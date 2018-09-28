Каково это − объездить всю Россию вместе с любимым клубом

Недавно на «Бомбардире» выходил большой рассказ девушки-фаната о том, как она путешествовала по России, пробивая золотой сезон. Золотой сезон − это посетить абсолютно все матчи любимой команды в сезоне. Высшее личное достижение для любого активного болельщика.

Сегодня − еще два удивительных рассказа о познании России через футбол. Оказывается, отчаянные фанаты бывают даже у клубов из низших лиг.

Александр Архангельский, 34 года, «Шинник»

Болеть за «Шинник» начал еще мальчишкой. Впервые пришел на стадион лет в 9-10 сам с друзьями. А так, чтобы не пропускать домашние матчи, – это пошло с 2004 года. Первый выезд случился в 2009 году во Владимир.

Пробить все матчи – тяжело! У нас большая страна и огромная география ФНЛ. Золотой сезон – это все вместе: и элемент случайности, и конкретная цель, и принципиальность. Это стало наиболее ценно особенно в тот момент, когда у команды наступили тяжелые времена.

Ради золотого сезона отказался, наверное, только от длинных поездок на мотоцикле. Часто интересные байк-слеты совпадали с играми. Но уже через год исправил – пробил выезд в Воронеж на мотоцикле.

Мое увлечение влияет на жизнь. Семья относится с пониманием, друзья – по-разному: кто-то у виска крутит, кто-то – завидует. Но по факту завидуют все (смеется). Деньги на поездки не считал принципиально, чтобы не пугать ни себя, ни семейство, ни близких.

Работу не прогуливали ни разу. Просто иногда приходилось работать и решать вопросы дистанционно. Но даже в мыслях не было, что работа может помешать выезду.

И весь тренерский штаб, и руководство, и те игроки, что в команде более чем два сезона, прекрасно знают меня в лицо и по имени. Во многом этому послужила моя поездка на Кубок ФНЛ в прошлом году. Тогда из Ярославля я был один и жил в одном отеле с командой. Такая близость помогла более тесному общению с игроками. Так получилось, что до сих пор сохраняются приятельские отношения с теми игроками, что защищали цвета «Шинника» в том сезоне.

Был приятный момент, когда вместе со всей командой отмечали одновременно и окончание нашего золотого сезона и то, что «Шинник» в том сезоне сохранил свое место в ФНЛ. Когда футболисты видят нас на трибунах, то не удивляются. Чаще наоборот расстраиваются, если не видят.

Или другая история. Тюмень, жара, солнце… И негде купить воды! В перерыве мимо трибун шел массажист Дима Лашманов и нес воду. Мы и давай скандировать хором: «Дима, дай воды! Дима, дай воды!». Он подошел к сектору, закинул нам прохладной жидкости. Дима – молодец!

Алкоголь ни разу не доставлял проблем. Было только два случая: в Питере не хотели сажать в поезд – пришлось общаться с начальником, а в Томске – пускать в аэропорт. Но оба этих случая закончились удачно, и домой вернулись вовремя.

Пытаться считать литры – бесполезно. Одно могу сказать: никогда с ним не злоупотреблял. Его количество зависело всегда от компании, настроения и длительности самого выезда. Такого, что бы прямо напиваться, – не было. Во всяком случае, сам себе я всегда кажусь огурцом!

Шансов, что не пробью золотой сезон, не было. Когда сезон перевалил за экватор, уже для себя четко решил: мы сделаем это! Но дважды мог не попасть на матчи. Первый: когда в Астрахани один очень дотошный служитель закона просто не пускал на трибуну – выпил я лишку. Хотя это было смешно, потому что там было два-три пива – не больше. Но этот момент в любом случае был бы решаем – я просто пошел бы на домашний сектор и поддерживал оттуда.

Второй – когда на трассе чудом удалось избежать столкновения с неадекватной «Газелью». Тогда мы просто не успели бы по времени, даже если бы обошлось без травм.

