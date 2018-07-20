Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Торпедо» отказалось от новичка из-за фанатов. Им не нравился цвет кожи и прошлый клуб


    3.7
    Голосов: 10
    20.07.2018 12:05
    Тяжелая история.

    Трехкратный чемпион СССР московское «Торпедо» сейчас выступает во второй лиге (ПФЛ, зона «Центр»). Клуб возглавляет Игорь Колыванов, с октября прошлого года руководителем клуба перестал быть Александр Тукманов, с которым нередко вспыхивали конфликты у фанатов. Сейчас владельцем «Торпедо» является бизнесмен Роман Авдеев.

    Что произошло

    13 июля «Торпедо» объявило о подписании 19-летнего защитника Эрвинга Ботака-Иобома. Это темнокожий россиянин африканского происхождения. Он – воспитанник футбольной школы клуба, в составе «Торпедо-98» выигрывал Первенства России среди спортшкол. Сезон-2016/17 провел в московском «Солярисе», а затем перебрался в «Локомотив», где стал играть за «Казанку» – фарм-клуб «Локо». У фанатов «Торпедо» и «Локомотива», как известно, уже давно очень напряженные отношения.

    Реакция

    Фанатское сообщество московского «Торпедо» «ЗАПАД-5 ULTRAS» незамедлительно отреагировало на трансфер. Сначала раскритиковало, затем напомнило о цвете кожи футболиста, после чего коснулось его прошлого.

    Темнокожие в «Торпедо»

    10 лет назад за «Торпедо» уже выступал темнокожий легионер. Тоже защитник – это был гамбиец Абду Джамме. В 90-е на виду были бразилец Карлос (его фанаты называли «Карлушей» и «Карлсоном»), а также нигериец Августин Эгуавон – единственный представитель чемпионата России на ЧМ-1998 наряду с отсудившим один матч судьей Левниковым.

    «Локо» и «Торпедо»

    Было и несколько футболистов, которые выступали в разное время и за «Локо», и за «Торпедо». Это, например, воспитанник «Торпедо» Игорь Лебеденко, который забил 9 голов в РФПЛ-2004 и на следующий год играл уже за «Локо». Вспоминается и Динияр Билялетдинов, который провел почти 200 матчей в «Локомотиве», затем ездил в АПЛ, возвращался в Россию уже в «Спартак» и на сезон-2014/15 перебирался в «Торпедо». От поведения фанатов Динияр остался не в восторге: «У каждого своя культура боления. На расистские выкрики повлиять тяжело. Но факт, что в итоге страдают все – футбол, имидж чемпионата».

    Выходки торпедовских фанатов

    Истории все те же самые – и против отдельного игрока, и чисто расистские.

    Резиуан Мирзов в составе рязанской «Звезды» забил гол в ворота «Торпедо» и отправился танцевать к торпедовским фанатам – те не впечатлились. Через несколько месяцев Мирзов стал игроком «Торпедо». Ему устроили горячий прием:

    Еще одна жертва – защитник «Динамо» Кристофер Самба. В матче против «Торпедо» он не вышел на второй тайм из-за расизма. В протоколе матча появилась запись о том, что каждое касание мяча футболистом сопровождалось уханьем. Во время матча с «Ростовом» сразу несколько темнокожих легионеров подверглись обструкции – КДК РФС оштрафовал «Торпедо» и закрыл на несколько игр фанатскую трибуну. Точно так же досталось и лидеру «Зенита» Халка – бразилец в ответ на это просто послал воздушный поцелуй, клуб же пошел до конца, и «Торпедо» осталось на несколько матчей без зрителей вообще.

    Сюда же можно отнести драки на трибунах, матерные выпады в адрес Тукманова, оскорбительные баннеры, демонстрацию нацистской символики и выбегания болельщиков на поле. В последние годы «Торпедо» известно не игрой, а скандалами вокруг фанатов. Защитника Ботака-Иобома ждал очень непростой сезон, но его спасло руководство клуба. Под давлением болельщиков от новичка отказались, но официальной версией объявили неожиданное требование денежной компенсации. «Торпедо» хотело подписать Ботаку-Иобома бесплатно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальная группа «Торпедо» во «ВКонтакте»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 9 сентября 2018, 14:47

      Сажать таких фанов нужно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 21 июля 2018, 20:29

      Ничего они еще о себе заявят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 20 июля 2018, 13:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Красавцы, когда команда и фанаты вместе!

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 20 июля 2018, 13:31

      позор.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 20 июля 2018, 13:27

      Стрельцов пропеллером в гробу крутится от того, что с его клубом происходит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 18 июля 2018, 21:19

      Животные

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      jshaulov51 18 июля 2018, 16:56

      В свое время вспышки расизма на трибунах едва не поставили под сомнение само проведение Чемпионата Мира в России. И вот, после успешного приема всей планеты, снова всплеск фашистского уродства. Фанатский клуб Торпедо должен быть разогнан. Торпедо потому и не блещет...

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 18 июля 2018, 15:49

      Больше всего умиляют комментаторы которые орут: "Да кому нужны эти фанаты, без них только лучше". Потом эти же люди пишут: "А почему на стадионе так тихо, где атмосфера?". Фанат - душа футбола!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > catalin17CSKA 19 июля 2018, 00:45

      Болельщик - душа футбола, а фанат - быдло, которое к стенке поставить и пристрелить не грех.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Saang (SCR) 20 июля 2018, 12:06

      чем же болельщик душа футбола? тем, что сидит семечки грызет, ругается матом на игроков и хлопает в ладоши при голах? так себе душа)
      атмосферу на стадионах создают именно фанаты. Но уже другой вопрос, что часто бывают и не лучшие проявления фанатизма и не лучших её представителей...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > catalin17CSKA 20 июля 2018, 13:35

      Спроси у Галицкого, как он обеспечивает атмосферу и полные трибуны без отбитых фОнатов.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      ИГАРЬ > Файдаэн 21 июля 2018, 08:49

      Бесплатные проходки. Та же схема и у зенита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      anomalist 18 июля 2018, 14:10

      Обыкновенное быдло
      Такие же шутили про вылет Германии

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 18 июля 2018, 12:47

      Я все переживал, что клуб Стрельцова и Воронина не в РФПЛ. Закрыть и расформировать, чтобы не позорили славное прошлое! Эрвинг, давай к нам- в Сочи.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11