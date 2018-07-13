Роналду принесет «Юве» кучу денег. Не волнуйтесь о цене

Что нужно знать о деньгах в трансфере Криштиану.

Роналду – машина. Такой человек в составе превращает золото ЛЧ в почти решенный вопрос. Особенно для «Ювентуса», который заходит в финалы главного турнира, как к себе домой. Именно эта цель и связала Криштиану с Аньелли. Список достижений у президента «Юве» равен бесконечности минус Лига чемпионов. Португалец закончился в «Реале», но по-прежнему видит себя только на топовых афишах. Пожалуйста.

Этот трансфер начался чисто с футбольных мотивов. И вообще футбольного смысла в нем через край: от адаптации возрастной суперзвезды в лиге со слабой конкуренцией до настроения Буффона где-то там в Париже. Но просто тактика с голами и ассистами не вызывает настолько мощный резонанс. Потому что футбол – это деньги. А Роналду – еще больше денег.

Новый контракт Криша запустил цепную реакцию по экономике всей Италии. Один из выхлопов: больше половины наемников завода FIAT готовят самую масштабную забастовку за последнюю сотню лет. Да и вообще на полуострове в диком аффекте оттого, что из итальянских активов пропали почти полмиллиарда евро. Людей можно понять – средняя зарплата в стране не поднимается уже 3 года. С учетом инфляции за это время она упала на аж 11%. Если вложить все расходы на Роналду в проблему, то она испарится как пшик. Но вместо нормальной жизни придется удовлетворять элитные потребности одной звезды и раздуть кошелек безмерно богатого Переса.

Тут сразу два вопроса.

1. С чего вдруг Аньелли что-то должен государству?

2. Правда ли все так плохо?

От Аньелли реально зависит все

Италия – бизнес-проект клана Аньелли. В Первую мировую дон Джованни установил монополию на производство оружия и разработал конвейерное производство для FIAT. Когда семья безмерно разбогатела, прародитель завещал состояние с делами внуку Джанни. Тот документ стал лучшим решением в жизни великого предпринимателя.

Джанни в буквальном смысле спас Италию от гибели. Он раскрутил FIAT до планетарных масштабов и создал тысячи рабочих мест. Но он же жестоко максимально жестко контролировал производство и захватил буквально весь государственный автопром: за несколько десятилетий в дочки FIAT обратились Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, и Pagani. Джанни с нуля выстроил итальянский север со всей инфраструктурой и планом развития, но взамен забрал 25% акций, которые в принципе существовали в стране. Когда потребовалось вето на импорт японских автомобилей, проблем не возникло. Вообще-то так нельзя. Но с крышей среди высочайших чинов – можно.

Аньелли с ноги открывал абсолютно любую итальянскую дверь. За воровство на FIAT вместо штрафа или увольнения выписывали физическую расправу. Бизнесмен вел дела с Хрущевым, арабскими принцами и Джоном Кеннеди. Он никогда не ходил с охраной, но его голову от правых и левых террористов защищал чуть ли не Интерпол. Взамен Аньелли обеспечивал достойной честной жизнью всю Италию. Если без купюр – это мафия. Если по документам – клан никогда не занимался наркотиками или другими гадостями. Поэтому люди были не против.

«Что хорошо для Аньелли – хорошо для всех» (итальянская поговорка)

Спустя поколение Аньелли не потеряли авторитет: поэтому Неаполь и выстроил теорию заговора по чемпионству «Юве» в прошлом сезоне. Сейчас Андреа не единоличный владелец бизнеса – их дело развилось вширь – и не отрезает пальцы за украденные гайки. Но именно он взял и распределил внутри FIAT и Ferrari зарплату Роналду с всеми издержками на супертрансфер.

Вполне логично, что рабочие не ожидали от крестного отца такого поступка. Они еще не отошли от 90 миллионов евро на вражеского Игуаина, а с новой сделкой откровенно взбесились. Аньелли моментально вышел связь. Президент заверил: покупка Роналду не скажется на жизни обычных людей. Если что-то пойдет не так, он готов встретиться и решить вопросы с народом лично.

Италия и «Юве» только заработают

Андреа не врет. Всего на пребывание Криштиану в Турине нужно 332 миллиона евро (220 на зарплату + 100 на компенсацию «Мадриду» + 7 на юристов + 5 для программы лояльности FIFA). Эти деньги распределятся очень просто. Оклад португальца в рамках рекламного контракта полностью возьмет Ferarri. Обычно за имиджевые права платят отдельно, но Криш фанатеет от этих суперкаров и встал в позу. Пару тачек за лояльность прилагается.

112 миллионов евро вернутся с трансферов. Учитывая перерождение Роналду на позиции центрфорварда очень вероятна продажа Игуаина (60 млн на transfermarkt), плюс раздадут кучу ненужных игроков от Стураро до Спинаццолы (еще 52). В случае форс-мажора можно продать Пьянича, Куадрадо или Дугласа Косту. После провального ЧМ временно не ликвиден только Паоло Дибала. Но скорее всего, больше одного топа отзаявлять не придется.

Дальше начинается прибыль. По оценке Nike с новых футболок Роналду за год придет 35 миллионов евро. В сумме учитывается выручка со всего мира, а доля «Ювентуса» в ней мизерная. Но это все равно около 5 млн. Плюс с продажи официальной клубной атрибутики с Криштиану упадет намного больше. В итоге получается чистая прибыль.

Роналду – автоматический рост популярности всей Серии А. Больше просмотров – больше денег с теле-прав и спонсорских контрактов. Больше крутой рекламы – лучше внешний облик. Лучше внешний облик – больше классных футболистов. И далее. Ретроградский чемпионат получил шанс жизни, чтобы полноценно вернуться в богему европейского футбола. Так ныть по поводу Криша на Апеннинах точно не стоит.

Примера тоже в плюсе

В коммерческом плане Ла Лига на шаг впереди. Для Италии выгодно получить Роналду – для Испании выгодно избавиться. «Сейчас я оценю уровень беспокойство из-за отъезда Криштиану на 4 из 10. Три года назад оценил бы на 9 из 10». Иными словами, босс испанского футбола Хавьер Тебас рад уходу португальца. Он понимает, что исчерпавшего образ Криша сменит Неймар или Мбаппе (в случае победы на ЧМ). Оба – будущие обладатели «Золотого мяча» новой эпохи. С точки зрения денег это успех.

Осталось понять, что с точки зрения футбола.

Роналду в «Юве» – идеальный выбор. Объясняем в 10 предложениях

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