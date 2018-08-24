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Теперь «Бавария» запрещает телефоны и вообще не тратит деньги. Там интересно

Эксперимент с тренером

Хитцфельд, Клинсманн, Хайнкес, ван Гал, Гвардиола, Анчелотти – найдите лишнего. Это все тренеры «Баварии» за последние десять лет, из них лишь Клинсманн не тянет на громкое имя – это великий футболист, но тренерскими успехами не блистал и не блещет до сих пор. «Бавария» впервые за десятилетие отошла от идеи приглашения опытного топ-тренера и доверилась молодому. Это была едва ли не самая неожиданная новость в Бундеслиге в прошлом сезоне – новым тренером «Баварии» станет Нико Ковач. Хорват до этого момента провалился в сборной на ЧМ-2014, зато выиграл Кубок Германии с «Айнтрахтом», изящно победив в финале как раз «Баварию».

Как футболист он провел в Мюнхене два сезона, но на поле выходил нечасто. Зато выигрывал чемпионат и даже держал в руках международный трофей (Межконтинентальный кубок).

Жесткий подход

Феликсом Магатом и его нечеловеческими нагрузками принято пугать, но достойная смена уже подросла. Говорят, за интенсивность тренировок, Ковача уже прозвали мучителем в «Баварии», Магат же отнесся к этому с восторгом: «Он должен принять это как комплимент». Уходя из «Айнтрахта», хорват даже извинился перед игроками, сказав, что иначе успеха бы не вышло. Теперь страдают звезды «Баварии». По 2,5 часа они раньше еще не тренировались – сейчас это происходит ежедневно.

По большому счету, на все вопросы Ковач может легко ответить двумя словами: «Анте Ребич». Вспомните, как хорватский полузащитник отпахал на ЧМ. И это после тяжелейшего сезона у Ковача в «Айнтрахте».

Общение без телефонов

Несовременно, да, но таковы правила. Еще в «Айнтрахте» Ковач гонял игроков за использование смартфонов – на базе гаджеты должны быть отключены. То же правило и в «Баварии», хотя поначалу все держалось на устной просьбе, но соблюдали ее далеко не все. Так что теперь в мюнхенском клубе разработана система штрафов. Ковач вообще очень серьезный сторонник ЗОЖ – никаких сигарет и алкоголя, режим и еще раз режим. Он всегда был таким сам.

За обедом теперь только лишь общение. «Бог дал нам язык, чтобы общаться», – уверен Ковач. По мнению хорвата, вербальное общение в современных коллективах имеет особую ценность. С тимбилдингом у тренерского штаба все в порядке – перед матчем за Суперкубок команда отлично поужинала в одном из баварских ресторанов и заодно приняла в свои ряды новичков – Гнабри и Горетцку, которые спели для команды песню. На лицах улыбки не натянуты – это уже большой плюс по итогам зверских тренировок Ковача.

Курс не на контроль мяча, а на скорость

«Чистая тики-така уже устарела, без скорости это бессмысленно, а при потерях мяча – опасно из-за большого количества свободных зон», – так считает новый главный тренер «Баварии», как будто он только что посмотрел матч Испания – Россия на ЧМ-2018. По мнению Ковача, сейчас наиболее ценными являются те футболисты, которые успешно сочетают скорость и технику – таким образом они легко справляются, оставаясь один на один с защитником. В предсезонных матчах это было заметно – «Бавария» мгновенно переходила из обороны в атаку в несколько касаний, а без мяча – выжидала, бросалась на перехват и снова проводила резкие атаки.

Так что теперь запредельных показателей по владению мячом ждать не стоит. Их просто не будет. Оттого и матчи «Баварии» будет смотреть куда интереснее.

Летом на трансферы потрачено ноль евро. Ровно ноль

Такое уже было в этом десятилетии, но всего лишь один раз – в сезоне-2010/11. Дальше «Бавария» каждое лето тратила минимум по 50 миллионов евро на укрепление состава. Сейчас – прямо-таки мечта Леонида Федуна – никаких трат, только вернулись арендованные и появился бесплатный футболист: Санчеш и Гнабри прибыли соответственно из «Суонси» и «Хоффенхайма», а у Горетцки не стал продлевать контракт с «Шальке».

