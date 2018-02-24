Вратарь пил воду и пропустил гол. Забавный случай из Германии

Голкипер «Дуйсбурга» стал героем глупого эпизода.

«Дуйсбург» и «Ингольштадт» сейчас соседствуют в таблице второй Бундеслиге. Обе команды борются за третье место, которое дает право сыграть в переходном матче с 16-й командой высшего дивизиона. В их очной встрече произошел необычный эпизод, который красочно рекламирует весь немецкий футбол.

Голкипер «Дуйсбурга» Марк Флеккен захотел попить воды. Бутылка лежала в воротах, а игроки «Дуйсбурга» далеко от них оспаривали зафиксированный офсайд. «Дуйсбург» вел в счете, а преимущество команды могло вырасти до двух мячей. Но судьи ошибочно отменили гол.

twit text — FourFourTwo(@FourFourTwo) 24 февраля 2018 г.

Защитники не видели, как задумчивый Флеккен выключился из игры и побрел в ворота. «Ингольштадт» быстро перевели игру к штрафной «Дуйсбурга», где мяч скинули Флеккену. Тот не следил за действиями партнеров, а нападающий Стефан Кучке легко занес мяч в сетку. Наверное, это самый легкий гол в его карьере.

Забавно, что перед этим Кучке не реализовал пенальти. «Дуйсбург» нашел в себе силы забить победный гол во втором тайме.

Флеккену всего 24 года. До этого момента он был знаменит в немецком футболе только хорошими действиями. Летом 2016 года он забил красивый гол в ворота «Оснабрюка» на последней минуте игры.

twit text — 365Scores (@365Scores) 9 августа 2016 г.

Теперь это достижение померкнет.