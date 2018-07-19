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    Роналду продает все в Испании. Зачем?


    3.7
    Голосов: 6
    19.07.2018 16:37
    Опять налоги.

    «В моем сердце навсегда останется «Мадрид» (Криштиану Роналду)

    В этой фразе важно кавычить название города. Португалец действительно запомнит команду – но прямо сейчас он сжигает любую связь с испанской жизнью. Причина связана с одной папкой в налоговой службе. Внутри – целая кипа претензий к денежному обороту Криштиану и условный срок на два года.

    Суд вынес приговор в начале лета. Роналду проходил как обвиняемый по четырем статьям испанского налогового кодекса. Обычного смертного – если тот не выплатит десятки миллионов за роскошь – за подобные нарушения надолго сажают в тюрьму. В случае с Криштиану в процесс вмешалась огромная платежеспособность футболиста. Он признал вину и согласился на сотрудничество со следствием, в ходе которого раскрыл собственные оффшоры и принял участие в ряде крупных пожертвований. Этот ход заменил Роналду реальный срок на условный и скостил штраф испанскому правительству с 30 млн евро до 19 млн плюс юридические издержки.

    Криштиану помогла и давность преступлений. Все нелегальные маневры с деньгами случились с 2011 по 2014 год. Дальше португалец вел вполне законопослушную жизнь. Во всяком случае – по документам.

    Прямо сейчас Роналду срочно продает абсолютно все имущество в Испании. В солд-лист попали и парковочное место для яхты, и особняк за 5 миллионов евро, и несколько автомобилей из звездного гаража (всего их 22). Остальные авто разъехались по владениям на родине Криштиану примерно месяц назад. Слишком подозрительная миграция суперкаров. Еще значительнее выглядит заморозка строительства отеля на улице Гран Виа в центре Мадрида. Гостиничный бизнес – главное дело Рона вне футбола. Он бы не отказался от столь мощного расширения просто так.

    Дело в том, что идейные недоброжелатели копают под футболиста даже после приговора. Сейчас испанские ведомства убедились в оплаченных налогах на роскошь и зарплату звезды, но сомневаются в чистоте непосредственно покупки лакшери-вещей. И быстрейший способ сбросить хвост – тотально оборвать любые отношения с Испанией и получить убежище в новом доме. Поэтому португалец забрал Криштиану младшего из его любимой футбольной школы и вывез семью из Мадрида еще в мае.

    Итальянские законы защищают не только своих граждан, но и экспатов с видом на жительство и работу в стране. Эту систему внедрили еще во время пост-фашистского кризиса, чтобы привлекать талантливые кадры и большие деньги из-за рубежа. Теперь никто не заберет человека у Италии, если тот не нарушал правил самой Италии. Криштиану опоздал с обнулением прошлого и подписал контракт с «Ювентусом» перед продажей всего на свете на месте жительства. Но сам факт полного отречения от Испании все равно сделает португальца практически недосягаемым из вне. При этом у него есть максимальная защита от семьи Аньелли, которая с ноги открывает абсолютно любую дверь в мире.

    Но. Теория из абзацев выше может оказаться бредом. Не исключено, что Роналду просто пополняет бюджет после покупки роскошной виллы в пригороде Турина. Тысячу квадратных метров с восемью спальнями, внутренним бассейном и двумя секретными выходами оценивают в 15 миллионов евро. А Криштиану очень трепетно относится даже к временным потерям в бюджете.

    Сам нападающий и его новый клуб не комментируют доказательства и слухи по поводу финансов суперзвезды. Но при любом сценарии новости о Роналду и налогах будут возникать еще очень долго.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 6
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 июля 2018, 06:43

      теперь все скупит в италии

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 июля 2018, 11:25

      правильно делает бизнес в далике это не бизнес да и зачем дома и машины за тысячи верст тем более в Испанию он явно возвращаться не собирается

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июля 2018, 22:06

      Ну что, где там клоуны, что кричали об "уголовниках в Барселоне"?

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 20 июля 2018, 00:08

      От того, что роналду попал в такую же ситуацию, " уголовники Барселоны" как ты говоришь, не перестали ими быть. Так что клоуна включил сейчас ты. Этот как , " да я лох, но ведь и ты лох! хаха" . Так да? Без обид

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 20 июля 2018, 08:04

      я бы соврал, если ответил, что "нет". так-то оно ты прав, но факт того, что в Реале, да и вообще в мире больших денег, сплошь и рядом махинации и коррупция - это данность. Смешно было читать, как персофаны Роналду расписывали, а многие и сейчас так пишут, что он чуть ли не святой, а Месси вообще лошара. Ну да, святее некуда.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 20 июля 2018, 12:54

      бред они пишут, ты ж сам понимаешь) я уверен, что такие мутки чужды многим футболистам, да и другим богатым людям, но я уверен, что есть игроки, которые просто , получили бабки - живут на них, а у таких как роналду, месси, и прочих супер игроков у них море бабок , контрактов, реклам и прочего, у них своя команда финансистов и прочих, которые управляют деньгами, у роналду точно так же, вот и идут мутки. Ты ж понимаешь что роналду не бум бум в финансаХ, ему сказали - а давай сделаем так и так и сэкономим 10 млн ? он - ,ну если законно , или не поймают - конечно давай - поймали) это нормальная схема, и логично, что именно месси и роналду в них. У условного бензема уж точно нихрена кроме зп и нет считай) а с зп не "поиграешь" , не спрячешь и прочее) а контракты, права на лицо, и прочее) это уже к лучшим в мире) роналду до святого как мне до роналду) но одно хочется сказать, роналду " вроде норм", открытый я бы сказал, и хорошее и гавно наружу и ему пох)

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 июля 2018, 19:40

      дали срок все таки?

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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > mihail200606 20 июля 2018, 08:42

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