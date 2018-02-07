«Неймар в реальности — кошачья моча». Самый скандальный англичанин десятилетия

Приключения Джоуи Бартона, которого всегда не хватает для горячего шоу.

Много говорит

Если все горячие высказывания Бартона собрать в одну книгу, по объему она обойдет все творения Игоря Рабинера. Цитатник Джоуи делился бы на несколько частей: первый – где разносит отдельных персонажей, второй – где оправдывается за собственные поступки, третий – где ему было скучно, и он просто захотел поговорить.

В матче с «Кардиффом» Лерой Сане получил неприятное повреждение, и Хосеп Гвардиола заступился за своего игрока. Бартон увидел в словах Пепа нытье и плотно приложил испанца: «Чего Гвардиола хочет? Бесконтактного футбола, как в Испании или Италии, где игра разбивается из-за постоянных стандартных положений? Мы должны позволить игре течь. Пеп должен понять природу английского футбола. В нашей игре есть физическая составляющая, которая отличает ее от континентального футбола. Тебе придется понять суть нашей игры. Перестань жаловаться, не тяни резину. Посмотрите на Серию А или французский чемпионат – наблюдать за игрой в этих лигах ужасно. Остановки, остановки, штрафные, штрафные, нарушения. Вот почему наша лига лучшая в мире – в ней идет игра».

Кроме того, Джоуи активно использует твиттер. В одном из постов там он сказал, что вряд ли Гвардиола добьется чего-то значимого в Англии, если на трансферы получит бюджет «Бернли», а не «Сити».

Еще Бартон уничтожал Сэма Эллардайса, которого после провала в сборной и так поругал каждый: «Давайте посмотрим, кто играет ключевые роли. Сэм Эллардайс — главный тренер сборной Англии. Лучший ли я игрок, чем Сэм? Конечно. Но если Сэм может стать главным тренером сборной Англии, то могу и я. Что у него есть такого, чего нет у меня? Я смотрел на Роя Ходжсона на этом же посту и на то, как он справлялся с работой. Уверен, даже вы думаете, что смогли бы сделать лучше»

Делал ставки

В 2017-м Бартон вляпался в крупный скандал. Футбольная ассоциация дисквалифицировала его на полтора года из-за ставок. Сообщается, в период с 2006-го по 2016-й он сделал 1260 ставок, из которых 15 заключались в поражениях собственных команд. Всего Бартон спустил в букмекерских конторах 205 172 фунтов , выиграл 188 464 и проиграл 16 708 фунтов .

«Признаю, что нарушил правила, регулирующие деятельность профессиональных футболистов, но я чувствую, что наказание суровее, чем оно могло бы быть в случае с другими, менее спорными игроками, − оправдывался Бартон перед журналистами. − Я боролся с зависимостью от азартных игр и предоставил FA медицинский отчет о моей проблеме. Я разочарован, что это не было принято во внимание. Если FA действительно серьезно относится к борьбе с азартными играми в футболе, им нужно смотреть на свою зависимость от игорных компаний, на их роль в футболе и в спортивном вещании, а не просто обвинять игроков, которые делают ставки».

Ссорился с Ибрагимовичем

За последние годы известны два случая, когда футболисты не побоялись выступить против Златана. Не так давно Себастьян Скиллачи после матча «Бастия» − «Монако» заявил, что не уважает Ибру, и обозвал его дерьмом. Чуть раньше, но тоже в чемпионате Франции, Бартон в поединке «ПСЖ» − «Марсель» столкнулся со Златаном и жестами изобразил его длинный нос. Англичанина в этот момент очень удачно поймала камера, и ролик оказался вирусным всего за сутки.

Потом Бартон все же сказал, что ничего против шведа не имеет: «Ибрагимович – отличный игрок, я уважаю его. Он бывает несносным, но он талантливый чувак. Конечно, не такой, как Неймар, Лео Месси и Криштиану – Ибре до них далеко».

В той цитате он похвалил бразильского вундеркинда, хотя чуть ранее говорил о нем совсем другое: «Неймар − Джастин Бибер от футбола. Он блестяще смотрится на YouTube, а в реальности − кошачья моча»

Дрался со своими, провоцировал чужих

Таких историй о Бартоне настолько много, что не хватит и нескольких месяцев, чтобы перечислить все. Первая и самая знаменитая – тушение сигареты о глаз одноклубника по «МанСити» Джейми Тэнди. Двое футболистов на рождественской вечеринке перебрали с алкоголем, Тэнди попытался потушить окурок о майку Бартона. Но Джоуи не стерпел такого хамства: он треснул Джейми по лицу, и последние искры бычка догорали уже на глазу Тэнди. Руководство клуба затем оштрафовало обоих игроков.

Вторая и относительно свежая – Бартон врезал сзади по ногам Серхио Агуэро, за что был дисквалифицирован на девять матчей.

Третья история рассказывает о потасовке с еще одним партнером по «Манчестер Сити» − Усманом Дабо. Сам Усман рассказывает, что это Бартон несколько раз ударил его сзади. Бартон отнекивается: именно Дабо первым полез в драку, а он как бы усмирил нападавшего.

Кажется, версия Джоуи тут – все-таки правда. Француз после этого случая не раз жаловался журналистам на психа Бартона, тогда как тот просто обозначил позицию: если Дабо хочет разобраться в ситуации, они просто могут встретиться и зажевать обиду парочкой бургеров.

Бартон – откровенный нахал. Он ругался матом на соперников, показывал болельщикам «Эвертона», за который болел в детстве, голый зад, орал на судей и подло рубил соперников ужасными подкатами. Но, возможно, именно такой порции жести не хватает сегодняшней АПЛ. В Премьер-лиге сейчас есть все: тактический новатор Гвардиола, целеустремленный Алексис Санчес, гениальный Салах. Но нет нового Джоуи Бартона, которого все любили и ненавидели одновременно и который создавал шоу даже в самых будничных ситуациях, оставляя везде горящее инфополе.