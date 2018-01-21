Почему «Реал» настолько плох? Сейчас все объясним

Глубокий разбор проблем мадридского клуба.

Ментальный кризис

Давайте будем реалистами: когда большой клуб вступает в период кризиса – если он не аргументирован травмами лидеров – проблема чаще всего в ментальности. Дальше либо коллектив находит тонус, либо устраняется мутаген-возбудитель − будь то тренер, неправильная тактика или подход к формированию состава. В динамике это реализуется двумя способами. Либо терапевтическим медикаментозным, либо консервативным хирургическим.

Но у богатых свои причуды и они часто предпочитают уйти в измену, закидав проблему деньгами. Так вот. Этой ментальности пора уходить. Разбираться с тем, что сейчас происходит в Мадриде, нужно исключительно внутренними средствами. Только так можно одержать победу над собой, вырасти психологически как клуб и догнать «Барселону» в смысле реализации потенциала. А там и очки подтянутся. Но самая главная проблема – нежелание искать проблему внутри.

Да, очень странно говорить в такое о клубе, который недавно выиграл Лигу чемпионов. Но приходится. Иной раз «Реалу», как понятию, хочется отвесить воспитательный подзатыльник. Судите сами: Marca пишет, что следующим летом в Мадрид могут привезти атакующую тройку Неймар – Левандовски – Азар. Бред, конечно. Надеюсь. Но посыл просто убивает. То есть, люди, выигравшие ЛЧ, уже настолько не годятся и проблема у нас кадровая? Потому что надо вложить немало денег, чтобы перебить человеческий ресурс «Валенсии». Это как если бы вы страдали мигренью и не пили таблетки, а каждый раз покупали новую голову.

Самый забавный симптом заключается в том, что два стабильнейших игрока «Реала» – Иско и Каземиро. Как раз те, на кого не давит звездный статус и кто, несмотря на все свои положительные качества, всегда находится на медийной периферии. Так что же нужно сделать − подтянуть расхайпленных ребят к уровню Иско и Каземиро или разогнать всех и набрать новых?

В старом-добром футболе был такой метод, как вливание молодой крови в свернувшееся молоко – в данном случае сливки – но теперь так не делает никто. Тем более в «Реале» после первого пришествия Флорентино Переса. Это слишком большой риск. «Тебе даны все ресурсы мира, а ты играешь непонятно кого из молодежки». Известная не первый год болезнь грандов, игнорирующих собственные академии в качестве кадрового донора. Имея лучшее в мире кулинарное образование, они заказывают доставку.

Поэтому в команде никогда не появится новый Рауль. Даже Карвахаль – практически случайность, которой бы не было, если бы не аренда в «Байер». В крайнем случае новые Гонсалесы Бланко будут раскрываться в других клубах, как Мората. Или же их придется выкупать. Как планировали Морату.

twit text — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 19 января 2018 г.

Игровой кризис

Я знаю, что большинство из вас держат в голове, что Зидан выиграл Лигу чемпионов дважды. Пока я призываю вас отложить этот аргумент, прочистить мозги и прочитать любимую мантру. Потом мы к этому вернемся. Итак, Зинедин Зидан – очень предсказуемый тренер. Фактически, это бот из Football Manager, который принимает логичные, последовательные решения, но никогда не пытается изобрести что-то заново. Но это необязательно плохо.

Вспомните, на чье место он приходил. Рафа Бенитес – человек, который любит все усложнять и загонять себя в угол, из которого нет выхода. Имея один из лучших кадровых ресурсов в мире, Зидан наскоро соорудил простой и крепкий механизм, который начал давать результат буквально на глазах. Таких людей, как Роналду, Кроос, Модрич и Рамос нельзя научить играть в футбол. Их нужно расставить на поле так, чтобы их футбол оказался эффективнее. Буквально все решения Зидана – от сокращения расстояния между линиями до ставки на Каземиро – работали на эту задачу, и механизм снова завелся.

Проблема в том, что за это время соперники к нему адаптировались, а «Реал» в ответ ничего не предложил. Кроме надежды на то, что индивидуальный скилл его игроков на каждом участке поля перевесит и это даст результат. Довольно часто так и получалось, но делать ставку на это в долгосрочной перспективе – очень плохая затея.

В некотором роде, похожая проблема была и у «Барселоны» периода позднего Гвардиолы, когда против их стиля начали находить противоядие. Самым эффективным оказался высокий командный прессинг в момент приема, заставляющий совершать ошибки в ключевых зонах или отдавать мяч. Чтобы справляться с такой игрой, идеологическому компасу «Барсы» приходилось отклоняться на градус-другой, позволяя моментами играть проще.

«Реалу» тоже нужно отойти от идеи простого баланса в линиях и что-то менять. Возможно, в сторону, обратную каталонской, то есть все-таки завести себе некую игровую идеологию. Опять же, учитывая кадровый ресурс, возможности команды практически неисчислимы.

