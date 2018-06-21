Испания не очень. Что об этом говорят сами испанцы

Фотографы из медиацентра
– Как вы отнеслись к увольнению Лопетеги за день до ЧМ?
– Его увольнение – это хорошо, поскольку головой Лопетеги работал уже в другом месте. Во время турнира он думал бы о клубе, а не о сборной.
– Ничья в первом матче, минимальная победа над Ираном. Нормально для Испании?
– Достаточно для того, чтобы выйти из группы.
– Сборная экономит силы на плей–офф?
– Нет-нет. Сегодня Испания играла в полную силу. Таков сейчас уровень нашей команды.
Просто паренек
– Увольнение Лопетеги может повлиять на результат?
– Команде только лучше. Это очень правильный ход – игроки собрались и не отвлекаются на скандал.
– По двум первым матчам такого не скажешь.
– На мой взгляд, Испания играет хорошо. Сегодня так вышло, потому что соперника поддерживал и гнал вперед весь стадион. В таких условиях морально тяжело.
– Почему такой поддержки не было со стороны испанских болельщиков?
– Я не знаю. Действительно не знаю причины. Возможно, основная масса приедет к важным матчам.
Мужчина «только один вопрос»
– Увольнение Лопетеги перед стартом ЧМ – это хорошо или плохо?
– Это уже никак не изменить. Произошло и произошло, нужно жить дальше. Конечно, Лопетеги хороший коуч, но Йерро будет еще лучше. Игроки сборной Испании – профессионалы, им не важно, кто именно их тренирует.
Троица за Акинфеева
– Большинство испанских болельщиков видят плюс в уходе Лопетеги. А как вы относитесь к ситуации?
– Негативно. Нельзя принимать такие решения за один день до начала чемпионата мира.
– Это скажется на результатах?
– Пока не ясно. В первой игре мы действовали здорово и почти забрали три очка. Сегодня мы были чуть похуже, но победили. Иран играл в оборонительный футбол, вскрыть который крайне тяжело.
– Сегодня на стадионе заряжало очень много иранских болельщиков, чего не скажешь о фанатах из Испании. Почему так?
– Никто не понимает, почему приехало так мало наших. А иранцы большие молодцы, они круто поддерживали свою сборную.
– Кто должен заменить Хави и Иньесту?
– Хороших полевых игроков много, главная проблема – во вратарской линии.
– Вы сейчас серьезно? А Давид де Хеа?
– Нам он нравится. Но мы не считаем его голкипером топ-уровня. И предыдущий матч с португальцами это доказал.
– Вы когда-нибудь слышали об Игоре Акинфееве?
– Да-да, вратарь ЦСКА. Хороший.
– Хотели бы видеть его в своей команде?
– Ха-ха. Только если Путин разрешит.
Россия – спасибо! Но теперь серьезно