У нас не было историй с дикими пересадками по городам, беганьями по собакам или езды автостопом. Те выезда, что можно пробить на машине, мы ездили сами со своей долей комфорта. Туда, где слишком далеко (Владивосток, Хабаровск, Калининград и т.д.) летим самолетом. Перелеты даются по-разному – иногда смекалка и опыт позволяют занять удобные лежачие места, и перелет проходит почти незаметно. Иногда проходит тяжело. Пожалуй, в этом вся разница.

В багажнике трястись не приходилось. А самая тяжелая, но во многом и самая интересная дорога была, когда били двойник Армавир – Астрахань! Там было все: и снежные горы, и пустыни с барханами, и коровы на дорогах, и залив Каспийского моря, и серпантины, и ночная проверка под дулами автоматов.

Были выезды, когда от двух до пяти человек поддерживали команду на выезде. Но это только добавляет драйва. Ты понимаешь, что если не я, то кто?

Помню, в Красноярске мы были с Дмитрием вдвоем. Причем это был уже второй наш выезд в этот славный сибирский город. Удобно расположившись перекусить и согреться перед игрой буквально в паре километров от стадиона, посмотрели дорогу до нужного места: на такси дорога заняла бы семь минут. Мы расслабились, заказали еду и неспешно ужинали.

Когда до старого свистка осталось порядка 30-40 минут, вызвали такси – увидели, что все это расстояние – одна большая пробка! Идти или бежать пешком – мало что выиграешь. В результате на стадион вбежали со свистком.

А дальше увидели глаза местных болельщиков, которые не ожидали приезда гостей. Они просто не понимали, что с нами делать и куда размещать! Терпения не хватало. Пока ждали, вышли на домашний сектор прямо в середину. Стоим, ждем – время идет, но ничего не меняется.

Дима не выдержал и прямо там зарядил: «Шинник» Ярославль – лучший русский клуб!». Зарядил так, что это было слышно в трансляции. Домашний стадион «Енисея» на 20 тысяч человек, местных не очень много (тысячи три, может), но слышно нас двоих!

Потом все сразу засуетились, нас досмотрели, и мы ушли на противоположный сектор, где продолжали поддержку «Шинника».

Алексей Карамазов, 29 лет, «Торпедо»

За команду начал болеть совсем недавно. Очень жалею, что не сделал этого раньше. Впервые на матч «Торпедо» я попал 21 мая 2017 года на гостевую игру с «Чертаново».

Золотой сезон – конкретная цель. Перед началом сезона-17/18 я объявил друзьям и девушке, что буду пробивать «золото». Добиться этого было не очень сложно. В ПФЛ выездов не так много. Сложно сказать, зачем мне это все. Хотелось, наверное, максимально быстро окунуться в атмосферу, наверстать упущенное время.

Очень нравится путешествовать по России. Возможно, лишний раз доказать самому себе, что могу ставить цели и их достигать. По мере прохождения сезона пришло понимание того, насколько команде важна поддержка, и все немного переосмыслилось.

Запоминающейся именно с точки зрения туризма стала поездка в Волгоград. Это мое второе посещение города. В первый раз я был там в университетские годы в декабре. Тогда стояла отвратительная погода: сыро, промозгло и постоянно дул ветер с реки.

А тут я приехал, и такой контраст: повсюду лето, жара. «Родина-мать» намного красивее на фоне чистого неба, напротив огромный каркас тогда еще недостроенного нового стадиона на месте старого «Ротора».

Моя девушка меня всячески поддерживала, пару раз помогала собирать вещи на выезды и вовремя просыпаться. Друзья удивились, что я неожиданно под тридцатник увлекся футболом и начал гонять на выезды.

Ради «золота» отказался от встреч с друзьями, возможности нормально выспаться в выходные. Вообще, постоянно приходилось строить планы с оглядкой на календарь игр.

Работа? В самом начале сезона после публикации календаря я подошел к руководителю и рассказал ему о своей затее.

