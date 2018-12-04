«Этот человек заслужил весь мир». Реакция планеты на победу Модрича

Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча». Впервые за одиннадцать лет эту награду получил кто-то не из дуэта Месси-Роналду.

Не смотря на низкую результативность (в 2018-м Модрич забил всего 3 гола – меньше среди обладателей приза только у Яшина), в голосовании от France Football полузащитник «Реала» все же победил.

«Бомбардир» собрал реакцию социальных сетей на это достижение Модрича.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

text text text Публикация от text (@vstognienko) 3 Дек 2018 в 1:37 PST

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А так президент Хорватии поздравила Модрича с победой:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

text text text Публикация от text (@sergioramos) 3 Дек 2018 в 1:45 PST

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