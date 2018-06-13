Каково это − жить в городе чемпионата мира. Плюсы и минусы

Рассказывает житель Санкт-Петербурга.

Открыть сразу две станции метро

Я прожил в Петербурге уже пять лет. Когда переезжал, город ассоциировался у меня ровно с двумя словами: «красота» и «перестройка». Если с первым тезисом все понятно, то второй нужно раскрыть. Питер-2013 – это какой-то неполноценный мегаполис. С одной стороны, развалины на «Балтийской». С другой – вот-вот достраивающийся новый терминал «Пулково». С одной стороны, храмы, музеи и театры. С другой – вечные пробки на каналах и при въезде в город.

Это уже потом сделали КАД, который значительно облегчил движение к центру. Но оставалась проблема – недостроенная ЗСД (платная магистраль прямо через город). Разводные мосты – это круто, но в XXI-м веке отбирать у людей возможность ночью перебраться на другой конец города – бесчеловечно. В итоге в том году доделали важнейший участок ЗСД, который соединяет Василеостровский, Петроградский и Приморский районы.

Немаловажно, что рядом с этой магистралью и поставили стадион «Санкт-Петербург». К тому же открыли пешеходный мост – Яхтенный. Теперь у людей в теории есть три направления, куда можно отправиться после матча. До недавнего времени ближайшим была станция метро «Крестовский остров». Но здесь возникло сразу две проблемы. Первая – до нее от стадиона идти 20 минут через парк. Вторая – во время матча сборной в марте этого года туда впускали только женщин и детей. Остальные – идите, куда хотите. Правда, спасали шаттлы, которые довозили болельщиков до ближайших станций.

Я тоже был на матче Россия – Франция и покинул стадион ровно за три минуты, зато до ближайшего метро добирался час. Помочь с этой проблемой должны две новые станции: «Новокрестовская» (прямо у арены) и «Беговая» (недалеко от пешеходного моста). Обе ветки − продолжение «зеленого» направления. И вы даже не представляете, насколько это значимо для города – открытие новых станций ждали больше пяти лет.

Возвращаясь к теме аэропорта. Да, новый терминал открыли еще года четыре назад. А вот в 2017 году начали тестировать экспресс-автобусы. Поскольку аэроэкспресс в Петербурге откроют нескоро, этот вариант – реальное спасение. Фишка таких автобусов в том, что они останавливаются только на станциях метро и довозят до площади Восстания, то есть до центра города. Идея неплохая: путь из «Пулково» на Невский укладывается примерно в час. В городе еще куча логистических проблем, но за последнее время их стало гораздо-гораздо меньше.

Заработать 10 000 рублей за день

В Петербурге ожидается около 400 000 туристов во время чемпионата мира. Есть ощущение, что цифра занижена. Но суть не в ней – каждый делает бизнес на иностранцах. Особая тема – это бары. Отец одной моей знакомой открыл спортивный бар к чемпионату мира прямо в Гостином дворе. Просто вообразите: паб протяженностью в 300 метров! Что будет с проектом после турнира, пока непонятно, но, естественно, все рассчитывают на приток фанатов. Того же мнения и авторы фан-зон в торговых центрах и на Конюшенной площади.

Обычный же человек тоже может заработать на чемпионате мира. Здесь есть два популярных варианта. Первый – работа переводчиком. Моя подруга уже полгода трудится экскурсоводом для иностранцев. В последние два месяца, по ее словам, ценник значительно вырос. Теперь за полноценный день вместе с чаевыми она спокойно зарабатывает 10 000 рублей. Если еще весной экскурсии были непостоянными, то на июнь-июль ее расписание фактически забито. Много культурных объектов, много желающих. Особенно ценятся люди со знанием испанского, нидерландского, французского.

Другой распространенный способ – гостиничная сфера. Еще летом 2017-го люди прочекали: если устроиться обычным администратором в хостел в центре города, то можно неплохо зарабатывать на чае. В этом году ситуация за места обострилась. Все с охотой идут вроде бы даже на непрестижную должность, зарабатывая 1000-1300 рублей за смену. Но те, кто сидят не в спальном районе, понимают, что иностранцы щедры на вознаграждения.

Сюда же можно отнести и сдачу квартир в аренду. Иногда это делают люди, которые сами снимают жилье. Они выкладывают на специализированные сайты квартиры, которые им не принадлежат. Но еще опыт Кубка Конфедераций показал, что иностранцы совсем не дураки. Они будут искать выгодные варианты, поэтому подавляющее большинство тех, кто сейчас планирует сдавать посуточно квартиру, остается без предложений. Все логично: лучше снять хостел и дать символические чаевые администратору, чем ввязываться в сомнительную и дорогую историю с квартирами.

Маленькая категория людей готова работать на благо чемпионата мира. Обычно это либо волонтеры, либо какие-нибудь мелкие административные должности, например, в отделе оформления паспорта болельщиков, где платят деньги на уровне администратора хостела.

Но здесь есть нюанс. Например, мой друг – фанат одного из футбольного клубов. Никогда в полиции не бывал, но игры посещал регулярно. В итоге сначала ему сказали, что он не сможет обслуживать людей в дни матчей (возможно, думали, что пропустит своих), а через день и вовсе полностью отказали.

Бесконечно ремонтировать и долго парковаться

Естественно, Петербург массово реставрируют. Дело касается даже не зданий на Невском (это происходит ежегодно), а в целом любых значимых объектов. Например, Московский вокзал – одну из главных логистических точек города. Особенно странное нововведение – там нельзя парковаться непосредственно у вокзала (во время Кубка Конфедераций въезд открыли только представителям ФИФА). Получается, чтобы сесть в такси, вам с чемоданами придется отойти метров на 200-300 от вокзала.

Сага с парковками – вообще интересная вещь. Например, в Пулково сначала ввели правило: останавливать автомобиль на территории аэропорта можно только на 5 (!) минут. Как думаете, разгрузило ли это въезд? Конечно, нет, стало еще хуже. Фактически это ограничило работу таксистам, которым и так скручивают руки перед чемпионатом мира, чтобы те не набивали цены на услуги.

После этого установили новый лимит – 10 минут. Тоже не без шероховатостей, но уже гораздо лучше хотя бы для обычных людей, которым нужно отвести родственников в аэропорт. Вообще тема парковок несомненно связана и с проблемами дорог – их в экстренном порядке ремонтируют во многих районах города. Участки преимущественно небольшие, но крайне важные. Так что в пробках на окраинах нужно постоять непривычно долго.

Из позитивных вещей по теме отмечу появление кучи новых культурных пространств. Особенно музей РЖД. Если нет желания торчать в километровой очереди в Эрмитаж, а хочется немного просвещения – это ваш вариант.

Депортировать с первого раза

На самом деле сейчас проверка в петербургском метро гораздо лояльнее, чем полгода назад, когда полиция досматривала каждого первого с более-менее крупной сумкой. На данный момент вас не задержат, если у вас небольшая сумочка. С одной стороны – круто, не надо тратить время, с другой – это не внушает большого доверия. Говорят, так происходит, потому что теперь металлоискатели действительно работают, и это значительно облегчает работу полицейским.

Но столпотворения у турникетов все-таки ожидаются. Во время чемпионата мира пристально будут проверять наличие регистрации. Вас могут попросить показать билеты на самолет, если нет даже временной прописки (актуальный вариант для иностранцев). Если что – могут депортировать. Поверьте, такое вполне возможно. Известны случаи, когда студенты курили у метро, их просили предоставить прописку, а затем из-за административного штрафа депортировали на родину, в страны ближнего зарубежья.

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