«Спартак» уже изменился. Вот все наблюдения

Только главное и важное. Очень быстро.

«Спартак» легко взял кубок «Матч Премьер». В трех матчах команда победила трижды. Особенно выделяются два разгрома: над «Зенитом» (3:0) и «Локомотивом» (4:0). Понятно, что делать выводы по короткому турниру, тем более товарищескому – не очень правильно. Тем не менее: за полторы игровых недели стало понятно, «Спартак» меняется. Вот ключевые моменты:

• Кононов дал шанс молодежи. В первой половине сезона в составе «Спартака» более-менее часто выходили четыре игрока, младше 23 лет: Максименко (14 матчей), Ломовицкий (9 матчей), Рассказов (9 матчей), Игнатов (5 матчей). На сборах к этой компании Кононов добавил Глушенкова, Маслова, Мелкадзе, Гулиева, Умярова, Миронова. Кононов, кстати, доволен молодыми футболистами: «Они не будут выпадать, будут держать уровень, но еще нужно работать над тем, чтобы они выходили и усиливали игру».

• Пресс-служба «Спартака» стала реагировать на слухи. СМИ писали: «Галатасарай» делал предложение по Луису Адриано, «Лидс» хотел арендовать Зе Луиша. Пресс-служба команды оперативно отреагировала на эти новости:

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 января 2019 г.

• В среднем «Спартак» за три матча забивал по три гола. Это выше, чем за всю осеннюю часть сезона – там показатель равнялся 1,3.

• Федун стал больше говорить. C сентября и до самого назначения Кононова функционер не дал ни одного интервью, хотя поводов было полно: увольнение Карреры, назначение Рианчо, массовая ненависть в адрес Глушакова, оскорбления в его же адрес.

Сейчас Федун ведет себя как человек, который заинтересован в развитии команды. Он посетил турнир, дал три флеш-интервью и рассказал много интересного. Например, про планы на ближайшие сезоны: «Команду нужно омолаживать. Мы хотим двигаться дальше. У нас есть задача к 2022 году стать чемпионами еще как минимум раз. К столетию «Спартака». Поэтому будем строить новую команду». Или об уходах лидеров: «Спартак» не собирается продавать Луиса Адриано и Зе Луиша. Чтобы мы рассмотрели предложение, нас должны убить деньгами. Если будет сумма, как у Леандро Паредеса, мы подумаем». Кроме того, Федун объяснил, что решение по контракту с Еременко принимал исключительно главный тренер. Круто, когда владелец не отмалчивается, а отвечает на все важные вопросы.

• При Кононове Зе Луиш и Адриано стали универсальнее. К примеру, тренер осенью понял, что пользы от них больше, когда оба форварда выходят одновременно. На сборах в Катаре Зе пробежал на 10% больше, чем за все матчи РПЛ в ноябре. Среднее количество ударов у Адриано за одну игру в Катаре равно 3,2. За осеннюю часть было 2,18.

• Осенью на воротах «Спартака» стояли Максименко и Ребров. Первый показал сухую серию в 441 минуты. Ребров был основным, когда в команду только пришел Кононов. На сборах в Катаре ситуация поменялась: в воротах менялись Селихов и Максименко. Селихов же, полностью восстановившийся от повреждения на кубке «Матч Премьер» не пропускал голы 135 минут – лучшая серия среди голкиперов команд-участниц.

• Каррера играл с расстановкой 4+3+3. Рианчо пользовался той же тактикой, но иногда менял ее на 4+4+2. Кононов же экспериментировал. По данным WhoScored (если брать только игры РПЛ), в матче с «Крыльями» он использовал 4+3+3, в игре с «Локомотивом» – 4+4+2, во встрече с «Анжи» – 4+4+2. Единственный момент связан с тем, что Кононов в двух играх из трех по ходу встречи переходил на расстановку 4+2+3+1. Ее же тренер наигрывал на сборе в Катаре. Тактика идеально подошла в матче с «Локо»: за счет преимущества в центре поля получилось грамотно разгонять атаки.

• Кононов работает над заменами фланговых защитников. Айртон показал, что может сыграть как справа, так и слева. Рассказов, который сыграл на кубке «Матч Премьер» 179 минут, тоже показал себя с хорошей стороны. КПД (процент заблокированных атак соперника, которые проходили по его флангу) Рассказова за 3 матча турнира равен 54%.

• Главная проблема «Спартака» – мало центральных защитников: Кутепов, Боккетти, Джикия, Жиго (который сильно сломался в самом начале сезона). Кононов придумал, как выходить из этой ситуации. Именно за счет подключений двух игроков центра поля он и отодвигает игру от ворот «Спартака».

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