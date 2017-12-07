«Спартак» неплохо провел эту Лигу чемпионов. Вот почему

Надо было лучше, но в целом все равно получилось нормально.

Это было достойно

Хотя перед турниром думалось иначе. В группе – «Марибор», который редко проигрывает дома, да два финалиста Лиги Европы прошлого года, которые по умолчанию считаются топами. «Спартак» в мае поздравляли с чемпионством, но при этом замечали: «Если не усилитесь, в ЛЧ можно и опозориться». Не усилились, так что в целом, больше 3-4 очков пессимисты спартаковцам в этой группе не записывали. Получилось чуть больше, но даже не в баллах дело. За «Спартак» в этой Лиге чемпионов не было стыдно. Даже после 0:7.

Красно-белые так и не смогли справиться с «Марибором», что грустно, но при этом разбили «Севилью», что приятно, да и с «Ливерпулем» в первом матче сражались до последнего. За последние пять розыгрышей Лиги чемпионов лишь пару раз нашим удавалось выйти из группы («Зенит»), но и нередко приходилось оставаться вообще без еврокубков (ЦСКА). Если выступление достойное – уже плюс. Не слишком дружим мы с ЛЧ.

Это было интересно

«Спартак» подходил к каждому соперник индивидуально. Гонять по схеме 4-2-3-1 против всех в этой группе было бы слишком заурядно. Начинал Массимо Каррера с 3-5-2 в Мариборе, продолжил с 5-4-1 против «Ливерпуля», а затем перешел на четыре защитника – 4-2-3-1 в обоих матчах с «Севильей» и 4-1-4-1 против словенцев дома. Наблюдать за итальянскими тренерами всегда любопытно – они давно считаются лучшими тактиками в мире. Здесь же было интересно, как поведет себя Каррера в дебютной Лиге чемпионов.

Далеко не всеми его решениями можно восхищаться, но факт однозначный: во всех пяти предыдущих матчах замены Карреры усиливали игру (и не так уж важно, по какой причине они происходили). В Мариборе вышедший на замену Самедов забил, в Москве против «Ливерпуля» несколько крутых сэйвов сотворил Селихов, а против «Севильи» неожиданно круто вышел Пашалич и победный гол забил Мельгарехо. В Испании матч перевернул Зе Луиш (и тоже забил), а дома против «Марибора» ассист на счету все того же Мельгарехо, да и выход Глушакова тоже помнится – с ним атаки стали куда острее.

Решили все проблемы перед стартом

Риск провала в Лиге чемпионов был велик еще и потому, что в осень «Спартак» вступал лишь с двумя победами в восьми играх РФПЛ, находясь на девятом месте и пропустив больше всех в чемпионате, не считая «Анжи». Многочисленные инсайды о недовольстве нагрузками, психах Массимо Карреры после матчей и прочих нефутбольных, но дико раздражающих вещах, рисовали жуткую картину – сейчас «Спартак» вообще развалится, так что вся Россия натерпится в ЛЧ.

Ничего подобного. Проиграв «Локомотиву», «Спартак» выдал крутую беспроигрышную серию, в последующих 19 матчах уступил лишь однажды – «Севилье» в гостях. Это удивительно, что команда не стала падать еще ниже, а попыталась спокойно пережить трудный период, а затем уже ближе к перерыву выдала череду великолепных матчей. Раньше все было наоборот – глухое падение и проваленный сезон. Сейчас нашли в себе силы погасить все конфликты и переступить через неудачи. Большой плюс.

5:1

Феерия с «Севильей» вообще стоит особняком. Безумно жаль, что это и есть единственная победа «Спартака» в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, и что две победы над «Марибором» были так глупо упущены под конец матча. Возможно, без сэйва Комбарова «Спартак» не разгромил бы испанцев. Но в итоге случился один из самых громких матчей в истории российского футбола – наша команда затолкала пять голов клубу, который только что три года подряд брал еврокубок.

И что бы там ни говорил Бериццо про шесть атак и пять голов, именно «Спартак» в этой игре продемонстрировал убийственную эффективность, провел уж точно не шесть классных атак, а гораздо больше, притом, преуспел даже больше в позиционном наступлении, а не в контригре, полностью деморализовав соперника. «Севилья» не смогла отомстить по счету у себя на поле, более того, она целых 15 минут очень бережно сохраняла счет 2:1 на «Рамон Санчес Писхуан». Получи «Спартак» 0:4 в Андалусии, про 5:1 вспоминать было бы уже не так приятно. А так – матч в коллекцию, в историю. Значит, эта Лига чемпионов уже прошла не зря.