Модрич забил за 2018 год три гола. У обладателей «Золотого мяча» меньше только у Яшина

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич выиграл «Золотой мяч-2018» по версии журнала France Football.

Хавбек стал первым хорватом, выигравшим данную награду. До этого в течение 11 лет трофей получал или Лионель Месси, или Криштиану Роналду.

В 2018 году Модрич забил за клуб и сборную три гола. Меньше него забитых за год мячей среди обладателей «Золотого мяча» только у вратаря Льва Яшина (1963 год).

Модрич – лучший игрок года