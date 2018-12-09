Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Команда осталась вдевятером, а потом унизила соперника

Команда осталась вдевятером, а потом унизила соперника

Вы почти наверняка пропустили рядовой по вывеске матч «Кальяри» и «Ромы». Пока «Спартаку» давали забивать с пенальти, а Месси бил очередные рекорды, в Италии творилось что-то удивительное. В выездном матче «Рома» вела у «Кальяри» со счетом 2:0 и могла легко победить. На 84-й минуте хозяева поля отыграли один мяч и устроили какое-то подобие навала. Самое интересное случилось в дополнительное время: сначала за споры с судьей удалились игроки «Кальяри» Чеппителли и Срна, а потом Сау в немного издевательском стиле сравнял счет с игры (!).

До финального свистка оставались секунды. Возможно, если бы игроки «Ромы» выиграли борьбу за мяч, этого чумового момента не было бы даже в планах. Вот как это выглядело:

Видео взято с официального аккаунта Серии А на YouTube

После матча нападающий вспомнил итальянца Астори, который долго выступал за «Кальяри» и «Фиорентину», а потом умер в отеле перед одним из матчей. «Мы спасли игру против отличной команды, когда до конца поверили в себя. Эта ничья улучшает наше настроение, но напоминает и другие игры, где мы тоже спасали результат. Я посвящаю этот гол Давиде Астори», – сказал Сау. Кстати, забивает Марко Сау очень редко. За весь предыдущий сезон Серии А у него набралось только два гола, а мяч в ворота «Ромы» стал первым в этом турнире.

Фанаты вспомнили другой матч «Ромы» и «Кальяри» (2:4), когда все тоже получилось грустно для фаворита.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

У «Ромы» все складывается не очень хорошо. В Серии А команда идет только на шестом месте, но может упасть еще ниже при нужных результатах других матчей тура. От лидирующей тройки команда Ди Франческо отстает уже на восемь очков. В Италии пишут, что «Рома» не увольняет тренера, потому что не может найти ему замену. «Кальяри» на этом фоне очень сильно радуется. Команда набрала 17 очков, взлетела в середину таблицы и немного обезопасила себя от борьбы за выживание. Главную задачу на сезон клуб пока выполняет.

Забавно, что в другом матче тура «Сампдория» спасла матч с «Лацио» на 99-й минуте. И тоже сделала это в меньшинстве!

Актуальные материалы:

Самый необычный клуб Италии продали за 10 евро

В Европе появился новый топ-игрок. «Милан» брал его почти бесплатно

Италия. Серия А Италия Кальяри Рома Сау Марко
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Benifacto
1544350659
ну что сказать Рома тут таки переплюнула Спартачок)))
Ответить
Yuriy_Shahta
1544352201
Ставку спалили :))
Ответить
vasiok74
1544365443
весёло в Италий,даже не знаешь на кого ставить.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ
13:28
5
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
2
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
1
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Все новости
Все новости
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
12:59
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
11:57
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Участник ЧМ-2026 оказался наркоманом
24 июля
13
Определен футболист, которым «восхищаются абсолютно все»
24 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+