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Модрич – лучший игрок года

Этот «Золотой мяч» уже исторический. Во-первых, прервалась великая серия Роналду и Месси, и но обладателем награды вновь стал футболист «Реала»:

  • На церемонию не приехал Криштиану Роналду: об этом стало известно за некоторое время до начала церемонии в Париже.
  • Лионель Месси занял пятое место, впервые оказался вне топовой тройки, и это еще раз подтвердило окончания эстафеты этого трофея между КриРо и Месси.
  • Результаты голосования за лучшего игрока слили в социальные сети за несколько часов до церемонии. Большинство болельщиков отказывалась верить в правдоподобность этого слива. Но с названием каждой следующей строчки в топ-10 игроков мира все убеждались в обратном.

Вечер начался с выбора лучшего молодого игрока года. Им стал Килиан Мбаппе. В 2019-м нападающий отыграл во всех турнирах 56 встреч, забил 32 гола и отдал 13 голевых передач. В этом году Мбаппе стал победителем чемпионата Франции, чемпионата мира, обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги. Кроме того, форвард стал лучшим молодым игроком ЧМ-2018.

Итоговая тройка лучших молодых игроков выглядит так:

1 место – Килиан Мбаппе.

2 место – Кристиан Пулишич.

3 место – Джастин Клюйверт.

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Затем знаменитый французский еженедельник выбрал лучшую футболистку 2019-го. Ею стала 23-летняя форвард «Лиона» Ада Хегерберг. Кроме того, в этом году девушкам впервые в истории вручили «Золотой мяч».

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Сразу после вручения приза лучшей футболистке года ведущий позвал на сцену сборную Франции и поздравил с победой на чемпионате мира. Вышли Дешам, Мбаппе, Гризманн, Лемар и получили свою порцию аплодисментов.

Самое интересное началось после этого. France Football представил четверку, которая будет бороться за главный приз вечера: Роналду, Гризманн, Мбаппе и Модрич. Но лучшим игроком года все же стал Лука Модрич.

В 2018-м Модрич:

  • Стал обладателем кубка Лиги чемпионов.
  • Дошел до финала ЧМ вместе со сборной Хорватии.
  • Стал лучшим игроком чемпионата мира в России.
  • Вошел в сборную лучших игроков года.
  • Стал лучшим футболистом года по версии ФИФА.
  • Занял первое место в голосовании от France Football.

Десятка лучших игроков мира выглядит так:

1 место – Лука Модрич («Реал», Хорватия).

2 место – Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

3 место – Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).

4 место – Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

5 место – Лионель Месси («Барселона», Аргентина)

6 место – Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).

7 место – Рафаэль Варан («Реал», Франция)

8 место – Эден Азар («Челси», Бельгия).

9 место – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия).

10 место – Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия).

Все обладатели «Золотого мяча» в XXI веке. Впервые за одиннадцать лет награду получили не Месси и не Роналду:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу

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Комментарии (24)
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YRLV88
1543874433
Поздравляю Луку с «Золотым мячом»!
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Тони Монтана Б
1543890262
За что ему дали ЗМ так и не понятно...
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brhr
1543892763
не знаю что написать, мы все привыкли к постоянному противостоянию (можно даже сказать пис...мерству двух парней) Лео и Кри , а тут патлатый выйграл мяч. Это конечно же хорошо, что есть еще кто то кроме этих двух, чтобы заслуженно получать мяч. Кароче, Килиан Мбаппе - ему надо было вручать..
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Psih86
1543893796
А кто это-Модрич?
Ответить
чемпион мира1
1543902005
Когда-то это должно было произойти.
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Дима Цэ
1543902458
Модрич хорош... но не лучший))
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САДЫЧОК
1543903986
Модрич НЕ ЛУЧШИЙ ! Он хороший игрок и только . ЛУЧШИЙ -ГРИЗМАНН !
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bset
1543916765
Хорошо, конечно. И Лига Чемпионов, и финал ЧМ. Но что-то Реал он в этом сезоне не тянет. А в это время Роналду лидер уже в другом топ-клубе. Как он правильно сказал, в его возрасте люди уже уезжают в США и Китай. А он снова на коне. Если Роналду возьмет Лигу Наций и Лигу Чемпионов, никакой интриги в следующему году не будет.
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neveldomha
1543930286
Тысячу раз говорил и буду говорить. Номинация "Золотой мяч" как лучшему футболисту планеты изжила себя. Не актуальна, не соответствует футбольным принципам. Роналду не в состоянии взять этот приз без распасовщика Модрича, без защитников Рамоса и Марсело. без Наваса в воротах. Каждый выполняет свою работу и каждый должен получить за нее положенный приз. Сделайте "Золотой мяч" по номинациям. Лучший форвард, голкипер, полузащитник, защитник. Обыграйте это, сделайте рекламу. Хватит уже дарить золотые мячи гениям, действующим в атаке. Они всегда на виду. Давно уже назрела необходимость вручать призы трудягам. Модрич это первый пример. Но без других номинаций роль этого приза сводится к некоему утешительному призу. Сделайте из золотого мяча - золотого Оскара и будет вам праздник.
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Alan_15
1543947570
Создалось впечатление , что была установка : ЗМ отдать кому угодно , но только не Роналду ! Как болельщик Реала с большим стажем , я ничего не имею против Модрича и с большим уважением к нему отношусь, но кто бы что не говорил , ЗМ 2018 года никто не заслуживал так , как Криштиану , но его просто кинули ! После того , что произошло вчера в Париже , настоящее место призу ЗМ у Франс-футбола в за...нице !
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