Очевидные, казалось бы, вещи, но нет. Издание Marca вовсе сошло с ума, написав в недавнем материале, что у «Реала» проблемы с вариативностью в атаке, так как лидеры не забивают. Возможно, стоит винить перевод, но конкретно эта мысль переводится следующим образом – если у вас нет ложки для фондю, вы физически неспособны есть фондю. И ничего, что можно взять вилку, ложку или, в конце концов, есть руками, не боясь показаться свиньей. Особенно в условиях, когда половина лиги ухитряется есть пластиковыми ложками из «Ашана».

Такие вещи решаются тактическими установками и постепенным восстановлением игрового тонуса. А с вариативностью в смысле широты инструментария все в порядке. Более того − уже с «Вильярреалом» команда создала достаточно большое количество моментов. Но не сработал показатель удачи. Задача каждого тренера – свести его значимость к минимуму.

twit text — B/R Football (@brfootball) 18 января 2018 г.

Тактический кризис

Честно говоря, тут очень мало тем для интересной беседы. Разве что навязывание Зинедину Зидану собственных идей, чем занимаются многие тактические блогеры. Зизу играет в 4-3-1-2 или 4-4-2, которые можно даже не рисовать. С одной стороны, потому что все знают основной состав «Реала». С другой – потому что у того же Роналду максимально свободная роль. И если обычно его представляют правым в паре форвардов, на деле тепловая карта может сказать, что больше всего времени он провел слева в зоне инсайда. Просто потому что это положение ему продиктовала игра.

Алекс Окслейд-Чемберлен из «Ливерпуля» недавно сказал следующую штуку о контрпрессинге: «Мы включаемся в прессинг, когда мяч доходит до определенного игрока или следует пас в недодачу. В этот момент ты включаешься и начинаешь прессинговать вместе с командой. У нас заготовлено около сотни триггеров на этот случай». Именно об этом мы говорим, когда советуем «Реалу» отойти от модели, основанной на индивидуальном мастерстве и зональном балансе.

Не конкретно о высоком прессинге, а о количестве тактических решений на разные случаи. Заиметь идеологический стержень, так сказать. Потому что иначе получается ситуация, в которой игроки «Реала» – все, как один, мастера мирового уровня – анализируют позиции друг друга и постепенно предлагают себя в более выгодных. С одной стороны, все как надо, они обладают достаточным уровнем, чтобы делать это быстро и точно; с другой – как-то все слишком по наитию и независимо.

А вот что команда делает медленно, так это перестраивается, когда пропускает или гол или даже когда противник обнаруживает проблемную зону. Паника, допускаемая в этот момент, кстати, очень аристократична. Как будто королева неловко оступилась и пытается быстро вернуть на лицо маску надменной снисходительности. И вот это показатель проблемы. Команда, у которой есть план Б, не спешит. «Реал» же, как организм, начинает сильно нервничать, когда понимает, что ему нечего предложить в ответ.

Лучший пример состоятельности Зидана-тренера в кризисной ситуации – гол Ракитича в Класико. Ближе всех к нему находился Ковачич. По всем правилам современного футбола он должен был принять ответственность за этой зоной. Но у него, очевидно, была индивидуальная инструкция – следовать за Месси, куда он и отправился, оставив соотечественнику все пространство на свете. А всем казалось, что со времен Арриго Сакки никто не бежит за конкретными игроками или мячом, а контролирует зоны, где мяч окажется. Юрген Клопп их даже двигает. Но кому какое дело.

Это не характеризует Зидана как плохого тренера. В некотором смысле он подходит своей команде идеально, ведь обладает достаточным авторитетом, чтобы эффективно приводить свою волю в исполнение. Но он идеален только в условиях, когда игроки в хорошей форме и решают задачи самостоятельно. В тяжелые времена он пока не предложил ни одного интересного решения. После двух выигранных Лиг чемпионов наступает некое приедание и игроки не могут выходить биться за Зидана в том же режиме. Тут-то и должна вступать тактика. В ее отсутствии констатируем факт: «Реал» не знает, как пережидать игровые кризисы.

Конечно, многие говорят о плохой форме Роналду. Но она потому и бросается в глаза, что у команды нет иного решения, кроме как полагаться на него. И Криш принимает эту ношу, начиная играть в перетягивание одеяла. Это полностью ломает командный баланс. А учитывая слухи о его уходе в конце сезона, главная проблема, которую нужно решать – избавиться от такой зависимости.

Сейчас ясно одно – этот сезон уже не спасти. По крайней мере, в Примере. Остаются еще Кубок и ЛЧ, где надо выжимать из себя все в отдельно взятых матчах. Как ни странно, это сильная сторона Зидана. В том числе как мотиватора. Но на дистанции ее, конечно же, окажется мало. На этой стадии трем важнейшим людям в Мадриде следует принять решения, которые определят будущее клуба. Роналду − объявить, остается ли он в «Реале». Зидану − определиться с тактической моделью и если вносить радикальные изменения, то как можно раньше. А Флорентино Пересу − понять, настолько ли сильно он доверяет французу, чтобы так позорно жертвовать сезоном. Пока говорит, что верит в тренера и команду. Но всем известно, что это не повод доверять его словам.

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