Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Неймар в реальности — кошачья моча». Самый скандальный англичанин десятилетия


    3
    Голосов: 7
    07.02.2018 22:00
    Приключения Джоуи Бартона, которого всегда не хватает для горячего шоу.

    Много говорит

    Если все горячие высказывания Бартона собрать в одну книгу, по объему она обойдет все творения Игоря Рабинера. Цитатник Джоуи делился бы на несколько частей: первый – где разносит отдельных персонажей, второй – где оправдывается за собственные поступки, третий – где ему было скучно, и он просто захотел поговорить.

    В матче с «Кардиффом» Лерой Сане получил неприятное повреждение, и Хосеп Гвардиола заступился за своего игрока. Бартон увидел в словах Пепа нытье и плотно приложил испанца: «Чего Гвардиола хочет? Бесконтактного футбола, как в Испании или Италии, где игра разбивается из-за постоянных стандартных положений? Мы должны позволить игре течь. Пеп должен понять природу английского футбола. В нашей игре есть физическая составляющая, которая отличает ее от континентального футбола. Тебе придется понять суть нашей игры. Перестань жаловаться, не тяни резину. Посмотрите на Серию А или французский чемпионат – наблюдать за игрой в этих лигах ужасно. Остановки, остановки, штрафные, штрафные, нарушения. Вот почему наша лига лучшая в мире – в ней идет игра».

    Кроме того, Джоуи активно использует твиттер. В одном из постов там он сказал, что вряд ли Гвардиола добьется чего-то значимого в Англии, если на трансферы получит бюджет «Бернли», а не «Сити».

    Еще Бартон уничтожал Сэма Эллардайса, которого после провала в сборной и так поругал каждый: «Давайте посмотрим, кто играет ключевые роли. Сэм Эллардайс — главный тренер сборной Англии. Лучший ли я игрок, чем Сэм? Конечно. Но если Сэм может стать главным тренером сборной Англии, то могу и я. Что у него есть такого, чего нет у меня? Я смотрел на Роя Ходжсона на этом же посту и на то, как он справлялся с работой. Уверен, даже вы думаете, что смогли бы сделать лучше»

    Делал ставки

    В 2017-м Бартон вляпался в крупный скандал. Футбольная ассоциация дисквалифицировала его на полтора года из-за ставок. Сообщается, в период с 2006-го по 2016-й он сделал 1260 ставок, из которых 15 заключались в поражениях собственных команд. Всего Бартон спустил в букмекерских конторах 205 172 фунтов, выиграл 188 464 и проиграл 16 708 фунтов.

    «Признаю, что нарушил правила, регулирующие деятельность профессиональных футболистов, но я чувствую, что наказание суровее, чем оно могло бы быть в случае с другими, менее спорными игроками, − оправдывался Бартон перед журналистами. − Я боролся с зависимостью от азартных игр и предоставил FA медицинский отчет о моей проблеме. Я разочарован, что это не было принято во внимание. Если FA действительно серьезно относится к борьбе с азартными играми в футболе, им нужно смотреть на свою зависимость от игорных компаний, на их роль в футболе и в спортивном вещании, а не просто обвинять игроков, которые делают ставки».

    Ссорился с Ибрагимовичем

    За последние годы известны два случая, когда футболисты не побоялись выступить против Златана. Не так давно Себастьян Скиллачи после матча «Бастия» − «Монако» заявил, что не уважает Ибру, и обозвал его дерьмом. Чуть раньше, но тоже в чемпионате Франции, Бартон в поединке «ПСЖ» − «Марсель» столкнулся со Златаном и жестами изобразил его длинный нос. Англичанина в этот момент очень удачно поймала камера, и ролик оказался вирусным всего за сутки.

    Потом Бартон все же сказал, что ничего против шведа не имеет: «Ибрагимович – отличный игрок, я уважаю его. Он бывает несносным, но он талантливый чувак. Конечно, не такой, как Неймар, Лео Месси и Криштиану – Ибре до них далеко».

    В той цитате он похвалил бразильского вундеркинда, хотя чуть ранее говорил о нем совсем другое: «Неймар − Джастин Бибер от футбола. Он блестяще смотрится на YouTube, а в реальности − кошачья моча»

    Дрался со своими, провоцировал чужих

    Таких историй о Бартоне настолько много, что не хватит и нескольких месяцев, чтобы перечислить все. Первая и самая знаменитая – тушение сигареты о глаз одноклубника по «МанСити» Джейми Тэнди. Двое футболистов на рождественской вечеринке перебрали с алкоголем, Тэнди попытался потушить окурок о майку Бартона. Но Джоуи не стерпел такого хамства: он треснул Джейми по лицу, и последние искры бычка догорали уже на глазу Тэнди. Руководство клуба затем оштрафовало обоих игроков.

    Вторая и относительно свежая – Бартон врезал сзади по ногам Серхио Агуэро, за что был дисквалифицирован на девять матчей.

    Третья история рассказывает о потасовке с еще одним партнером по «Манчестер Сити» − Усманом Дабо. Сам Усман рассказывает, что это Бартон несколько раз ударил его сзади. Бартон отнекивается: именно Дабо первым полез в драку, а он как бы усмирил нападавшего.

