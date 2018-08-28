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    Куда пропал Билялетдинов? Хронология падения


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    Голосов: 20
    28.08.2018 17:15
    Из Литвы он уезжает в неизвестность.

    Игра за «Тракай»

    Динияра Билялетдинова по-настоящему нет в России еще с сезона-2015/16, когда он хотя бы играл за «Рубин». С 2017 года Билялетдинов осел в Литве, где все это время выступал за «Тракай». Тогда за девять оставшихся матчей Динияр отличился семь раз. Сейчас в литовском чемпионате все немного хуже: 15 матчей и только четыре гола. Сам Билялетдинов в 33 года заканчивать не собирается, а с начала августа ведет переговоры с другими командами.

    «В «Тракае» Динияр точно не останется. У него было предложение из России, но оно уже не актуально. На сегодняшний день есть один реальный вариант из Скандинавии», – рассказывал Sport24 его агент Джамал Акаев. Соглашение Билялетдинова с «Тракаем» истекло 18 августа. Последний матч за команду он провел еще 12 числа, но дальше ничего не объявляли. «Тракай» не говорит о причинах, по которым Динияр пропускает матчи, но его профиль по-прежнему есть на официальном сайте команды.

    Как он до этого дошел?

    Падение Динияра Билялетдинова началось еще со «Спартака». Там был неплохой сезон-2012/13 с 14-ю матчами и тремя мячами, а дальше все становилось только хуже.

    Июль-2015. Билялетдинов расторг контракт со «Спартаком» и сразу перешел в «Рубин». В «Спартаке» он играл редко, но за это время испытал аренды в «Анжи» и московское «Торпедо».

    Июль-2016. В «Рубине» Динияр сыграл только 14 матчей, а дальше его хотела забрать «Мордовия». Билялетдинову давали зарплату в 500 тысяч евро, что примерно в три раза меньше оклада в Казани. Динияр никуда не ушел.

    Июнь-2017. У Билялетдинова истекло соглашение с «Рубином». Вместе с ним команду покинули еще пять игроков, а Ринат Билялетдинов потом намекал, что Динияра заставили уехать из России. В сезоне-2016/17 он не играл вообще.

    Сентябрь-2017. Билялетдинов подписал контракт с «Тракаем». В Литве сразу случился личный рекорд результативности, но теперь Динияр напоминает о себе только комментариями о различных событиях.

    Март-2018. Динияр отказался от предложения норвежского клуба «Сарпсборг 08», потому что жизнь в Норвегии в три раза дороже литовской.

    Август-2018. Заканчивается контракт с «Тракаем». Впереди неизвестность.

    Что творилось в Литве?

    Билялетдинову понравилось в Литве из-за приближенности к России. Ринат Билялетдинов рассказывал, что его сын отклоняет более выгодные предложения из России и Европы, так как даже полет до дома занимает всего около часа. С «Тракаем» Билялетдинов стал бронзовым призером чемпионата Литвы. Поэтому команда в этом сезоне могла побороться за попадание в Лигу Европы.

    На решение Билялетдинова по дальнейшей карьере сильно влиял результат матчей квалификации. Там литовцы уступили по сумме двух встреч сербскому «Партизану» и вылетели из еврокубков. Хотя перед этим именно гол Билялетдинова провел команду дальше в противостоянии с командой «Сефн Друидс», а еще его клуб прошел «Иртыш».

    Лучшей игрой Динияра в этом сезоне стала встреча со «Стумбрасом». В ней Динияр оформил победный дубль, а теперь, скорее всего, будет забивать уже в другой стране.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Тракай»
    Рейтинг: 3 Голосов: 20
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 19 сентября 2018, 06:39

      Типичный пример человека, у которого футбол давно на заднем плане. На переднем только деньги. Это пошло и неинтересно. Он недостоин того, чтобы обращать на него внимание.

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 1 сентября 2018, 20:34

      есть еще Эстония,Латвия - тоже недалеко от дома.))))

