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13 главных фактов нового сезона АПЛ

1. «Манчестер Сити» – совершенствующийся. Чемпионство при 100 очках для Гвардиолы – мало. Тактический задрот купил из «Лестера» Рияда Мареза, раньше времени вытащил из отпуска Бернарду Силву, чтобы подготовить против соперников убийственную схему – 3-3-4.

В новом сезоне «Манчестер Сити» уже выиграл Суперкубок Англии и намерен во второй раз подряд взять АПЛ. С 2009 года ни одной команде это не удавалось. Гвардиола ставит чемпионство в Премьер-лиге выше Лиги чемпионов, так что в борьбе за золотыми медалями «МС» снова будет убивать.

2. «Тоттенхэм» – экономный. Лондонцы стали первым клубом в истории АПЛ, который никого не купил во время летнего трансферного окна. Единственное усиление – вернувшийся из аренды в «Фенербахче» нападающий Венсан Янссен. Зато в составе сохранили порывавшегося на выход Алдервейрелда.

«Трансфер ради трансфера? Лучше сохранить своих самых сильных игроков. Это наше смелое решение», – объясняет главный тренер Маурисио Покеттино. В новом сезоне «шпор» ждет Лига чемпионов, а их единственной покупкой мог стать полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш. По нему так и не договорились, поэтому перспективный парень остался в Чемпионшипе и наверняка словил депрессию.

3. «Ливерпуль» – доработанный. За лето команда Клоппа из убойного состава потеряла Джана, но приобрела гораздо больше. На «Энфилд Роуд» подъехали Алисон, Шакири, Фабиньо и Кейта.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал только четвертым, но дошел до финала Лиги чемпионов, по пути обыграв «Сити». «Мы по-прежнему Рокки Бальбоа, а не Иван Драго, мы должны сражаться и стать Бальбоа», – рассказывает о шансах «Ливерпуля» на чемпионство Юрген Клопп. В новом сезоне «мерсисайдцы» – главный раздражитель «МС» в борьбе за золото.

4. «Арсенал» – без Венгера. 22 года болельщики на «Эмирейтс» наблюдали за пуховиком, перемещающимся у бровки. Пару сезонов фанаты плевались в Арсена за то, что клуб превратился в стагнационную кашу и не развивается. Венгер ушел и выдал такое: «Возможно, работа тренером в «Арсенале» на протяжении 22 лет – это самая большая ошибка».

Теперь красная часть Лондона живет под присмотром Унаи Эмери. «Арсенал» закрыл проблемные позиции (Лено, Сократис и Торрейра), но шагает в сезон с непонятными амбициями.

5. Вратарские трансферы – рекордные. Сначала «Ливерпуль» забрал у «Ромы» Алисона за 62,5 миллиона евро. А под конец трансферного окна еще выше планку задрал «Челси»: на место Тибо Куртуа из «Атлетика» в Лондон за 80 миллионов евро переехал Кепа Аррисабалага.

6. Куртуа – скандальный. Бельгиец поставил ультиматум руководству «Челси» и два дня не появлялся на тренировках. Вратарю прилетел штраф в 200 тысяч фунтов стерлингов, но ему было плевать. Лондонцы смирились и продали голкипера за 35 миллионов евро. Кстати, подобным образом Куртуа уже менял клуб, когда переходил в «Челси».

В Испании Куртуа извинился за оскорбительную песню в адрес «Реала», которую спел пять лет назад. Болельщики «Атлетико», где о силе бельгийца узнал весь мир, негодуют: на почетной плите возле стадиона «Ванда Метрополитано» появилась надпись «сын шлюхи».

7. «Манчестер Юнайтед» – провальный. Летом клуб купил трех игроков: за 59 миллионов евро забрал у «Шахтера» Фреда, на перспективу взял из «Порту» 19-летнего Диогу Далота и заткнул место третьего вратаря 35-летним Ли Грантом.

Моуринью недоволен: «Если мы не усилимся, то сезон будет трудным». Португалец ждал нового центрального защитника: в списке были Алдервейрелд, Магуайр, Мина и Боатенг. Ни один не перешел. Говорят, у Моуринью и боссов «МЮ» натянутые отношения, поэтому клуб не соглашается на запросы тренера.

8. Сарри – изобретательный. Новый главный тренер «Челси» не может без сигарет, но на английских стадионах запрещено курить. На «Стэмфорд Бридж» для итальянца оборудовали целую комнату для курения.