Пропущенные дни отрабатывал в выходные, поэтому прогуливать работу не пришлось. С выездов в будни старался вернуться одним днем, поэтому иногда приходилось летать самолетом. Пару раз я был на волоске от того, чтобы проспать ранний поезд или автобус.

Помню, напился перед матчем в Белгороде. Могли не пустить, но обошлось. Приехал утром, завалился в какую-то рюмочную и там зацепился языками с местным забулдыгой.

Как-то сам не заметил, что достаточно много выпил, но вовремя сообразил. До матча оставалось часа четыре. Я нашел какой-то хостел, немного проспался, сходил в душ. Помогло!

В подвыпившем состоянии кричал, старался и вернулся с сорванным голосом. Орали весь матч. Зарядили с местными перекличку «Русские вперед!» – никто не хотел останавливаться первым. Правда, их было значительно больше. В результате перекличка длилась где-то 13 минут. Самая длинная на моей памяти, там я голос и сорвал.

Лень ли было идти на какой-либо матч? Разве что на домашки, когда «Торпедо» еще не вернулось на Восточную улицу. На выезд ехать никогда не лень. Это как мини-отпуск, но только в 100 раз веселее.

Помню, как возвращались из Липецка втроем в плацкарте. Кроме нас в вагоне еще сидело трое автозаводцев, один из которых ехал без билета. Они были сильно пьянее и шумнее нас, поэтому к ним пришел начальник поезда, которого они просто проигнорировали.

На следующей станции он вернулся с полицией. Каким-то волшебным образом все удалось замять, у них даже билеты не проверили. После этого к нам подошла проводница и предложила оставить положительный отзыв о ее работе, раз уж она поспособствовала тому, что наших товарищей оставили в покое.

Ну, мы ей там и насочиняли что-то вроде: «Я поражен красотой проводницы и глубиной ее глаз. Буду ждать тебя, крошка».

Самое ужасное в золотом сезоне – самолеты Саратовских авиалиний. Они хуже любого автобуса, но при этом жутко дорогие. Я немного утрирую. Конечно, самолет в любом случае удобен как минимум скоростью, но есть ощущение, что сам транспорт достаточно потрепан.

При этом билет стоил семь тысяч в одну сторону. Кстати, насколько я знаю, Саратовские авиалинии закрылись этим летом. Явно не от хорошей жизни.

С дорогой всегда было все цивильно: плацкарты, рейсовые автобусы. Сложно я возвращался из Белгорода на BlaBlaCar. Выезжали в полночь. В 8 утра или около того были в Москве, и я сразу с него пошел на работу.

По пути мои попутчики всю дорогу громко разговаривали о политике. Поспать или хоть как-то отдохнуть было нереально. Вот это, наверное, самый тяжелый переезд.

Вообще, самые дикие и неадекватные вещи почти всегда связаны с действиями сотрудников полиции и их отношением к болельщикам.

Например, в Саратове при входе на стадион заставляли разуться-раздеться, заглядывали даже под резинку трусов.

В Брянске полиция занималась самоуправством. Нас заставили парковать личный транспорт у их центрального отделения, оттуда на стадион повезли автобусами. После матча всех опять погрузили в автобусы и повезли к отделению. Отказаться нельзя – в город не выпускают.

Даже Елена Еленцева (президент клуба) вместе со всеми поехала туда. У отделения сначала долго не выпускали из забитого баса. Потом долго сортировали группами: кого – на поезд, кого – в машины. Все группы потом сопровождали. Чувствуешь себя каким-то заключенным на этапе.

Еще перед матчем уже возле стадиона настойчиво звали присесть в какой-то автобус, но никто не соглашался. Объясняют никак: «Это для вашей же безопасности». Претензии, что их действия незаконны, игнорируют.

Хотя на трибуну даже достаточно пьяных пропускали, что удивительно. Там еще на стадионе отдельная история: если захотел в туалет, то к тебе приставляют сотрудника, и он тебя сопровождает.

Несмотря на все это, боление остается религией, а выезды – паломничеством.

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