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    Модрич – лучший игрок года


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    Голосов: 8
    04.12.2018 00:41
    Исторический «Золотой мяч», который получили не Месси и Роналду.

    Этот «Золотой мяч» уже исторический. Во-первых, прервалась великая серия Роналду и Месси, и но обладателем награды вновь стал футболист «Реала»:

    • На церемонию не приехал Криштиану Роналду: об этом стало известно за некоторое время до начала церемонии в Париже.
    • Лионель Месси занял пятое место, впервые оказался вне топовой тройки, и это еще раз подтвердило окончания эстафеты этого трофея между КриРо и Месси.
    • Результаты голосования за лучшего игрока слили в социальные сети за несколько часов до церемонии. Большинство болельщиков отказывалась верить в правдоподобность этого слива. Но с названием каждой следующей строчки в топ-10 игроков мира все убеждались в обратном.

    Вечер начался с выбора лучшего молодого игрока года. Им стал Килиан Мбаппе. В 2019-м нападающий отыграл во всех турнирах 56 встреч, забил 32 гола и отдал 13 голевых передач. В этом году Мбаппе стал победителем чемпионата Франции, чемпионата мира, обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги. Кроме того, форвард стал лучшим молодым игроком ЧМ-2018.

    Итоговая тройка лучших молодых игроков выглядит так:

    1 место – Килиан Мбаппе.

    2 место – Кристиан Пулишич.

    3 место – Джастин Клюйверт.

    Затем знаменитый французский еженедельник выбрал лучшую футболистку 2019-го. Ею стала 23-летняя форвард «Лиона» Ада Хегерберг. Кроме того, в этом году девушкам впервые в истории вручили «Золотой мяч».

    Сразу после вручения приза лучшей футболистке года ведущий позвал на сцену сборную Франции и поздравил с победой на чемпионате мира. Вышли Дешам, Мбаппе, Гризманн, Лемар и получили свою порцию аплодисментов.

    Самое интересное началось после этого. France Football представил четверку, которая будет бороться за главный приз вечера: Роналду, Гризманн, Мбаппе и Модрич. Но лучшим игроком года все же стал Лука Модрич.

    В 2018-м Модрич:

    • Стал обладателем кубка Лиги чемпионов.
    • Дошел до финала ЧМ вместе со сборной Хорватии.
    • Стал лучшим игроком чемпионата мира в России.
    • Вошел в сборную лучших игроков года.
    • Стал лучшим футболистом года по версии ФИФА.
    • Занял первое место в голосовании от France Football.

    Десятка лучших игроков мира выглядит так:

    1 место – Лука Модрич («Реал», Хорватия).

    2 место – Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

    3 место – Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).

    4 место – Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

    5 место – Лионель Месси («Барселона», Аргентина)

    6 место – Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).

    7 место – Рафаэль Варан («Реал», Франция)

    8 место – Эден Азар («Челси», Бельгия).

    9 место – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия).

    10 место – Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия).

    Все обладатели «Золотого мяча» в XXI веке. Впервые за одиннадцать лет награду получили не Месси и не Роналду:

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    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

    Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Twitter Opta Jose
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 4 декабря 2018, 21:19

      Создалось впечатление , что была установка : ЗМ отдать кому угодно , но только не Роналду ! Как болельщик Реала с большим стажем , я ничего не имею против Модрича и с большим уважением к нему отношусь, но кто бы что не говорил , ЗМ 2018 года никто не заслуживал так , как Криштиану , но его просто кинули !
      После того , что произошло вчера в Париже , настоящее место призу ЗМ у Франс-футбола в за...нице !

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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 4 декабря 2018, 16:31

      Тысячу раз говорил и буду говорить. Номинация "Золотой мяч" как лучшему футболисту планеты изжила себя. Не актуальна, не соответствует футбольным принципам. Роналду не в состоянии взять этот приз без распасовщика Модрича, без защитников Рамоса и Марсело. без Наваса в воротах. Каждый выполняет свою работу и каждый должен получить за нее положенный приз. Сделайте "Золотой мяч" по номинациям. Лучший форвард, голкипер, полузащитник, защитник. Обыграйте это, сделайте рекламу. Хватит уже дарить золотые мячи гениям, действующим в атаке. Они всегда на виду. Давно уже назрела необходимость вручать призы трудягам. Модрич это первый пример. Но без других номинаций роль этого приза сводится к некоему утешительному призу. Сделайте из золотого мяча - золотого Оскара и будет вам праздник.