На поле Сарри поступил гениальнее: между губ тренер держит сигаретный фильтр. «Челси» ждет напряженный сезон – команда уже слила Суперкубок Англии «Манчестер Сити». Курить Сарри придется традиционно много.

9. «Эвертон» – почти «Барселона». Прошлая перезагрузка обернулась для клуба нестабильной игрой, разговорами про пустые траты и восьмым местом в АПЛ. В этот раз «ириски» закупились на 81 миллион фунтов стерлингов. 50 из них улетели в «Уотфорд» за нападающего Ришарлисона, который раскрылся в предыдущей команде Марку Силвы. С еще одним провалом «Эвертон» может стать реальным посмешищем, а пока напоминает фарм-клуб «Барселоны». Динь, Мина и Гомеш перешли сюда этим летом.

10. «Фулхэм» – сорящий. Лондонцы – первый клуб в истории Премьер-лиги, который после подъема из Чемпионшипа потратил на трансферы более 100 миллионов фунтов стерлингов. Из известных имен – Вьетто, Шюррле, Чамберс. У «Астон Виллы» увели перспективного Джо Брайана сразу после медосмотра, а еще подписали сразу двух новых вратарей. Всего набралось 12 покупок на целый новый состав.

11. Клубы АПЛ – тратящие. Сразу восемь команд обновили собственные трансферные рекорды. В списке – «Брайтон», «Борнмут», «Эвертон», «Фулхэм», «Хаддерсфилд», «Манчестер Сити», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Всего Премьер-лига потратила на трансферы 878 миллионов фунтов стерлингов. Прошлым летом АПЛ установила рекорд – 1,17 миллиарда.

12. «Вест Хэм» – разумный. «Молотобойцы» вновь потратились (четвертый показатель в лиге), но сделали это под присмотром нужного человека. Из китайского путешествия в Европу вернулся Мануэль Пеллегрини. Чилиец сделал чемпионов из «Манчестер Сити», а теперь строит монстра в Лондоне. Пеллегрини притащил в «Вест Хэм» Фелипе Андерсона (трансферный рекорд клуба – 35 миллионов евро), Ярмоленко и Уилшира.

Начинайте болеть за них, пока вас не назвали глором.

13. «Вулверхэмптон» – португальский. В команде играют сразу семь португальцев. Вкусы новичка АПЛ специфичны, но объяснимы. Боссы клуба связаны с агентством Жорже Мендеша – того самого, что занимается делами Роналду, Фалькао и Ди Марии.

Португалец продвигает в «Вулверхэмптоне» земляков. Летом к клубу присоединились вратарь Руй Патрисиу и полузащитник Жоао Моутинью. С агентством Мендеша связан даже главный тренер Нуну. Здесь даже Криштиану есть за кого болеть.

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Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Челси Манчестер Юнайтед Ливерпуль Арсенал Тоттенхэм
Комментарии (12)
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21082014
1533988302
"..тактический задрот..."это про Пепа.комментировать тут нечего.
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sergey610
1533997492
Да! Однако.
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Yurini
1534003518
В прошлом сезоне Ман Сити были на голову выше всех оопонентов, но не в этом сезоне, по усилениям команд ТОП6 видно, что Ман Сити теоретически не защитит титул Чемпиона АПЛ! Чемпион сменится, это точно!
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vick-north-west
1534041987
Сегодня посмотрим, что это за монстры Вест Хэм...
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Vladarg
1534055651
Скорее всего,снова два клуба из Манчестера разыграют чемпионство между собою.у шпор по прежнему короткая скамейка,возможность ротации небольшая.Ливерпуль усилился,но Клопп не может поставить команде строгую игру в обороне,а без неё расчитывать на итоговую победу нельзя.Челси и Арсенал только начинают свою стройку.но футбол непредсказуем..тем более в АПЛ..
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Львиное сердце
1534057736
++++++
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Ubuntu
1534066999
Начинать болеть за Вест Хэм! Ха ха. Уже давно это сделал) Надеюсь, что будет толк ото всех этих покупок.
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Cules2013
1534068504
Сити снова возьмёт АПЛ. Челси, МЮ, Арсенал, ТТХ не стали сильнее, а Ливерпулю, как обычно, не хватит стабильности по сезону.
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rahataim
1534079617
мощно будет снова
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android-uz
1534824929
Надеюсь Ливерпулю удастся наконец таки взять чемпионство АПЛ!!!
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