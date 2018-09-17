Куда пропал Рязанцев? И при чем тут пирожки

Что объединяет таких разных персонажей, как Дани Алвес, Ромуло, Гекдениз Карадениз и Александр Рязанцев? Только эти четыре игрока в матче российских команд с «Барселоной» забивали в пользу них на «Камп Ноу» в XXI веке (Алвес – в свои ворота). Все мячи были разными, но самый эффектный из них – именно удар Рязанцева на второй минуте издали в девятку. Даже режиссер не успел переключиться с другого плана, поэтому рассмотреть гол можно было лишь только на повторе.

Тогда, в 2009-м, Рязанцев уже был чемпионом России в составе «Рубина», а за следующие три года выиграл четыре трофея и дебютировал в сборной. Ролик про отказ от интервью из-за пирожков собрал уже под 200 тысяч просмотров и стал мемом. К сожалению, с тех пор применительно к Рязанцеву чаще всего вспоминают именно это видео. Потому что таких моментов, как например гол «Севилье» в четвертьфинале Лиги Европы за «Зенит», в последующие годы было слишком мало.



В «Зените» Рязанцев так и не стал игроком основного состава, редко выходил в старте. О недовольстве количеством игрового времени заявлял открыто, но уйти в аренду смог лишь на третий сезон. С тех пор вот как он играл:

В «Урале»: 11 матчей, 1 голевая передача

В «Зените-2»: 4 матча

В «Амкаре»: 21 матч, 3 гола, 1 голевая передача

В июне 2018 года контракт футболиста с «Зенитом» истек. Рязанцев объявил, что продлевать его не будет. Все лето игрок сидел без клуба, и только в сентябре его подписали «Химки», выступающие в ФНЛ.

В ролике, представляющем Рязанцева, про его футбольные заслуги нет ни слова (ну, кроме заголовка). «Химки» решили использовать популярный мем. О том, что Рязанцев – трехкратный чемпион России и автор супергола «Барселоне», уже стали забывать. Отчасти в этом виноват и сам футболист.

Теперь вместо Лиги чемпионов, еврокубков и битв за медали или даже за выживание в РПЛ Рязанцева ждет увлекательная рубка за место в середине таблицы ФНЛ. Там играет Игорь Портнягин, а тренирует Игорь Шалимов. «Химки» в прошлом туре сыграли 3:3 с «Балтикой», Рязанцев провел на поле 65 минут. До июня следующего года у футболиста действует контракт с подмосковной командой. Что дальше – полная загадка.

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