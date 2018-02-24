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    Вратарь пил воду и пропустил гол. Забавный случай из Германии


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    Голосов: 8
    24.02.2018 18:40
    Голкипер «Дуйсбурга» стал героем глупого эпизода.

    «Дуйсбург» и «Ингольштадт» сейчас соседствуют в таблице второй Бундеслиге. Обе команды борются за третье место, которое дает право сыграть в переходном матче с 16-й командой высшего дивизиона. В их очной встрече произошел необычный эпизод, который красочно рекламирует весь немецкий футбол.

    Голкипер «Дуйсбурга» Марк Флеккен захотел попить воды. Бутылка лежала в воротах, а игроки «Дуйсбурга» далеко от них оспаривали зафиксированный офсайд. «Дуйсбург» вел в счете, а преимущество команды могло вырасти до двух мячей. Но судьи ошибочно отменили гол.

    Защитники не видели, как задумчивый Флеккен выключился из игры и побрел в ворота. «Ингольштадт» быстро перевели игру к штрафной «Дуйсбурга», где мяч скинули Флеккену. Тот не следил за действиями партнеров, а нападающий Стефан Кучке легко занес мяч в сетку. Наверное, это самый легкий гол в его карьере.

    Забавно, что перед этим Кучке не реализовал пенальти. «Дуйсбург» нашел в себе силы забить победный гол во втором тайме.

    Флеккену всего 24 года. До этого момента он был знаменит в немецком футболе только хорошими действиями. Летом 2016 года он забил красивый гол в ворота «Оснабрюка» на последней минуте игры.

    Теперь это достижение померкнет.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +704

      SanInstructor 25 февраля 2018, 21:42

      бывает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 25 февраля 2018, 17:02

      всякое бывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop 25 февраля 2018, 14:08

      Это футбол... всё может случится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 25 февраля 2018, 08:12

      Всякое бывает в жизни-человеческий фактор.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 25 февраля 2018, 01:37

      Теперь долго жажда не будет мучать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 25 февраля 2018, 00:41

      лол. ну надеюсь его травить не будут за это

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 25 февраля 2018, 00:12

      ТУПАНУЛ ПАРНЯГА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 24 февраля 2018, 22:43

      Имидж ничто, жажда все!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 24 февраля 2018, 22:00

      Дно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      ron 80 24 февраля 2018, 21:43

      Дно.....

      0
      Ответить
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