      0
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      Рейтинг: +25031

      bset 4 декабря 2018, 12:46

      Хорошо, конечно. И Лига Чемпионов, и финал ЧМ. Но что-то Реал он в этом сезоне не тянет. А в это время Роналду лидер уже в другом топ-клубе. Как он правильно сказал, в его возрасте люди уже уезжают в США и Китай. А он снова на коне. Если Роналду возьмет Лигу Наций и Лигу Чемпионов, никакой интриги в следующему году не будет.

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      Рейтинг: +12412

      DeStar > bset 4 декабря 2018, 14:17

      лигу наций?) по моему роналду в групповом даже не участвовал.. а дальше хз что будет

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      Рейтинг: +19

      VOVAN 81 > bset 4 декабря 2018, 14:18

      Хорошо написали! Я тоже считаю что Роналду лучшей и по игре и по отдаче футболу.

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      Рейтинг: +25031

      bset > DeStar 4 декабря 2018, 15:02

      Ага. И в финале Евро-2016 он практически не участвовал. Но его влияние и отдача все равно на высшем уровне.

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      Рейтинг: +12412

      DeStar > bset 4 декабря 2018, 15:11

      ну финал евро знаешь, это один матч. и он начал участие, но получил травму. Это одно. А в лиге наций пока его даже не вызывали. если он придет на последний матч, и выиграет. это будет странновато) А так роналду топ ,просто пока лига наций не на его стороне как бы)

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 декабря 2018, 10:17

      Поздравляю Луку с ЗМ . Как я думаю ему мяч достался за его трудолюбие и старание , а самое главное что этот мяч ему дали за многолетнее старание . Просто уже пара вручать приз кому то другому , а не как последние 10 лет Месси и Роналду

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 4 декабря 2018, 09:59

      Ну, наверное просто надо было дать уже кому-то другому. Опять же ЧМ вмешался, хотя это всё и натянуто, как всегда. Вклад Роналду в победу в ЛЧ был больше, чем у Луки, что он значил для Реала стало очевидно и в этом сезоне, сколько бы бочек ни накатили на Лопетеги, в Ювентусе он опять же обживается как будто собрался там играть ещё года 3 как минимум... как молодой, без "перетягивания простыней", врастая в игру и становясь её лидером по праву. Роналду просто лучший сейчас и - да, когда даже Месси не может сыграть альтернативу, это становится скучно, так что всё тут можно понять... но в этом мяче куда больше политики, чем объективной оценки.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 декабря 2018, 09:35

      Он не заслужил... не модрич не роналду не месси ихних никто не заслужил

      0
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      Рейтинг: +9753

      САДЫЧОК 4 декабря 2018, 09:13

      Модрич НЕ ЛУЧШИЙ ! Он хороший игрок и только . ЛУЧШИЙ -ГРИЗМАНН !

      -1
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      Рейтинг: +448

      Rainmaker > САДЫЧОК 4 декабря 2018, 10:16

      Салах!

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 4 декабря 2018, 08:47

      Модрич хорош... но не лучший))

      1
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 4 декабря 2018, 08:40

      Когда-то это должно было произойти.

      1
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      Рейтинг: +163

      Streight 4 декабря 2018, 07:52

      Вот так, незаметно, уходит еще одна эпоха. Модрича, конечно, с победой. Ну а Роналдо с Месси хочется пожелать достойно доиграть свою карьеру.

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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > Streight 4 декабря 2018, 08:43

      Как Рон сейчас играет, если спада не будет, еще могут ЗМ мяч дать, да и Лео как будто прибавил в последнее время, рано еще про доиграть карьеру говорить, думаю оба за победу ЛЧ будут биться в этом сезоне.

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