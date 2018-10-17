Ионов тоже попадал в пьяный скандал. Теперь он – лидер сборной России

Главное преображение осени.

Позор за рулем

1 ноября 2011 года. «Зенит» обыграл «Шахтер» в Лиге чемпионов и вышел в лидеры в группе G. После встречи сотрудники ДПС остановили Infiniti, который уж больно неуверенно передвигался по дороге. В автомобиле были двое – игрок «Зенита» Алексей Ионов, отсидевший тот матч на «банке», и его жена. За рулем – супруга. Ее пригласили в полицейскую машину для составления протокола. В этот момент ее муж пересел на водительское кресло и поехал прочь с места по Манежной площади.

Полицейские 10 минут ловили футболиста. При задержании Ионов, будучи нетрезвым, заявил гаишникам, что у него есть связи в ФСБ, и вскоре те же сотрудники ДПС будут стирать ему носки. Но, конечно же, этого не произошло. «Зенит» же посадил игрока на карантин, обязав его круглосуточно находиться на тренировочной базе. Права тоже отобрали – на полтора года. Пожалуй, именно в этот момент наступил настоящий надлом в карьере Ионова.

Так было не всегда

Алексей – воспитанник «Зенита», родом из Кингисеппа, откуда вышли и Кержаков с Могилевцем. В 2007-м году Ионов появился на поле в рамках квалификации Кубка УЕФА и уже в компенсированное время забил мяч в ворота словацкого «ВиОна». Позже футболист отгрузил «Нюрнбергу», а через год выиграл в составе «Зенита» Кубок России, Суперкубок и Кубок УЕФА, проведя семь матчей за сезон.

Затем Адвоката сменил Спалетти, который поначалу с осторожностью относился к Ионову и больше времени давал на поле другому воспитаннику команды – Канунникову. Но Алексей доказал итальянцу – он достоин большего. В итоге однажды в матче за Суперкубок страны против ЦСКА полузащитник забил самый быстрый гол в истории петербургского клуба (на 12-й секунде). Ионову открыли путь в сборную. Все было хорошо, кроме режима, несоблюдение которого его и погубило.

Клубные скитания

«Зенит», как известно, после случая с ДПС-никами не стал разрывать контракт с футболистом. Сначала его посадили на лавку и заставили ночевать на базе, а зимой 2012-го продали с концами в «Кубань».

В команде Дана Петреску, кстати, Алексей стал лидером. Через три месяца полузащитник в Петербурге забил гол с пенальти родной команде. Ионов подошел к фанатскому «виражу», учтиво поклонился ему, но в ответ услышал свист. А спустя полтора года его забрали в «Анжи».

Вот как объясняет тот переход его агент и отец Сергей: «Там все было очень просто. Керимов прилетел и решил вопрос». Вот только Алексей провел за махачкалинский клуб всего шесть матчей, после чего команда объявила о смене курса: всех дорогих ребят продали из-за нехватки финансов.

Один из самых красивых голов Ионова за «Динамо».

Тут как тут подсуетилось на распродаже «Динамо», захватившее из «Анжи» помимо Ионова еще Габулова и Самбу. Алексей провел в стартовом составе бело-голубых три года. За это время его и хвалили, и критиковали (особенно ветераны «Динамо», считавшие его нестабильным игроком). А затем полузащитник снова попал под клубную неудачу – команда впервые в истории вылетела в ФНЛ.

Поговаривают, что в «Динамо» хотели сохранить Ионова, но потолок зарплат в первом дивизионе сильно связывал руки клубному менеджменту. Многие ждали возвращения Алексея в родной «Зенит», но петербуржцы не торопились с предложением. Отец футболиста был как всегда красноречив: «Все прекрасно знают, что «Динамо» вылетело в ФНЛ. Тогда у меня вопрос к «Зениту» и к их руководству. И Шейнин, и Стрепетов, и все-все-все говорят, что нужно «Зениту» возвращать своих воспитанников в родной клуб. Так что ж «Зенит» не возвращает Ионова? Что ж в том году все было хорошо, а как дело дошло до конкретики перехода в «Зенит», все – в кусты».

