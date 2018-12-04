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  • «Этот человек заслужил весь мир». Реакция планеты на победу Модрича

«Этот человек заслужил весь мир». Реакция планеты на победу Модрича

Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча». Впервые за одиннадцать лет эту награду получил кто-то не из дуэта Месси-Роналду.

Не смотря на низкую результативность (в 2018-м Модрич забил всего 3 гола – меньше среди обладателей приза только у Яшина), в голосовании от France Football полузащитник «Реала» все же победил.

«Бомбардир» собрал реакцию социальных сетей на это достижение Модрича.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Публикация от text (@vstognienko)

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А так президент Хорватии поздравила Модрича с победой:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Публикация от text (@sergioramos)

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Комментарии (7)
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Львиное сердце
1543892031
давно пора
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Cules2013
1543906628
"если регулярно говорить что модрич лучший то люди поверят что модрич лучший даже если модрич не лучший а он не лучший это и произошло" --------------------- полностью согласен. все любят говорить, что Рон и Месси - это продукт пиара, хотя у них статистика почти по всем показателям запредельная, при чём ежегодно. А Модрич не продукт пиара? Полгода из всех щелей буквально кричали какой он гений, но я ни разу не услышал никакой конкретики, никаких доводов "за", кроме расплывчатых "трудяга" и т.п. Извините, конечно, но тогда в прошлом или позапрошлом ЗМ должен был взять Канте.
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ArmeeC1018
1543925331
верный комментарий где написали про Хави и Иньесту
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bset
1543928194
За Модрича рад, хоть Роналду и больше заслужил эту награду. В следующем сезоне Роналду выйдет на первое место по количеству этих наград.
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bset
1543928461
Вообще, это двойные стандарты. Финалист ЧМ и победа в ЛЧ... Почему тогда в 2010 не дали приз Снейдеру?? Просто награда основана на каких-то личных предпочтениях. Одним словом, бред. Хотя для Роналду, я думаю, только лучше. Его эта несправедливость заведет и он будет идти к новой цели. Все-таки, когда тебя повсюду хвалят, очень тяжело держать высокую планку.
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