Один из лучших матчей в истории Россия сыграла с чехами. Сейчас они не очень

«Мы проиграли фавориту группы. Они странно выглядели в начале матча: в предыдущих играх русские гораздо больше и чаще прессинговали, а тут этого делать не стали. Отдав мяч, выжидали, пока мы ошибемся, и проводили разящие контратаки», – пожаловался Томаш Росицки.

«Трудно обороняться, когда мяч оказывается у Аршавина или Дзагоева. Очень сильно выглядела и средняя линия – Зырянов, Широков, Денисов», – посетовал Томаш Хюбшман.

«Россия играла действительно здорово. Русские забили четыре гола и заслужили победу», – пожимал плечами Владимир Шмицер.

Победа 4:1 над сборной Чехии в стартовом матче Евро-2012 была красивой, но совсем не сенсационной. Российская команда за несколько дней до этого разгромила в гостях Италию в товарищеском матче, а на чемпионат Европы ехала с лучшим составом в своей истории – к героям Евро-2008, практически ни в чем не сдавшим, добавился мощный опорник Денисов, а Широков в центре поля вообще считался едва ли не лучшим игроком нашего чемпионата.

Что получилось в итоге – вы знаете. Россия контролировала игру с Польшей, при 1:0 упустила супермомент и в следующей же атаке получила гол в свои ворота. Ровно так же, разбазарив уйму голевых моментов, россияне пропустили от Карагуниса и вообще не вышли из группы. Комично, но первое место в группе заняла как раз Чехия, да еще и с отрицательной разницей мячей. В четвертьфинале лишь поздний гол Роналду вывел чехов с Евро.

А 4:1 с Чехией – так и остались памятным событием, от которого в новейшей истории не было никакого толку кроме крупного счета.

Регулярно пропускают ЧМ

С тех пор за шесть лет чехи лишь однажды съездили на большой турнир, но там были слабы и невнятны – команда уступила Испании и Турции и лишь чудом вырвала ничью у Хорватии на Евро-2016. Результат – одно очко и последнее место в группе. В целом, чехи лишь в текущем десятилетии считаются довольно средней командой, но даже с поколениями Бергера, Поборски и Куки, а позже – Росицки, Недведа и Коллера они лишь однажды (!) сыграли на чемпионате мира. Зато регулярно ездили на Евро.

Провалили последнюю квалификацию

В отборочной группе к российскому ЧМ-2018 чешская сборная финишировала позади Германии и Северной Ирландии, стартовав лишь с двух набранных очков в трех матчах и умудрившись даже сыграть дома вничью с Азербайджаном. Фактически решающая игра состоялась год назад в Белфасте, где чехи уступили североирландцам 0:2 – разрыв вырос до 10 очков, и все стало ясно. Только и оставалось, что с досады колотить голы в ворота Сан-Марино (11 штук за два матча).

Кто за них играет

Нынешний состав, который вызван на матчи с Украиной и Россией, не слишком много скажет обычному болельщику. В воротах – новый голкипер «Севильи» Томас Вацлик, купленный взамен любителю пропускать по пять голов Серхио Рико, в защите – уже ветеран Теодор Гебре Селассие, он же с 48 матчами – самый опытный в составе сборной. По «Хоффенхайму» знаком Павел Кадержабек. Полузащитник Борек Дочкал утомил футболистов ЦСКА три года назад в квалификации Лиги чемпионов, а сейчас приехал на матчи Чехии аж из Филадельфии. Наконец, в нападении солирует 22-летний Патрик Шик, который не прошел медосмотр в «Ювентусе» и с переменным успехом играет за «Рому».

Кстати, из «Виктории», с которой скоро играть ЦСКА в Лиге чемпионов, в нынешнем составе есть четыре футболиста – Резник, Горжава, Копиц и Крменчик. «Зенит» в Лиге Европы встретится со «Славией», представителей пражан тут побольше, целых семеро: Боржил, Куфал, Змргал, (дальше без глаголов) Гушбауэр, Соучек, Сикора, Тецл.

Кто у них тренер

Тренирует сборную Чехии 62-летний Карел Яролим – легенда пражской «Славии», за эту команду он долго играл, ее же приводил к чемпионству и как тренер. Тренировал в Словакии, затем уехал в Азию, где довел до финала азиатской Лиги чемпионов саудовский «Аль-Ахли», а сборную Чехии возглавил с лета 2016 года. На ЧМ не вывел, но тренировать продолжил.

Как мы последний раз с ними играли

При подготовке к Евро-2016 Россия и Чехия встретились в товарищеской игре в Инсбруке. На шестой минуте счет открыл Кокорин, Росицки сравнял в начале второго тайма, а в концовке победный гол чехов забил Нецид. Обе сборные поехали на чемпионат, где синхронно провалились, набрав два очка на двоих.

Составы за два года поменялись невероятно. Есть вероятность, что из участников матча всего лишь двухлетней давности сегодня в игре Россия – Чехия на поле вообще никто не появится.

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