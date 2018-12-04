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    • Модрич забил за 2018 год три гола. У обладателей «Золотого мяча» меньше только у Яшина

    Модрич забил за 2018 год три гола. У обладателей «Золотого мяча» меньше только у Яшина

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич выиграл «Золотой мяч-2018» по версии журнала France Football.

    Хавбек стал первым хорватом, выигравшим данную награду. До этого в течение 11 лет трофей получал или Лионель Месси, или Криштиану Роналду.

    В 2018 году Модрич забил за клуб и сборную три гола. Меньше него забитых за год мячей среди обладателей «Золотого мяча» только у вратаря Льва Яшина (1963 год).

    Модрич – лучший игрок года

    Источник: Opta

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    04.12.2018 00:42
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3

      Joni 5 декабря 2018, 08:42

      ну так это же не золотая бутса. В мире есть вратари, которые стоят в воротах не хуже чем #РоналдоМесси забивают голы. Модрич лучший полузащитник в мире. Как он вёл Хорватию за собой на ЧМ, в Реале. И он очень стабилен, очень много лет на таком уровне. В этом году его команды добились огромных успехов (в том числе благодаря ему) и его высочайший уровень стал ещё очевидней

      0
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      Рейтинг: +16

      Soccer the nice 4 декабря 2018, 22:15

      Да там все с ума посходили 3 гола. Вы только вдумайтесь,и что это за бред,где тогда мячи у Хави,Иньесты,КАНТЕ который Лестер к чемпионству привёл а потом и Увязший Челси да много таких кто лучше и сильнее модрича.

      0
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 4 декабря 2018, 13:39

      А кто это ? За что ему дали лучший игрок года подскажите друзья?...

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 12:28

      Забить три мяча конечно мало ,но у Модрича совсем другие функции ,его игра на своей позиции ,одна из лучших в мире. С победой Лука!

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 4 декабря 2018, 11:22

      так тут дела не в голах. Лука не должен их забиват. его функция другая и он с ней справился блестяще! Браво Лука!!!!!

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      Рейтинг: +3016

      Play 4 декабря 2018, 09:57

      Каннаваро больше забил в 2006ом?

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      Рейтинг: +41

      Контрабасист 4 декабря 2018, 09:12

      Похоже все устали от Месси и Роналдо.Решили дать мячик кому то другому.Гризман не тянет,слащавый он какой то.Решили Модричу.Через 5 лет все забудут кому давали в 2018.

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 декабря 2018, 08:32

      Красивое сравнение!!!

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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 4 декабря 2018, 08:16

      Месси и кристина в этом году были просто чуть хуже обычного своего уровня.. Но все равно лучше других. Модрич крут, но не для ЗМ.. Так же как и Гризманн..
      Но просто Мяч надо кому то дать, вот и происходит так..

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 4 декабря 2018, 08:07

      По справедливости, Роналду и Месси были опять лучшие, а ближе всего к ним был Мбаппе. Как сказал Чердак - Вы либо вручайте действительно лучшим, либо не вручайте вообще.

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