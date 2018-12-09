Команда осталась вдевятером, а потом унизила соперника

Вы почти наверняка пропустили рядовой по вывеске матч «Кальяри» и «Ромы». Пока «Спартаку» давали забивать с пенальти, а Месси бил очередные рекорды, в Италии творилось что-то удивительное. В выездном матче «Рома» вела у «Кальяри» со счетом 2:0 и могла легко победить. На 84-й минуте хозяева поля отыграли один мяч и устроили какое-то подобие навала. Самое интересное случилось в дополнительное время: сначала за споры с судьей удалились игроки «Кальяри» Чеппителли и Срна, а потом Сау в немного издевательском стиле сравнял счет с игры (!).

До финального свистка оставались секунды. Возможно, если бы игроки «Ромы» выиграли борьбу за мяч, этого чумового момента не было бы даже в планах. Вот как это выглядело:

Видео взято с официального аккаунта Серии А на YouTube

После матча нападающий вспомнил итальянца Астори, который долго выступал за «Кальяри» и «Фиорентину», а потом умер в отеле перед одним из матчей. «Мы спасли игру против отличной команды, когда до конца поверили в себя. Эта ничья улучшает наше настроение, но напоминает и другие игры, где мы тоже спасали результат. Я посвящаю этот гол Давиде Астори», – сказал Сау. Кстати, забивает Марко Сау очень редко. За весь предыдущий сезон Серии А у него набралось только два гола, а мяч в ворота «Ромы» стал первым в этом турнире.

Фанаты вспомнили другой матч «Ромы» и «Кальяри» (2:4), когда все тоже получилось грустно для фаворита.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

У «Ромы» все складывается не очень хорошо. В Серии А команда идет только на шестом месте, но может упасть еще ниже при нужных результатах других матчей тура. От лидирующей тройки команда Ди Франческо отстает уже на восемь очков. В Италии пишут, что «Рома» не увольняет тренера, потому что не может найти ему замену. «Кальяри» на этом фоне очень сильно радуется. Команда набрала 17 очков, взлетела в середину таблицы и немного обезопасила себя от борьбы за выживание. Главную задачу на сезон клуб пока выполняет.

Забавно, что в другом матче тура «Сампдория» спасла матч с «Лацио» на 99-й минуте. И тоже сделала это в меньшинстве!

Актуальные материалы:

Самый необычный клуб Италии продали за 10 евро

В Европе появился новый топ-игрок. «Милан» брал его почти бесплатно