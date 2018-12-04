Модрич забил за 2018 год три гола. У обладателей «Золотого мяча» меньше только у Яшина

ну так это же не золотая бутса. В мире есть вратари, которые стоят в воротах не хуже чем #РоналдоМесси забивают голы. Модрич лучший полузащитник в мире. Как он вёл Хорватию за собой на ЧМ, в Реале. И он очень стабилен, очень много лет на таком уровне. В этом году его команды добились огромных успехов (в том числе благодаря ему) и его высочайший уровень стал ещё очевидней
Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич выиграл «Золотой мяч-2018» по версии журнала France Football.
Хавбек стал первым хорватом, выигравшим данную награду. До этого в течение 11 лет трофей получал или Лионель Месси, или Криштиану Роналду.
В 2018 году Модрич забил за клуб и сборную три гола. Меньше него забитых за год мячей среди обладателей «Золотого мяча» только у вратаря Льва Яшина (1963 год).