и рассуждаем, почему дали время тому, а не ему )))
      У Рассказова просто нет конкурента...
      Короче очеретный эпос от блогера, интересно хоть одну игру посмотревший? )))

      4
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      Рейтинг: +679

      Илья Егоров > ufos73 30 января 2019, 23:57

      Лишь бы написать коммент? Ах, да, забыл, что Глушенков, Маслов, Умяров - это "ветераны".

      Ах, да. Товарники, в котором Зенит и Ростов выводили на поле основу.

      Ах, да. Ещенко - это не конкурент Рассказову.

      Очередной эпос от комментатора, интересно хоть одну игру посмотревший? )))

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Илья Егоров 31 января 2019, 07:14

      Статейка твоя г...о, так что не надо пытаться оправдаться, а надо сделать выводы и постараться писать по делу, более убедительно. В отличие от нас это твоя прямая обязанность. Как говорится "назвался солдатом, лезь в окоп"...

      1
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      Рейтинг: +33457

      oyabun > Илья Егоров 31 января 2019, 07:55

      Ну, по правде говоря, Ещенко, да, УЖЕ не конкурент Рассказову. Он, конечно, боец каких поискать, но и возраст и прошедшая травма уже не дадут заиграть ему даже на прежнем и так то невысоком уровне. Поэтому получается что позиция крайнего правого защитника пока довольно таки уязвимое место Спартака. Молодежь на эту позицию пока слишком сыра и неопытна.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Илья Егоров 31 января 2019, 11:34

      Во первых ты пишешь что он выпускал молодежь по ходу сезона, а не на товарнеке, этого не было!
      Во вторых про Рассказова ты пишешь как игрока именно зимы, а не Кононовской осени, а сейчас говоришь что Ещенко был конкурентом Рассказова, все было наоборот!
      Ты хоть сам то понимаешь что пишешь?
      И да я посмотрел все игры...

      2
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 > oyabun 1 февраля 2019, 07:08

      Кононов это понимает и пробует Айртона и на этом фланге обороны. Если пойдёт у него, тогда будет больше вариантов. Покупать игрока на фланг (да и куда либо ещё) не будут, до лета точно. Незабитый Промесом пенальти Паоку, не выход в ЛЧ, хреновая игра в ЛЕ и т.д. аукается соблюдением финансового фейр плей.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 30 января 2019, 22:32

      глушаковская морда опостылела уже.... один хер,измарался он уже....

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 30 января 2019, 20:16

      тренер на верном пути главное не МЕШАТЬ ЕМУ и от Измайлова изолировать его

      7
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    • ...
      Рейтинг: +33457

      oyabun 30 января 2019, 20:14

      Автор, если уж говорите о всех основных центральных защитниках, то не забывайте о Жиго. На него у нас большие надежды. А 4 основных кандидата на 2 позиции ЦЗ - это уже вполне достаточно для команды с финансированием уровня Спартака.

      7
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      Рейтинг: +679

      Илья Егоров > oyabun 30 января 2019, 20:22

      Тут ситуация такая. Пара центральных защитников, выходящих в основе - Жиго-Джикия. Но Жиго сломан, причем довольно сильно. Получать столько же пользы от его замены на Кутепова или Сальво Кононов не сможет. При всем уважении: разные уровни.

      1
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      Рейтинг: +1433

      Freyd > Илья Егоров 30 января 2019, 21:23

      Кутепов довольно уверенно играл

      2
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      Рейтинг: +679

      Илья Егоров > Freyd 30 января 2019, 21:54

      В целом? В сезоне? В прошлом сезоне?

      0
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      Рейтинг: +33457

      oyabun > Илья Егоров 30 января 2019, 22:18

      Конец февраля - начало марта, по оценкам самого футболиста и врачей примерный срок ввода в строй Жиго, так что по плану должно быть всё хорошо, другое дело, что жизнь частенько вносит свои коррективы. Ну и понятно, что Жиго у нас такой один в паре с Джикией, Спартак же не Барса (к примеру) чтобы иметь комплект Очень сильных взаимозаменяемых игроков. Будем играть с тем что имеем.

      1
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      Рейтинг: +679

      Илья Егоров > oyabun 30 января 2019, 22:57

      Вы представляете, что значит восстановиться после травмы крестов? Он наберет форму минимум к апрелю!

      0
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      ...
      Рейтинг: +10458

      ivany4 > Илья Егоров 31 января 2019, 00:35

      Представляем.
      Зобнин тому пример.
      Все зависит от желания и возможности организма.

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