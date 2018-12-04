Модрич – лучший игрок года

Этот «Золотой мяч» уже исторический. Во-первых, прервалась великая серия Роналду и Месси, и но обладателем награды вновь стал футболист «Реала»:
- На церемонию не приехал Криштиану Роналду: об этом стало известно за некоторое время до начала церемонии в Париже.
- Лионель Месси занял пятое место, впервые оказался вне топовой тройки, и это еще раз подтвердило окончания эстафеты этого трофея между КриРо и Месси.
- Результаты голосования за лучшего игрока слили в социальные сети за несколько часов до церемонии. Большинство болельщиков отказывалась верить в правдоподобность этого слива. Но с названием каждой следующей строчки в топ-10 игроков мира все убеждались в обратном.
Вечер начался с выбора лучшего молодого игрока года. Им стал Килиан Мбаппе. В 2019-м нападающий отыграл во всех турнирах 56 встреч, забил 32 гола и отдал 13 голевых передач. В этом году Мбаппе стал победителем чемпионата Франции, чемпионата мира, обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги. Кроме того, форвард стал лучшим молодым игроком ЧМ-2018.
Итоговая тройка лучших молодых игроков выглядит так:
1 место – Килиан Мбаппе.
2 место – Кристиан Пулишич.
3 место – Джастин Клюйверт.
Затем знаменитый французский еженедельник выбрал лучшую футболистку 2019-го. Ею стала 23-летняя форвард «Лиона» Ада Хегерберг. Кроме того, в этом году девушкам впервые в истории вручили «Золотой мяч».
Сразу после вручения приза лучшей футболистке года ведущий позвал на сцену сборную Франции и поздравил с победой на чемпионате мира. Вышли Дешам, Мбаппе, Гризманн, Лемар и получили свою порцию аплодисментов.
Самое интересное началось после этого. France Football представил четверку, которая будет бороться за главный приз вечера: Роналду, Гризманн, Мбаппе и Модрич. Но лучшим игроком года все же стал Лука Модрич.
В 2018-м Модрич:
- Стал обладателем кубка Лиги чемпионов.
- Дошел до финала ЧМ вместе со сборной Хорватии.
- Стал лучшим игроком чемпионата мира в России.
- Вошел в сборную лучших игроков года.
- Стал лучшим футболистом года по версии ФИФА.
- Занял первое место в голосовании от France Football.
Десятка лучших игроков мира выглядит так:
1 место – Лука Модрич («Реал», Хорватия).
2 место – Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).
3 место – Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).
4 место – Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).
5 место – Лионель Месси («Барселона», Аргентина)
6 место – Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).
7 место – Рафаэль Варан («Реал», Франция)
8 место – Эден Азар («Челси», Бельгия).
9 место – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия).
10 место – Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия).
Все обладатели «Золотого мяча» в XXI веке. Впервые за одиннадцать лет награду получили не Месси и не Роналду:
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