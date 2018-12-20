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  • Шейхи убили карьеру бывшего лидера «Ман Сити». Теперь он упал на дно

Шейхи убили карьеру бывшего лидера «Ман Сити». Теперь он упал на дно

Вы точно помните ирландского полузащитника Стивена Айрленда. Он начинал еще в том «Ман Сити», где ценили собственных воспитанников и боролись за место в середине таблицы. В сентябре 2008-го шейхи выкупили основной пакет акций клуба, где Айрленд как раз был лидером. Сезон-2008/09 вообще стал лучшим в его карьере. В АПЛ Стивен отыграл 35 матчей и выдал 9+9 по голам и передачам, а потом был признан игроком года в клубе. Больше никогда в жизни Айрленд столько не играл и не забивал.

Уже в следующем сезоне начались первые сложности. Игру строили через других, а серьезные трансферные планы убили все перспективы Айрленда и других воспитанников. «Если клуб продаст меня летом, то это не по моей инициативе. Знаю, что год для меня получился тяжелым, но это во многом связано с тем, что я мало играю», – говорил Айрленд в мае 2010-го. В августе того года его отдали в «Астон Виллу» почти за 10 миллионов евро, а «Ман Сити» подписал Милнера. Радовались все, но не сам Айрленд.

Вот так состав «Сити» изменился за 10 лет. На месте Айрленда сейчас зажигает Давид Сильва.

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Айленд забивал в «Ман Сити» сумасшедшие голы и мог стать звездой АПЛ:

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Ниже – только факты из того, что происходило с перспективным ирландцем после ухода из родного клуба:

• В первом же сезоне за «Астон Виллу» Айрленд почти не играл из-за травм. Его даже отдавали в аренду в «Ньюкасл», где ирландец сыграл только два матча. Итог: отсутствие результативных действий и полное разочарование в самом себе.

• 31 декабря 2011-го Айрленд выдал сумасшедший матч против «Челси» и обеспечил себе место в «Астон Вилле» еще на полтора года. Он забил сам и отдал голевую передачу, а «Вилла» победила со счетом 3:1.

• В сентябре 2013-го Стивена отдали в аренду в «Сток Сити», а уже через полгода отпустили туда по бесплатному трансферу. Тогда же пошли разговоры о возможном возвращении в сборную Ирландии. Из нее Айрленда исключили в 2007 году, когда тот соврал о смерти бабушки и уехал из сборной. Спойлер: никуда Стивена больше не вызывали.

• Ужасным для Стивена получился матч «Сток Сити» и «Халла» в марте 2015 года. Мэйнор Фигероа грубо сфолил и чуть не оторвал Айрленду ногу. Полузащитнику наложили 10 швов, а его нога после столкновения выглядела ужасно.

• Тогда Стивен пропустил всего несколько недель, а в мае 2016-го сломал ногу уже без помощи соперника прямо на тренировке. Все получилось плохо: Айрленд не играл полтора года и вышел на поле только в январе 2018-го. Последний матч в АПЛ Стивен Айрленд отыграл в мае 2018 года, когда появился на замену в матче против «Суонси».

Логично, что в «Сток Сити» больше не могли терпеть болячки Айрленда, тем более что команда вылетела из АПЛ. Теперь Айрленд оценивается всего в миллион евро, а в 32 года решил попробовать себя в команде другого уровня. В октябре он подписал краткосрочный контракт с аутсайдером Чемпионшипа «Болтоном», но не сыграл ни одного матча и теперь снова оказался без клуба.

«Болтон» объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию, но кажется, что прямо сейчас убитый травмами Айрленд вообще не нужен ни одной команде Англии. Если только его снова отправят во второй состав, как это делали в «Болтоне»:

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Все могло пойти по-другому, если бы Айрленда не продали из клуба, где он рос и зажигал.

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Комментарии (11)
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Cherkizonische
1545339931
Ну что сказать, история не нова. Доллар, доллар, доллар - грязная, зеленая бумажка...
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Михаил Шевченко
1545340842
Сток,Халл и другие..........там ему тоже шейхи мешали?
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El_Chori
1545352176
О, Димитар) Ненужный нам Шон) и самый перспективный центрдеф в симуляторах 07-08 - Майка) Дана тоже помним)
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Cules2013
1545381329
Типичный вброс под видом серьёзной аналитики. Ман Сити виноват в том, что Давид Сильва талантливее Айрленда, что у них появились деньги на более какчественных игроков. Надо было во вред себе работать? Или они виноваты в том, что Стивен из лазарета не вылезал годами? А в исключении из сборной тоже шейхи виноваты? Чушь полная. В мире достаточно игроков, у которых тяжело складывается карьера, тут уж ничего не поделаешь, C'est La Vie. Айрленду можно пожелать только здоровья.
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Марк Аврелий
1545382713
Тут главное заголовок с подтекстом. Шейхи -арабы. Значить мусульмане. Мусульмане виноваты. Вот смысл этого заголовка. А ведь не напишут: Абрамович виноват в разрушении карьеры Торреса, Шевченко, Баллака и еще кучи других звезд угасших после перехода в Челси. Тут евреи такой кипиш поднимут, что кнессет, ООН вмешается. Молодцы евреи. Умеют себя защищать. Тем более Абрамович в этом не виноват.
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Lester84
1545395549
Какая связь между заголовком и содержанием статьи? Шейхи же не мариновали его на банке все эти годы. А травмы многим игрокам карьеру испортили
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Yuriy_Shahta
1545402746
У манчестера самые большие затраты на трансферы. Команда как из инкубатора. Отнеми деньги и развалится.... При этом нет в команде какой то изюминки ... идеи , все как будто куплено.... искусственно создано.... поэтому и лигу чемпионов взять не могут....
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mihail200606
1545414461
ну прям шейхи убили ... че такие заголовки выбрасывать..
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Burtaze
1545451517
чем били????? ногами по почкам???? сильва лучше айленда..кто платит деньги ...тот и заказывает музыку....не смог себя проявить в другом клубе ..значит не судьба..
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MU-fanatic
1545555546
статья не о чем)))автор М У Д А К
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