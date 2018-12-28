«Локо» точно изменится весной – за этим интересно последить

Новый президент, тяжелые задачи для тренера.

В прошлом сезоне «Локомотив» показал: можно стать чемпионами без суперзвезд, больших покупок и мегакрутой академии. Лето-2018 поменяло привычные стереотипы о клубе. Он привлек звезд, президент говорил о возвращении болельщиков на стадион, тренер мечтал об успешном выступлении в Лиге чемпионов.

Реальность оказалась суровее. «Локомотив» попал в очень непредсказуемую группу ЛЧ, неожиданно провалился и выиграл лишь один матч – такое себе возвращение. В чемпионате все тоже не очень сладко: «Локомотив» идет на пятой строчке, и пока не очень понятно, на что способна эта команда.

text text text Публикация от text (@ilgerkus) 28 Дек 2018 в 8:16 PST

2018-й добил «Локо» мощным апперкотом – из команды ушел Илья Геркус , его место занял председатель совета директоров «Локомотива» Василий Кикнадзе. Эта рокировка сделала современный «Локомотив» более непредсказуемым. К клубу сразу появилась масса вопросов.

Во-первых, приживутся ли Кикнадзе и Семин? Отношения ЮПС и Геркуса не сложились примерно с самого начала. Геркус косвенно предъявлял Семину за не очень современные методы работы – по слухам, в команде находились игроки, не очень довольные тем же. Семин же вел себя несколько жестче. Он открыто критиковал Геркуса, бывшего спортивного директора Штоффельхауса (который ушел вместе с президентом) и высказывался о «пятой колонне».

«Локомотив» очень не вовремя провалился на этап перестройки. Новому президенту и главному тренеру очень важно сработаться, чтобы достойно завершить сезон.

Во-вторых, как Семин будет менять игру команды? Одной из причин увольнения Карреры из «Спартака» стало то, что команда при Массимо перестала показывать что-то новое. В «Локомотиве» творится примерно такая же ситуация.

«Локо» нужна революция. Иначе все будет, как в «Спартаке»

С момента возвращения Семина в «Локомотив» прошло почти три года. Но все это время команда играет по шаблону: забегание по флангу, навес на нападающего, через пару минут схема снова повторяется. «Локомотиву» нужны свежие идеи, интересные ходы. Это легко осуществимо, потому что в составе есть яркие Крыховяк, Фернандеш, братья Миранчуки, Смолов, Рыбус. Но одним переходом на схему с пятью защитниками это вряд ли удастся.

Семин любит атаковать за счет подключений фланговых защитников. И это первый минус: если слева на помощь к нападающим рвется толковый Рыбус, то справа играет Игнатьев. А он часто теряется и отдает мяч сопернику. По некоторым данным, в составе «Локо» появится правый защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов. Но единственная проблема этой покупки связана с тем, что летом команда потратила почти весь бюджет, запланированный на трансферы. Чтобы усилить команду кем-то, для начала придется расстаться с некоторыми игроками.

Вторая проблема связана с использованием центрального нападающего. Эдер вписывается в стратегию Семина: когда нужно просто подставлять голову под передачи. Но минус Эдера скрывается в отсутствии креатива: высоченному нападающему трудно что-нибудь придумать самому, когда соперник блокирует все навесы с фланга. Под такой случай есть Смолов, но он так до конца и не влился в новую команду.

Состав – одна из причин болельщиков «Локомотива» поволноваться за будущее команды. Некоторых же еще смущает кандидатура нового президента. С одной стороны, Василий Кикнадзе с 2013 года работает в системе команды (входил в совет директоров). По некоторым слухам, он лично поддерживал Геркуса в его решениях относительно трансферов, мероприятий рядом со стадионом. И это еще одна причина для болельщиков команды не грустить после ухода Геркуса. Кроме того, он должен понимать темы, которые смогли бы заинтересовать разные слои фанатов. Кикнадзе занимался продвижением киберспорта – а это область как раз развивается в российском футболе.

С другой стороны, у Кикнадзе до этого момента не было еще возможности руководство большой футбольной командой. Сейчас же он попал в условия, когда тренер готов мочить руководителей через прессу, если не принимают его работу. Для него важно наладить взаимоотношения с Семиным. Для ЮПС – максимально продуктивно провести зимние сборы, чтобы: а) придумать что-нибудь новенькое в игровом плане; б) разобраться, как правильнее использовать некоторых лидеров (Смолова, Фернандеша) для улучшения результата.

Весной чемпионат России снова вернется, но уже сейчас ясно одно: «Локомотиву» будет полегче, потому что не будет еврокубков. И это идеальная ситуация, чтобы собраться и вклиниться в компанию ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара», которая ведет борьбу за чемпионство.

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