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    Мина сидел на банке «Барселоны». Теперь уже вряд ли


    4
    Голосов: 4
    03.07.2018 23:55
    Англию не обыграл даже он.

    Йерри Мина почти не играет в «Барселоне», но для сборной Колумбии считается важнейшим защитником. На этом чемпионате мира он не только надежен в обороне, но и забил уже три гола головой. Его показатель получился вторым за всю историю – больше Мины за один турнир бомбил головой только Мирослав Клозе в 2002 году (пять голов).

    В матче с Англией Мина сравнял счет на 93-й минуте. В хронике чемпионатов мира его мяч значится 99-м из тех, которые влетели в сетку после отметки в 90 минут. Тут же обозначилась и еще одна интересная статистика: во всех матчах ЧМ-2018 сборная Колумбия забивала со стандартов, а чаще всего это получалось после угловых. Там солировал Мина.

    Единственное исключение – гол Кинтеро японцам. Тогда полузащитник креативно исполнил штрафной удар, но его команда все равно проиграла. Польше, Сенегалу и Англии забивал Мина – все его голы получились после подач с угловой отметки.

    Кстати, по мячам на одном ЧМ среди защитников он сравнялся с достижением Пауля Брайтнера. В 1974 году немец тоже отличился трижды, а больше них забивал только Беккенбауэр.

    Смешная статистика, которая связана уже с «Барселоной»:

    После такого Колумбия уже не могла проиграть, но сделала это. Англичанам наконец-то повезло в серии пенальти, где Пикфорд взял удар Бакки. Мина одиннадцатиметровый не бил. Возможно, это стало ошибкой. В этот момент больше всех на планете грустила мама Йерри. Когда-то она назвала сына в честь мышонка из легендарного мультика «Том и Джерри». Она не подозревала, что мальчик запрыгнет так высоко.

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    Матч в фотографиях:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 5 июля 2018, 11:02

      Чепуха всё это.
      К примеру, Рамос забивает эффектные и решающие голы, а Пике важнее.
      Задача защитника не голы забивать , а игру читать и быть в нужное время в нужном месте. В Испании с Пике в этом никто не сравнится.
      Вы замечали Пике и Бускетс никогда не бегут сломя голову, а Рамосу и остальным часто приходится. Вспомню Гусина в матче с АЗ-67, известный универсал из Киева на излёте карьеры играл за Крылья., так всё летело почему-то в него, игру читал., такие ценнее.
      Мина забивает, но неизвестно , читает ли он игру лучше Умтити.
      Да и Барса не собирается играть на стандартах.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 июля 2018, 11:52

      клуб менять надо против Пике не попрешь он же памятник кто его посадит

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 4 июля 2018, 11:36

      Интересно ГТ Барсы хватит в следующем сезоне заменить явно сдающего свои позиции Пике на прогрессирующего Мину?

      -1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Патронташ 4 июля 2018, 11:55

      Я тоже вижу что Пике года как два регрессирует, но его врят ли выпрут из основы

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 4 июля 2018, 10:18

      Розыгрыш стандарта "паровозиком" удивил своей нестандартной задумкой, как все гениальное просто. При таком подходе к розыгрышу мяча оборона теряется в момент навеса мяча, кого держать-то? и совершает ошибки. Тут браво англичанам за творческий подход.

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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 4 июля 2018, 00:45

      Я сказал ему, тому кого зовут Бакка : " Не вставай близко к мячу и подбери ногу ! "
      Он встал слишком близко, ещё не подобрал ногу, съел у себя лишний метр, лишний метр принятия решении, уменьшил свои шансы.
      Мелочей в пенальти не бывает.
      Англичане шкодливо ставили мяч как можно ближе к вратарю, чуть ли вне метки.
      Не узнаю сегодня агнгличан !
      Хорошо, что Минья забил, мы увидели хотя бы пол-часа нормального футбола !
      Да, судьбв наказала Хендерсона за шкоду, но Коломбия не воспользовалась этим.

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