Ковач говорил, что ему нужны максимум 22 полевых игрока в обойме. Приличных футболист в целом в «Баварии» сейчас чуть ли не три десятка. Сумасшедших расходов вообще ждать не стоит: президент клуба Ули Хенесс уже заявлял о том, что не собирается тратить по 200 миллионов на игрока, а трата в виде 50-80 миллионов даже на проблемную позицию – исключение из правил. «Даже если у нас будет 500 миллионов на трансферы, я все равно не позволю клубу потратить на одного игрока две сотни миллионов. Ни один футболист не стоит таких денег. Хочу напомнить, что наши молодежные команды: до 17 лет, до 19 лет и до 21 года — лидеры в своих турнирах».

Словом, команда слишком укомплектована, переплачивать не будут, а на подходе – молодежь. Потому и ноль затрат нынешним летом.

Рибери и Роббен все еще в игре

Это поразительно. Они играют вместе в «Баварии» еще с тех времен, когда «Интер» выигрывал Лигу чемпионов, Аршавин рулил за «Арсенал», а в чемпионате России играли ФК «Москва» и «Сатурн». Голландцу с французом 69 лет на двоих, но оба по-прежнему игроки старта и играют каждый матч. Например, оба вышли на поле даже в матче Кубка Германии против команды из четвертого немецкого дивизиона. Кингсли Коман при этом до сих пор не может добиться места в стартовом составе. У француза и голландца еще не пропала скорость, а при том интенсивном футболе, который ставит Ковач, оба футболиста наверняка будут зажигать и дальше. Лишь бы травмы обошли стороной.

Восемь игроков провалились на ЧМ-2018

Речь, прежде всего, о семи немецких футболистах, чья сборная умудрилась занять последнее место в группе на минувшем чемпионате мира – это Нойер, Хуммельс, Мюллер, Зюле, Боатенг, Киммих и Руди. Из остальной четверки только Толиссо может быть доволен – он стал чемпионом с Францией. Тьяго и Хамес вылетели с Испанией и Колумбией в первом же раунде плей-офф, а Левандовски вообще не вышел из группы, как и немцы. Мюллер уже заявлял о сумасшедшей мотивации. С поляком, казалось, будет посложнее.

Левандовски хотел уйти, но остался и снова стал забивать

О его возможном трансфере еще перед ЧМ писали очень много. Звали в разные чемпионаты – от английского до французского, но в июне Хенесс сообщил, что клуб форварда не продаст, а в июле появилась новость, что и сам Левандовски передумал уходить. Форвард остался и стартовал с хет-трика в Суперкубке, а затем забил победный мяч в кубковом матче.

В недавнем интервью Bild поляк все прояснил. Его достала критика в конце сезона, и он не чувствовал поддержки в клубе, но сейчас есть действующий контракт и мысли об отъезде уже не занимают. Кроме того, что очень важно, Левандовски заявил, что поддерживает Ковача и его план на сезон. А голами в начале сезона подтвердил свое стремление. Проблем с мотивацией у нападающего больше нет. Без такого форварда-убийцы новой «Баварии» Ковача пришлось бы гораздо тяжелее.

Германия. Бундеслига Германия Бавария Ковач Нико
Комментарии (10)
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МВС
1535119507
что касается Баварии,думаю,все будет,как и прежде:к первому месту в национальном чемпионате снова никого не подпустят,а в ЛЧ в лучшем случае дойдут до полуфинала.
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_Kesh_Suntar_
1535120061
Команда пенсионеров! )
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Viper for CSKA
1535120579
Думаю, Ковач может наконец выиграть с Баварией ЛЧ. Немцам с 2013 остро не хватает скорости, физики и умения атаковать быстро. Именно эти качества были основополагающими в великолепной Баварии Хайнкеса. И Ковач способен вернуть их в игру Баварии, а вместе с ними и истинный немецкий футбол в исполнении этой команды.
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mihail200606
1535129790
и опять останутся без ЛЧ..
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DOCTOR PENALTY
1535143901
Начало работы Ковача интригует. Состав у Баварии крутоват, для них нужен тренер-мотиватор. Похоже Нико из таких.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1535145329
На второй круг пошли: всё тот же Хённес, всё тот же Румменигге , ноль расходов и только на месте Магата - Ковач.
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Фотон
1535163362
Только начало. Посмотрим, что будет дальше.
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К.Серж.А
1535202000
Да все хорошо , только у Баварии уже староват состав , что бы пахать целый сезон , в этом году они не обновились , и после неудачного отрезка сезона , в случае чего спасательный дедушка Хайнкес уже не придет ... А так же в команде и в прошлые годы было очень много травм , а теперь когда на этих же игроках будут пахать , то травмы могут возрасти в больших пропорциях ...
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