Испания не очень. Что об этом говорят сами испанцы

Мы спросили у людей на стадионе.

Фотографы из медиацентра

– Как вы отнеслись к увольнению Лопетеги за день до ЧМ?

– Его увольнение – это хорошо, поскольку головой Лопетеги работал уже в другом месте. Во время турнира он думал бы о клубе, а не о сборной.

– Ничья в первом матче, минимальная победа над Ираном. Нормально для Испании?

– Достаточно для того, чтобы выйти из группы.

– Сборная экономит силы на плей–офф?

– Нет-нет. Сегодня Испания играла в полную силу. Таков сейчас уровень нашей команды.

Просто паренек

– Увольнение Лопетеги может повлиять на результат?

– Команде только лучше. Это очень правильный ход – игроки собрались и не отвлекаются на скандал.

– По двум первым матчам такого не скажешь.

– На мой взгляд, Испания играет хорошо. Сегодня так вышло, потому что соперника поддерживал и гнал вперед весь стадион. В таких условиях морально тяжело.

– Почему такой поддержки не было со стороны испанских болельщиков?

– Я не знаю. Действительно не знаю причины. Возможно, основная масса приедет к важным матчам.

Мужчина «только один вопрос»

– Увольнение Лопетеги перед стартом ЧМ – это хорошо или плохо?

– Это уже никак не изменить. Произошло и произошло, нужно жить дальше. Конечно, Лопетеги хороший коуч, но Йерро будет еще лучше. Игроки сборной Испании – профессионалы, им не важно, кто именно их тренирует.

Троица за Акинфеева

– Большинство испанских болельщиков видят плюс в уходе Лопетеги. А как вы относитесь к ситуации?

– Негативно. Нельзя принимать такие решения за один день до начала чемпионата мира.

– Это скажется на результатах?

– Пока не ясно. В первой игре мы действовали здорово и почти забрали три очка. Сегодня мы были чуть похуже, но победили. Иран играл в оборонительный футбол, вскрыть который крайне тяжело.

– Сегодня на стадионе заряжало очень много иранских болельщиков, чего не скажешь о фанатах из Испании. Почему так?

– Никто не понимает, почему приехало так мало наших. А иранцы большие молодцы, они круто поддерживали свою сборную.

– Кто должен заменить Хави и Иньесту?

– Хороших полевых игроков много, главная проблема – во вратарской линии.

– Вы сейчас серьезно? А Давид де Хеа?

– Нам он нравится. Но мы не считаем его голкипером топ-уровня. И предыдущий матч с португальцами это доказал.

– Вы когда-нибудь слышали об Игоре Акинфееве?

– Да-да, вратарь ЦСКА. Хороший.

– Хотели бы видеть его в своей команде?

– Ха-ха. Только если Путин разрешит.

Россия – спасибо! Но теперь серьезно

Иран создал гадкие условия. И только помог Косте