      0
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 29 августа 2018, 23:38

      палюченко, билялетдинов, аршавин - за этими фамилиями стоит яркая картика евро2008. Лидеры итить колотить а теперь хрен знает где. все кто тогда уехал - все пропали. кроме Жиркова он хоть как то в зените держиться и в актив себе чм18 записал

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > Tim-Timmy 30 августа 2018, 11:53

      А Акинфеевв?

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 29 августа 2018, 20:54

      ну сбитый летчик.. че удивительного..

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 29 августа 2018, 12:31

      Куда пропал Титов? Может, его опустили, как Мостового? Может, он, как Канчельскис, стал алкоголиком? Может, как Аршавин, он копается сейчас в говне?
      О, сколько их упало в эту ******!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +65

      lavruxa1980 > тщмек 19 29 августа 2018, 17:17

      Он вроде с Аленичевым, Енисей тренирует...

      0
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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > lavruxa1980 29 августа 2018, 17:25


      Из Ама-аты ты ко мне летелааа,
      Так меня хотелааа...

      -1
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      Рейтинг: +8

      Буровик > тщмек 19 29 августа 2018, 20:58

      не ама-аты а алматы.будь по грамотнее.Аршавин играет в нормальном чемпионате по крайнее мере получше чем в той же Литве и т.п и не надо оскорблений

      -1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Буровик 29 августа 2018, 21:15

      Алматы будешь ты говорить, сопливая чурка, а я советский болельщик, не таким п.и.д.о.р.а.м, как ты, учить нас

      -1
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      ...
      Рейтинг: +8

      Буровик > тщмек 19 29 августа 2018, 22:49

      Ты по ходу националист

      -1
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      Рейтинг: +113

      larin80 > тщмек 19 30 августа 2018, 06:26

      С Аленичевым тренирует Красноярск

      0
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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Буровик 30 августа 2018, 12:11

      А ты по ходу еще хуже - клон

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 29 августа 2018, 10:58

      я даж помню первый матч в котором его выпустили он сразу забил головой! в 2003 помоему было!

      0
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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt 29 августа 2018, 01:30

      Если хочет играть то рваться надо в Европу в команды где ставка идет на сохранение места в высшей лиге и там пахать, и пахать. А так в 33 заканчивают в Казахстане....

      -1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 29 августа 2018, 00:54

      А так хорошо начинал...

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 28 августа 2018, 22:40

      Был я на Россия - Словения, как сейчас помню его банки...))) хороший был футболист, но что-то пошло не так...

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 28 августа 2018, 21:31

      жаль его и Измайлова,и Сычева..

      2
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > Антон bx14e 28 августа 2018, 22:20

      Чего их жалеть. Это их уровень. Но к их чести - хоть в Европе поиграли.

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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt > Антон bx14e 29 августа 2018, 01:12

      Билялетдинов никогда не вызывал восторга на длительное время, так моментами, появится, исчезнет. Сычев бабки полюбил и сдулся к сожалению, талантлив, но сам загубил себя. Измайлов единственный за которым я следил восторженно, имел прекрасное видение поля, играл на команду и боролся до последнего. Завершил карьеру по семейным обстоятельствам, а так вполне мог оказаться в сборной на ЧМ18. Всегда удивлялся, как его не вызывали в сборную, когда он играл в Краснодаре. Да с такой игрой!!! Обидно, что такой талантливый футболист остался за бортом сборной из-за недотренеров, которые боясь за результат вызывали только проверенных футболистов, вне зависимости от их физического состояния.

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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt > Dieter Günther Bohlen 29 августа 2018, 01:26

      Мало кто вспомнит за какие клубы в Европе играл Сычев. Билялетдинова вспомнят из-за взрывного 2008 года и то не сыграл полноценного матча. Конечно тут заслуга тренера, когда у Динияра шла игра и команда бежала вперед, то тренер вместо него выпустил другого игрока и точно помню, что в итоге матч был проигран вроде 2:3 но не помню с кем была игра. Эти ощущения и разочарование живы до сих пор. Измайлов играл ровно на хорошем уровне, но так же не сложилось в Спортинге, в Краснодаре было получше.

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