«Торпедо» отказалось от новичка из-за фанатов. Им не нравился цвет кожи и прошлый клуб

Тяжелая история.

Трехкратный чемпион СССР московское «Торпедо» сейчас выступает во второй лиге (ПФЛ, зона «Центр»). Клуб возглавляет Игорь Колыванов, с октября прошлого года руководителем клуба перестал быть Александр Тукманов, с которым нередко вспыхивали конфликты у фанатов. Сейчас владельцем «Торпедо» является бизнесмен Роман Авдеев.

Что произошло

13 июля «Торпедо» объявило о подписании 19-летнего защитника Эрвинга Ботака-Иобома. Это темнокожий россиянин африканского происхождения. Он – воспитанник футбольной школы клуба, в составе «Торпедо-98» выигрывал Первенства России среди спортшкол. Сезон-2016/17 провел в московском «Солярисе», а затем перебрался в «Локомотив», где стал играть за «Казанку» – фарм-клуб «Локо». У фанатов «Торпедо» и «Локомотива», как известно, уже давно очень напряженные отношения.

Реакция

Фанатское сообщество московского «Торпедо» «ЗАПАД-5 ULTRAS» незамедлительно отреагировало на трансфер. Сначала раскритиковало, затем напомнило о цвете кожи футболиста, после чего коснулось его прошлого.

Темнокожие в «Торпедо»

10 лет назад за «Торпедо» уже выступал темнокожий легионер. Тоже защитник – это был гамбиец Абду Джамме. В 90-е на виду были бразилец Карлос (его фанаты называли «Карлушей» и «Карлсоном»), а также нигериец Августин Эгуавон – единственный представитель чемпионата России на ЧМ-1998 наряду с отсудившим один матч судьей Левниковым.

«Локо» и «Торпедо»

Было и несколько футболистов, которые выступали в разное время и за «Локо», и за «Торпедо». Это, например, воспитанник «Торпедо» Игорь Лебеденко, который забил 9 голов в РФПЛ-2004 и на следующий год играл уже за «Локо». Вспоминается и Динияр Билялетдинов, который провел почти 200 матчей в «Локомотиве», затем ездил в АПЛ, возвращался в Россию уже в «Спартак» и на сезон-2014/15 перебирался в «Торпедо». От поведения фанатов Динияр остался не в восторге: «У каждого своя культура боления. На расистские выкрики повлиять тяжело. Но факт, что в итоге страдают все – футбол, имидж чемпионата».

Выходки торпедовских фанатов

Истории все те же самые – и против отдельного игрока, и чисто расистские.

Резиуан Мирзов в составе рязанской «Звезды» забил гол в ворота «Торпедо» и отправился танцевать к торпедовским фанатам – те не впечатлились. Через несколько месяцев Мирзов стал игроком «Торпедо». Ему устроили горячий прием:

Еще одна жертва – защитник «Динамо» Кристофер Самба. В матче против «Торпедо» он не вышел на второй тайм из-за расизма. В протоколе матча появилась запись о том, что каждое касание мяча футболистом сопровождалось уханьем. Во время матча с «Ростовом» сразу несколько темнокожих легионеров подверглись обструкции – КДК РФС оштрафовал «Торпедо» и закрыл на несколько игр фанатскую трибуну. Точно так же досталось и лидеру «Зенита» Халка – бразилец в ответ на это просто послал воздушный поцелуй, клуб же пошел до конца, и «Торпедо» осталось на несколько матчей без зрителей вообще.

Сюда же можно отнести драки на трибунах, матерные выпады в адрес Тукманова, оскорбительные баннеры, демонстрацию нацистской символики и выбегания болельщиков на поле. В последние годы «Торпедо» известно не игрой, а скандалами вокруг фанатов. Защитника Ботака-Иобома ждал очень непростой сезон, но его спасло руководство клуба. Под давлением болельщиков от новичка отказались, но официальной версией объявили неожиданное требование денежной компенсации. «Торпедо» хотело подписать Ботаку-Иобома бесплатно.