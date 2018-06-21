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    Испания не очень. Что об этом говорят сами испанцы


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    Голосов: 5
    21.06.2018 08:00
    Мы спросили у людей на стадионе.

    Фотографы из медиацентра

    – Как вы отнеслись к увольнению Лопетеги за день до ЧМ?

    – Его увольнение – это хорошо, поскольку головой Лопетеги работал уже в другом месте. Во время турнира он думал бы о клубе, а не о сборной.

    – Ничья в первом матче, минимальная победа над Ираном. Нормально для Испании?

    – Достаточно для того, чтобы выйти из группы.

    – Сборная экономит силы на плей–офф?

    – Нет-нет. Сегодня Испания играла в полную силу. Таков сейчас уровень нашей команды.

    Просто паренек

    – Увольнение Лопетеги может повлиять на результат?

    – Команде только лучше. Это очень правильный ход – игроки собрались и не отвлекаются на скандал.

    – По двум первым матчам такого не скажешь.

    – На мой взгляд, Испания играет хорошо. Сегодня так вышло, потому что соперника поддерживал и гнал вперед весь стадион. В таких условиях морально тяжело.

    – Почему такой поддержки не было со стороны испанских болельщиков?

    – Я не знаю. Действительно не знаю причины. Возможно, основная масса приедет к важным матчам.

    Мужчина «только один вопрос»

    – Увольнение Лопетеги перед стартом ЧМ – это хорошо или плохо?

    – Это уже никак не изменить. Произошло и произошло, нужно жить дальше. Конечно, Лопетеги хороший коуч, но Йерро будет еще лучше. Игроки сборной Испании – профессионалы, им не важно, кто именно их тренирует.

    Троица за Акинфеева

    – Большинство испанских болельщиков видят плюс в уходе Лопетеги. А как вы относитесь к ситуации?

    – Негативно. Нельзя принимать такие решения за один день до начала чемпионата мира.

    – Это скажется на результатах?

    – Пока не ясно. В первой игре мы действовали здорово и почти забрали три очка. Сегодня мы были чуть похуже, но победили. Иран играл в оборонительный футбол, вскрыть который крайне тяжело.

    – Сегодня на стадионе заряжало очень много иранских болельщиков, чего не скажешь о фанатах из Испании. Почему так?

    – Никто не понимает, почему приехало так мало наших. А иранцы большие молодцы, они круто поддерживали свою сборную.

    – Кто должен заменить Хави и Иньесту?

    – Хороших полевых игроков много, главная проблема – во вратарской линии.

    – Вы сейчас серьезно? А Давид де Хеа?

    – Нам он нравится. Но мы не считаем его голкипером топ-уровня. И предыдущий матч с португальцами это доказал.

    – Вы когда-нибудь слышали об Игоре Акинфееве?

    – Да-да, вратарь ЦСКА. Хороший.

    – Хотели бы видеть его в своей команде?

    – Ха-ха. Только если Путин разрешит.

    Россия – спасибо! Но теперь серьезно

    Иран создал гадкие условия. И только помог Косте

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Иван Якушкин, Global
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +915

      спанчес 21 июня 2018, 15:10

      испания реально может попросту не выйти из группы, как и германия кстати

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 июня 2018, 09:28

      Испанцы когда Кубок мира брали тоже играли не то чтобы зрелищно, скорее, на результат. Почти весь турнир по 1-0 и прошли) Италию вообще по пенальти только обыграли. Так что это ничего не значит. Видно, что испанцы оправились после двух провалов на ЧМ и ЧЕ. В матче с Португалией отрезками играли просто супер, в атаке такие комбинации разыгрывали, как на тренировке раскатывали. Это хороший знак, значит умеют и могут.
      Про де Хеа просто смешно читать. Он один из лучших вратарей мира. Ляпы бывают у всех, и у него, и у Нойера, и даже у Буффона. Зато сколько он тащит и как!

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Cules2013 21 июня 2018, 15:10

      да что там, даже у акинфенвы бывают ляпы

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