Модрич – лучший игрок года

Этот «Золотой мяч» уже исторический. Во-первых, прервалась великая серия Роналду и Месси, и но обладателем награды вновь стал футболист «Реала»:

На церемонию не приехал Криштиану Роналду: об этом стало известно за некоторое время до начала церемонии в Париже.

Лионель Месси занял пятое место, впервые оказался вне топовой тройки, и это еще раз подтвердило окончания эстафеты этого трофея между КриРо и Месси.

Результаты голосования за лучшего игрока слили в социальные сети за несколько часов до церемонии. Большинство болельщиков отказывалась верить в правдоподобность этого слива. Но с названием каждой следующей строчки в топ-10 игроков мира все убеждались в обратном.

Вечер начался с выбора лучшего молодого игрока года. Им стал Килиан Мбаппе. В 2019-м нападающий отыграл во всех турнирах 56 встреч, забил 32 гола и отдал 13 голевых передач. В этом году Мбаппе стал победителем чемпионата Франции, чемпионата мира, обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги. Кроме того, форвард стал лучшим молодым игроком ЧМ-2018.

Итоговая тройка лучших молодых игроков выглядит так:

1 место – Килиан Мбаппе.

2 место – Кристиан Пулишич.

3 место – Джастин Клюйверт.

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Затем знаменитый французский еженедельник выбрал лучшую футболистку 2019-го. Ею стала 23-летняя форвард «Лиона» Ада Хегерберг. Кроме того, в этом году девушкам впервые в истории вручили «Золотой мяч».

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Сразу после вручения приза лучшей футболистке года ведущий позвал на сцену сборную Франции и поздравил с победой на чемпионате мира. Вышли Дешам, Мбаппе, Гризманн, Лемар и получили свою порцию аплодисментов.

Самое интересное началось после этого. France Football представил четверку, которая будет бороться за главный приз вечера: Роналду, Гризманн, Мбаппе и Модрич. Но лучшим игроком года все же стал Лука Модрич.

В 2018-м Модрич:

Стал обладателем кубка Лиги чемпионов.

Дошел до финала ЧМ вместе со сборной Хорватии.

Стал лучшим игроком чемпионата мира в России.

Вошел в сборную лучших игроков года.

Стал лучшим футболистом года по версии ФИФА.

Занял первое место в голосовании от France Football.

Десятка лучших игроков мира выглядит так:

1 место – Лука Модрич («Реал», Хорватия).

2 место – Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

3 место – Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).

4 место – Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

5 место – Лионель Месси («Барселона», Аргентина)

6 место – Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).

7 место – Рафаэль Варан («Реал», Франция)

8 место – Эден Азар («Челси», Бельгия).

9 место – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия).

10 место – Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия).

Все обладатели «Золотого мяча» в XXI веке. Впервые за одиннадцать лет награду получили не Месси и не Роналду:

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