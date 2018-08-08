Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Челси» отдал 80 миллионов за парня, которого вы не знаете

«Челси» отдал 80 миллионов за парня, которого вы не знаете

Родился в городке с населением меньше 9 тысяч

Это Ондарроа, муниципалитет в Испании площадью 3,6 квадратных км, в котором, согласно переписи населения от 2010 года, проживают всего 8856 человек. От Бильбао он находится в 41 километре. В 9-летнем возрасте Кепа попал в академию «Атлетика», куда ездил из Ондарроа два-три раза в неделю на такси, а через семь лет дебютировал в фарм-клубе – «Басконии». Кстати, в академии он играл не только на позиции вратаря – однажды из-за недобора игроков из-за травм на матч Кепе пришлось стать полевым, и он даже забил два гола.

Чемпион Европы (U-19)

В 2012 году Кепа в составе сборной Испании отправился на молодежный чемпионат Европы. Испанцы с Сусо, Пако Алькасером, Саулем и Хесе под руководством Хулена Лопетеги легко вышли из группы, в полуфинале отыграли жгучие 3:3 с французами (у которых забивали Умтити и Погба), а в послематчевой серии пенальти Кепа отразил удары Умтити и Кондогбиа. Финальный матч в Таллине Испания выиграла у греков благодаря голу Хесе.

Стал 100-м игроком «Атлетика», сыгравшим за сборную Испании

Произошло это в прошлом ноябре – как раз именно Лопетеги доверил Кепе место в основном составе в товарищеской игре против Коста-Рики. В Малаге испанцы легко выиграли 5:0. Больше игроков в команду Испании вызывалось только из «Барселоны» и «Реала» (соответственно 129 и 122). Кроме того, Кепа поехал на ЧМ-2018 третьим вратарем и был одним из тех 23 парней, которым было особенно грустно вечером 1 июля в «Лужниках», когда Испания уступила России в серии пенальти.

Поделил четвертое место по количеству сэйвов в прошлом сезоне

По выборке голкиперов чемпионата Испании, сыгравших не менее 20 матчей за сезон, Кепа – четвертый по среднему количеству сэйвов, выше только вратари «Лас-Пальмаса» (3,8), «Валенсии» и «Леванте» (по 3,3). Но Кепа с показателем 3,2 недалеко от них ушел. Всего у вратаря «Атлетика» 96 сэйвов за сезон, из них – 59 из штрафной, 32 – из-за штрафной, еще пять – из вратарской.

Не перешел в «Реал» зимой

У Кепы летом 2018 года заканчивался контракт, поэтому уже с 1 января он мог вести переговоры о трансфере в другой клуб. «Реал» мог приобрести голкипера летом бесплатно, но был не против выложить 20 миллионов, чтобы забрать его уже в зимнее трансферное окно. В самом начале января испанская пресса активно писала про то, что Кепа уже согласовал контракт со сливочными и даже прошел медосмотр, чего ему совсем не разрешал делать «Атлетик». Наступило затишье, затем через пару недель клуб объявил: контракт с вратарем продлен до 2025 года, сумма отступных уже не 20, а 80 миллионов евро.

«Прислушавшись к советам семьи и близких друзей, я решил остаться. Я доволен тем, как все сложилось, и готов служить своему клубу ближайшие восемь лет», – заявил голкипер полгода назад.

Чем он хорош

Специалисты отмечают сильную игру Кепы на линии ворот, у него отличная реакция, неслучайно в YouTube полно роликов с его мощными сэйвами. Не самая сильная сторона – игра на выходах, и над этим еще предстоит серьезно работать. Зато Кепа способен отбивать пенальти, причем даже такие, как в игре с «Малагой», где уж очень мощным был удар форварда.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Чем он увлекается

Ему очень нравится заниматься с птицами. Вместе с отцом Кепа ловил щеглов и обучал их пению. Три птички Кепы с именами Окер, Роки и Райкконен даже выигрывали соответствующие соревнования среди поющих птиц в 2008 и 2010 годах. «Он с ранних лет помогал отцу чистить клетки и ловить птиц», – рассказывала его мама. Обучить щегла пению не так-то просто, на это может уйти целый год. Первый успех в этом деле к парню пришел в девять лет, а дальше были две серьезные победы на конкурсах. «Я учу их, как только появляется свободное время, – рассказывал юный Кепа. – Это происходит и между тренировками, и в перерывах между учебой».

Сейчас футболисту уже не до конкурсов, но его отец до сих пор занимается птицами. Поющих щеглов даже продают за несколько сотен евро, но семья Кепы никогда не искала финансовой выгоды, она не продает и не покупает их, а выращивает птиц самостоятельно.

Теперь он уходит в «Челси»

Тибо Куртуа прогулял две тренировки в лондонском клубе и получит штраф в 200 тысяч фунтов. Он не хочет больше играть за «Челси» и, вероятнее всего, продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Лондонцы же готовы заплатить за Кепу 80 миллионов евро. Marca сообщает, что деньги уже переведены, а голкипер отправляется в Лондон. Таким образом, баск станет самым дорогим вратарем мира. Рекорд Алиссона, перешедшего в «Ливерпуль» за 62,5 миллиона, продержался всего три недели.

Самый дорогой голкипер мира. Его браковали из-за роста и разрывали девушки

Англия. Премьер-лига Англия Челси Атлетик Кепа
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1533719144
Удачи парню...Длинного футбольного пути и без травм...
Ответить
RdAMR10
1533728237
заголовок убивает на повал!!! уже давным давно вполне известный и качественный футболист...
Ответить
I_R_O_N_M_A_N
1533733054
Интересно, одну из птиц он в честь Кими назвал?)
Ответить
Docentusa
1533738430
А не дорогова-то ли?!
Ответить
21082014
1533745783
хорошо,что Алиссона успели урвать до совершения этого трансфера.иначе обошелся бы нам он много дороже.
Ответить
Danish Dynamite
1533750013
Шмейхель круче в разы и стоит в разы меньше.
Ответить
Vladarg
1533752840
покупка Кепы-вынужденная мера для Челси.в таких случаях без переплаты не обойтись.а через годик другой эта сумма и вовсе не будет выглядеть такой вызывающей.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
6
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Все новости
Все новости
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
2
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
09:36
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
Вчера, 18:17
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+