    Кажется, версия Джоуи тут – все-таки правда. Француз после этого случая не раз жаловался журналистам на психа Бартона, тогда как тот просто обозначил позицию: если Дабо хочет разобраться в ситуации, они просто могут встретиться и зажевать обиду парочкой бургеров.

    Бартон – откровенный нахал. Он ругался матом на соперников, показывал болельщикам «Эвертона», за который болел в детстве, голый зад, орал на судей и подло рубил соперников ужасными подкатами. Но, возможно, именно такой порции жести не хватает сегодняшней АПЛ. В Премьер-лиге сейчас есть все: тактический новатор Гвардиола, целеустремленный Алексис Санчес, гениальный Салах. Но нет нового Джоуи Бартона, которого все любили и ненавидели одновременно и который создавал шоу даже в самых будничных ситуациях, оставляя везде горящее инфополе.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Goal
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 13 февраля 2018, 23:46

      без таких личностей любой спорт был бы не таким зрелищным))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 10 февраля 2018, 22:13

      Забыли Джона Винса... Бартон ему в подмётки не годится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 февраля 2018, 15:12

      Игрок грязный и недисциплинированный, такой же и вне футбола, что ничуть не удивительно. Зачастую несёт всякую ахинею, а такие же гении, как он, им ещё умудряются восхищаться. Я вижу, что многим людям титанически сложно делать более-менее осмысленные выводы. Я вам помогу: представьте, что вы тот игрок, которого Бартон отправил в больничку, желательно так чтоб надолго. Или вы тренер, что находится под жёстким давлением, стараетесь как можете, а тут вам Бартон чуть ли не в лицо говорит, какое вы дерьмо. И вы прямо за это ему скажете спасибо? Он же ваш кумир, как иначе. Уверен, будет клясть его на чём свет стоит до самой старости, так что и правнуки ваши будут знать эту историю. Легко кидать слова на ветер, сидя на диване. Давно заметил, что у многих людей какое-то превратное понимание понятий "настоящий мужик, "сильная личность". Чем больше человек похож на ту самою мочу, о которой сказал Бартон, тем больше его уважают. Нередко такие же, как и он, что логично, но есть и довольно ощутимы процент людей, вроде как адекватных, что считают , что у людей подобно Бартону есть право так себя вести, что это что-то значит. Не путайте понятия "воля", "личность", "быть мужиком" с наглостью и подлостью. Многие, говоря о великих личностях в футболе, нередко первым вспоминают Марадону. Великий футболист, но как человек - мусор. Где в его личности величие - в наркомании и алкоголизме, в потребительском отношении к другим людям? Чего стоит только тот факт, что его однажды пригласили на свадьбу, а он напился и разбил стакан о голову невесты. В этом весь Марадона. Настоящий мужик - это, как Пуйоль, Иньеста или Клозе (взял тех, кого хорошо знаю), что имеет силы вести себя по-человечески, даже тогда, когда другие бы сорвались, что не бросает слов на ветер.
      Касаемо того, что в АПЛ игра "плавно течёт", а в других лигах за стерню цепляется и рвётся из-за свистков, то у меня только один вопрос: "А Бартон смотрит эти Лиги, или в футболе для него есть только Джоуи Бартон?" Видимо был слишком занят нелегальными ставками по вечерам, смотреть матчи некогда.
      В ту же топку его, что и тех, кто считает судейские ошибки духом футбола.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Cules2013 12 февраля 2018, 07:44

      Фанат Барселоны?)) Ну, всё понятно. Без комментариев. Странно, что в компании упомянутых "мужиков" нет Пике и Бускетса.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 9 февраля 2018, 16:25

      Определение Неймара мне реально понравилось!+++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 8 февраля 2018, 19:33

      Зачем сайт делает рекламу разным идиотам? Публикуя их, вы теряете уважение настоящих болельщиков. Кто хочет смотреть драчунов и хулиганов пусть смотрит регби. Там выбитые зубы и сломанные конечности в порядке вещей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr > sined1951 8 февраля 2018, 20:47

      В регби, кстати, драчунов и хулиганов (а так же отморозков и избалованных деньгами маменькиных сынков) на порядок меньше. Не зря говорят: регби - игра для хулиганов, в которую играют джентльмены, а футбол - наоборот.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Kondrat Jr 12 февраля 2018, 07:37

      извини, пож-та, минус не тебе предназначался

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > sined1951 12 февраля 2018, 07:44

      а кто не хочет смотреть драчунов и хулиганов - пусть смотрит танцы на льду с Авербухом. Футбол - спорт для мужиков, как сказал Хайнкес недавно. Ты и подобные тебе и в хоккее силовые приёмы запретили бы, дай вам волю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 8 февраля 2018, 09:01

      Вот игрочище.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 8 февраля 2018, 07:18

      Отлично сказано

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 8 февраля 2018, 04:09

      джоуи реальный отмоток

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 февраля 2018, 21:29

      Широков старается быть такой же собачей какашкой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский 7 февраля 2018, 15:09

      Пол Гаскойн - вот это был отморозок! ...жаль, что таких как Пол уже нет в футболе

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11