В итоге – годовая аренда в ЦСКА с правом выкупа. Слуцкий давно хотел приобрести этого полузащитника. Момент настал.

Преображение в ЦСКА

Сезон-2016/17 ЦСКА начал скомкано, оставив, скорее, негативные впечатления. В итоге Слуцкого убрали с поста главного тренера, а на его место поставили Виктора Гончаренко.

Белорус молниеносно словил респект от аналитиков, передвинув Ионова с фланга в центр поля. Алексей и сам говорил, что при стратегии Слуцкого чувствовал скованность и дискомфорт. Здесь же – свобода, выполнение роли оттянутого форварда. Учитывая, что армейцы давили преимуществом в центральной зоне, Ионов получал неограниченный простор для фантазий, а главное – перестал быть посредственным. Не боялся идти в обводку, креативить, обострять. В итоге – «3+3» по системе «гол+пас» за сезон.

Сложно до сих пор понять, почему армейцы не воспользовались опцией выкупа в контракте игрока. Но после того сезона Ионов вернулся в «Динамо», которое оперативно взобралось снова в РФПЛ.

Вариант с «Ростовом»

Но в «Динамо», несмотря на все заявления клубного менеджмента, он оказался не особо нужен. Поэтому игроку пришлось форсировать события – в последний день летнего трансферного окна-2017 полузащитник согласился на резкое понижение в зарплате и перебрался в «Ростов», дабы не останавливать свой прогресс: «Вариант с переходом возник давно. Мне позвонили и сказали, что мной интересуется Леонид Станиславович Кучук. В «Динамо» же у меня были непонятки с будущим, все затянулось и получилось, что переход состоялся в последний день». Алексей поставил галочку под трехлетним контрактом.

Несмотря на огромный кредит доверия, Кучук потерял свое место еще перед Новым годом. Казалось, сейчас в команде Ионова начнется очередной бардак. Но этого не произошло. Пришел амбициозный Валерий Карпин, который не стал ворошить состав, добавил парочку исландцев, а из Ионова сделал свободного художника.

«Ростов» решил локальную задачу – команда осталась в Премьер-лиге. Многие пророчили Ионову возможное попадание на чемпионат мира, но не сложилось. И, кажется, эта история еще больше раззадорила полузащитника. Теперь Алексей взял на себя роль лидера команды.

Поясним: «Ростов» Карпина использует дальние забросы и быстрый переход из обороны в атаку. Там сначала касается мяча Сигурдассон, который отдает пас на набегающего Ионова. Дело в том, что Алексей – супермобилен. Он успевает отрабатывать в защите, в режиме диспетчера переводит мяч в нападение (отличное качество при игре на контратаках) и сам успевает забивать. За 10 матчей этого чемпионата Алексей забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. Кайф.

Вот пример идеальной контратаки «Ростова»

Камбэк в сборную

На осенние матчи Лиги наций Станислав Черчесов заслуженно вызвал и Ионова. В матчах со шведами и турками Алексей играл на правом фланге, что крайне непривычно для него самого. Поэтому в команде Черчесова он выполняет нейтральную роль, часто отрабатывая сзади, реже занимаясь созиданием. И все-таки несколько острых передач за две встречи он отдал. Возвращение в сборную получилось хорошим.

А теперь главный факт этого текста: в феврале Ионову исполнится 30 лет. В Европу уезжать уже поздно, а вот метить в местные суперстары – самое оно. Кажется, петербургские боссы в свете последних не самых удачных трансферных кампаний с завистью смотрят на то, как их воспитанник, семь лет назад отсидевший позорный карантин на базе, устраивает футбольные перфомансы в Ростове-на-Дону.

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