«Челси» отдал 80 миллионов за парня, которого вы не знаете

Родился в городке с населением меньше 9 тысяч

Это Ондарроа, муниципалитет в Испании площадью 3,6 квадратных км, в котором, согласно переписи населения от 2010 года, проживают всего 8856 человек. От Бильбао он находится в 41 километре . В 9-летнем возрасте Кепа попал в академию «Атлетика», куда ездил из Ондарроа два-три раза в неделю на такси, а через семь лет дебютировал в фарм-клубе – «Басконии». Кстати, в академии он играл не только на позиции вратаря – однажды из-за недобора игроков из-за травм на матч Кепе пришлось стать полевым, и он даже забил два гола.

Чемпион Европы (U-19)

В 2012 году Кепа в составе сборной Испании отправился на молодежный чемпионат Европы. Испанцы с Сусо, Пако Алькасером, Саулем и Хесе под руководством Хулена Лопетеги легко вышли из группы, в полуфинале отыграли жгучие 3:3 с французами (у которых забивали Умтити и Погба), а в послематчевой серии пенальти Кепа отразил удары Умтити и Кондогбиа. Финальный матч в Таллине Испания выиграла у греков благодаря голу Хесе.

Стал 100-м игроком «Атлетика», сыгравшим за сборную Испании

Произошло это в прошлом ноябре – как раз именно Лопетеги доверил Кепе место в основном составе в товарищеской игре против Коста-Рики. В Малаге испанцы легко выиграли 5:0. Больше игроков в команду Испании вызывалось только из «Барселоны» и «Реала» (соответственно 129 и 122). Кроме того, Кепа поехал на ЧМ-2018 третьим вратарем и был одним из тех 23 парней, которым было особенно грустно вечером 1 июля в «Лужниках», когда Испания уступила России в серии пенальти.

Поделил четвертое место по количеству сэйвов в прошлом сезоне

По выборке голкиперов чемпионата Испании, сыгравших не менее 20 матчей за сезон, Кепа – четвертый по среднему количеству сэйвов, выше только вратари «Лас-Пальмаса» (3,8), «Валенсии» и «Леванте» (по 3,3). Но Кепа с показателем 3,2 недалеко от них ушел. Всего у вратаря «Атлетика» 96 сэйвов за сезон, из них – 59 из штрафной, 32 – из-за штрафной, еще пять – из вратарской.

Не перешел в «Реал» зимой

У Кепы летом 2018 года заканчивался контракт, поэтому уже с 1 января он мог вести переговоры о трансфере в другой клуб. «Реал» мог приобрести голкипера летом бесплатно, но был не против выложить 20 миллионов, чтобы забрать его уже в зимнее трансферное окно. В самом начале января испанская пресса активно писала про то, что Кепа уже согласовал контракт со сливочными и даже прошел медосмотр, чего ему совсем не разрешал делать «Атлетик». Наступило затишье, затем через пару недель клуб объявил: контракт с вратарем продлен до 2025 года, сумма отступных уже не 20, а 80 миллионов евро.

«Прислушавшись к советам семьи и близких друзей, я решил остаться. Я доволен тем, как все сложилось, и готов служить своему клубу ближайшие восемь лет», – заявил голкипер полгода назад.

Чем он хорош

Специалисты отмечают сильную игру Кепы на линии ворот, у него отличная реакция, неслучайно в YouTube полно роликов с его мощными сэйвами. Не самая сильная сторона – игра на выходах, и над этим еще предстоит серьезно работать. Зато Кепа способен отбивать пенальти, причем даже такие, как в игре с «Малагой», где уж очень мощным был удар форварда.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Чем он увлекается

Ему очень нравится заниматься с птицами. Вместе с отцом Кепа ловил щеглов и обучал их пению. Три птички Кепы с именами Окер, Роки и Райкконен даже выигрывали соответствующие соревнования среди поющих птиц в 2008 и 2010 годах. «Он с ранних лет помогал отцу чистить клетки и ловить птиц», – рассказывала его мама. Обучить щегла пению не так-то просто, на это может уйти целый год. Первый успех в этом деле к парню пришел в девять лет, а дальше были две серьезные победы на конкурсах. «Я учу их, как только появляется свободное время, – рассказывал юный Кепа. – Это происходит и между тренировками, и в перерывах между учебой».

Сейчас футболисту уже не до конкурсов, но его отец до сих пор занимается птицами. Поющих щеглов даже продают за несколько сотен евро, но семья Кепы никогда не искала финансовой выгоды, она не продает и не покупает их, а выращивает птиц самостоятельно.

Теперь он уходит в «Челси»

Тибо Куртуа прогулял две тренировки в лондонском клубе и получит штраф в 200 тысяч фунтов. Он не хочет больше играть за «Челси» и, вероятнее всего, продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Лондонцы же готовы заплатить за Кепу 80 миллионов евро. Marca сообщает, что деньги уже переведены, а голкипер отправляется в Лондон. Таким образом, баск станет самым дорогим вратарем мира. Рекорд Алиссона, перешедшего в «Ливерпуль» за 62,5 миллиона, продержался всего три недели.

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