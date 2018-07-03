Мина сидел на банке «Барселоны». Теперь уже вряд ли

Англию не обыграл даже он.

Йерри Мина почти не играет в «Барселоне», но для сборной Колумбии считается важнейшим защитником. На этом чемпионате мира он не только надежен в обороне, но и забил уже три гола головой. Его показатель получился вторым за всю историю – больше Мины за один турнир бомбил головой только Мирослав Клозе в 2002 году (пять голов).

В матче с Англией Мина сравнял счет на 93-й минуте. В хронике чемпионатов мира его мяч значится 99-м из тех, которые влетели в сетку после отметки в 90 минут. Тут же обозначилась и еще одна интересная статистика: во всех матчах ЧМ-2018 сборная Колумбия забивала со стандартов, а чаще всего это получалось после угловых. Там солировал Мина.

Единственное исключение – гол Кинтеро японцам. Тогда полузащитник креативно исполнил штрафной удар, но его команда все равно проиграла. Польше, Сенегалу и Англии забивал Мина – все его голы получились после подач с угловой отметки.

twit text — Iniestazo (@Don_Iniestazo) 3 июля 2018 г.

Кстати, по мячам на одном ЧМ среди защитников он сравнялся с достижением Пауля Брайтнера. В 1974 году немец тоже отличился трижды, а больше них забивал только Беккенбауэр.

Смешная статистика, которая связана уже с «Барселоной»:

twit text — Barca Galaxy(@barcagalaxy)3 июля 2018 г.

После такого Колумбия уже не могла проиграть, но сделала это. Англичанам наконец-то повезло в серии пенальти, где Пикфорд взял удар Бакки. Мина одиннадцатиметровый не бил. Возможно, это стало ошибкой. В этот момент больше всех на планете грустила мама Йерри. Когда-то она назвала сына в честь мышонка из легендарного мультика «Том и Джерри». Она не подозревала, что мальчик запрыгнет так высоко.

Колумбийца Санчеса угрожают убить. Он привез два пенальти

Хендерсон симулирует ужаснее Неймара. Это смешно

Матч в фотографиях: