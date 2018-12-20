Шейхи убили карьеру бывшего лидера «Ман Сити». Теперь он упал на дно

Вы точно помните ирландского полузащитника Стивена Айрленда. Он начинал еще в том «Ман Сити», где ценили собственных воспитанников и боролись за место в середине таблицы. В сентябре 2008-го шейхи выкупили основной пакет акций клуба, где Айрленд как раз был лидером. Сезон-2008/09 вообще стал лучшим в его карьере. В АПЛ Стивен отыграл 35 матчей и выдал 9+9 по голам и передачам, а потом был признан игроком года в клубе. Больше никогда в жизни Айрленд столько не играл и не забивал.

Уже в следующем сезоне начались первые сложности. Игру строили через других, а серьезные трансферные планы убили все перспективы Айрленда и других воспитанников. «Если клуб продаст меня летом, то это не по моей инициативе. Знаю, что год для меня получился тяжелым, но это во многом связано с тем, что я мало играю», – говорил Айрленд в мае 2010-го. В августе того года его отдали в «Астон Виллу» почти за 10 миллионов евро, а «Ман Сити» подписал Милнера. Радовались все, но не сам Айрленд.

Вот так состав «Сити» изменился за 10 лет. На месте Айрленда сейчас зажигает Давид Сильва.

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Айленд забивал в «Ман Сити» сумасшедшие голы и мог стать звездой АПЛ:

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Ниже – только факты из того, что происходило с перспективным ирландцем после ухода из родного клуба:

• В первом же сезоне за «Астон Виллу» Айрленд почти не играл из-за травм. Его даже отдавали в аренду в «Ньюкасл», где ирландец сыграл только два матча. Итог: отсутствие результативных действий и полное разочарование в самом себе.

• 31 декабря 2011-го Айрленд выдал сумасшедший матч против «Челси» и обеспечил себе место в «Астон Вилле» еще на полтора года. Он забил сам и отдал голевую передачу, а «Вилла» победила со счетом 3:1.

• В сентябре 2013-го Стивена отдали в аренду в «Сток Сити», а уже через полгода отпустили туда по бесплатному трансферу. Тогда же пошли разговоры о возможном возвращении в сборную Ирландии. Из нее Айрленда исключили в 2007 году, когда тот соврал о смерти бабушки и уехал из сборной. Спойлер: никуда Стивена больше не вызывали.

• Ужасным для Стивена получился матч «Сток Сити» и «Халла» в марте 2015 года. Мэйнор Фигероа грубо сфолил и чуть не оторвал Айрленду ногу. Полузащитнику наложили 10 швов, а его нога после столкновения выглядела ужасно.

• Тогда Стивен пропустил всего несколько недель, а в мае 2016-го сломал ногу уже без помощи соперника прямо на тренировке. Все получилось плохо: Айрленд не играл полтора года и вышел на поле только в январе 2018-го. Последний матч в АПЛ Стивен Айрленд отыграл в мае 2018 года, когда появился на замену в матче против «Суонси».

Логично, что в «Сток Сити» больше не могли терпеть болячки Айрленда, тем более что команда вылетела из АПЛ. Теперь Айрленд оценивается всего в миллион евро, а в 32 года решил попробовать себя в команде другого уровня. В октябре он подписал краткосрочный контракт с аутсайдером Чемпионшипа «Болтоном», но не сыграл ни одного матча и теперь снова оказался без клуба.

«Болтон» объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию, но кажется, что прямо сейчас убитый травмами Айрленд вообще не нужен ни одной команде Англии. Если только его снова отправят во второй состав, как это делали в «Болтоне»:

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Все могло пойти по-другому, если бы Айрленда не продали из клуба, где он рос и зажигал.

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