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    «Спартак» неплохо провел эту Лигу чемпионов. Вот почему


    5
    Голосов: 1
    07.12.2017 12:00
    Надо было лучше, но в целом все равно получилось нормально.

    Это было достойно

    Хотя перед турниром думалось иначе. В группе – «Марибор», который редко проигрывает дома, да два финалиста Лиги Европы прошлого года, которые по умолчанию считаются топами. «Спартак» в мае поздравляли с чемпионством, но при этом замечали: «Если не усилитесь, в ЛЧ можно и опозориться». Не усилились, так что в целом, больше 3-4 очков пессимисты спартаковцам в этой группе не записывали. Получилось чуть больше, но даже не в баллах дело. За «Спартак» в этой Лиге чемпионов не было стыдно. Даже после 0:7.

    Красно-белые так и не смогли справиться с «Марибором», что грустно, но при этом разбили «Севилью», что приятно, да и с «Ливерпулем» в первом матче сражались до последнего. За последние пять розыгрышей Лиги чемпионов лишь пару раз нашим удавалось выйти из группы («Зенит»), но и нередко приходилось оставаться вообще без еврокубков (ЦСКА). Если выступление достойное – уже плюс. Не слишком дружим мы с ЛЧ.

    Это было интересно

    «Спартак» подходил к каждому соперник индивидуально. Гонять по схеме 4-2-3-1 против всех в этой группе было бы слишком заурядно. Начинал Массимо Каррера с 3-5-2 в Мариборе, продолжил с 5-4-1 против «Ливерпуля», а затем перешел на четыре защитника – 4-2-3-1 в обоих матчах с «Севильей» и 4-1-4-1 против словенцев дома. Наблюдать за итальянскими тренерами всегда любопытно – они давно считаются лучшими тактиками в мире. Здесь же было интересно, как поведет себя Каррера в дебютной Лиге чемпионов.

    Далеко не всеми его решениями можно восхищаться, но факт однозначный: во всех пяти предыдущих матчах замены Карреры усиливали игру (и не так уж важно, по какой причине они происходили). В Мариборе вышедший на замену Самедов забил, в Москве против «Ливерпуля» несколько крутых сэйвов сотворил Селихов, а против «Севильи» неожиданно круто вышел Пашалич и победный гол забил Мельгарехо. В Испании матч перевернул Зе Луиш (и тоже забил), а дома против «Марибора» ассист на счету все того же Мельгарехо, да и выход Глушакова тоже помнится – с ним атаки стали куда острее.

    Решили все проблемы перед стартом

    Риск провала в Лиге чемпионов был велик еще и потому, что в осень «Спартак» вступал лишь с двумя победами в восьми играх РФПЛ, находясь на девятом месте и пропустив больше всех в чемпионате, не считая «Анжи». Многочисленные инсайды о недовольстве нагрузками, психах Массимо Карреры после матчей и прочих нефутбольных, но дико раздражающих вещах, рисовали жуткую картину – сейчас «Спартак» вообще развалится, так что вся Россия натерпится в ЛЧ.

    Ничего подобного. Проиграв «Локомотиву», «Спартак» выдал крутую беспроигрышную серию, в последующих 19 матчах уступил лишь однажды – «Севилье» в гостях. Это удивительно, что команда не стала падать еще ниже, а попыталась спокойно пережить трудный период, а затем уже ближе к перерыву выдала череду великолепных матчей. Раньше все было наоборот – глухое падение и проваленный сезон. Сейчас нашли в себе силы погасить все конфликты и переступить через неудачи. Большой плюс.

    5:1

    Феерия с «Севильей» вообще стоит особняком. Безумно жаль, что это и есть единственная победа «Спартака» в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, и что две победы над «Марибором» были так глупо упущены под конец матча. Возможно, без сэйва Комбарова «Спартак» не разгромил бы испанцев. Но в итоге случился один из самых громких матчей в истории российского футбола – наша команда затолкала пять голов клубу, который только что три года подряд брал еврокубок.

    И что бы там ни говорил Бериццо про шесть атак и пять голов, именно «Спартак» в этой игре продемонстрировал убийственную эффективность, провел уж точно не шесть классных атак, а гораздо больше, притом, преуспел даже больше в позиционном наступлении, а не в контригре, полностью деморализовав соперника. «Севилья» не смогла отомстить по счету у себя на поле, более того, она целых 15 минут очень бережно сохраняла счет 2:1 на «Рамон Санчес Писхуан». Получи «Спартак» 0:4 в Андалусии, про 5:1 вспоминать было бы уже не так приятно. А так – матч в коллекцию, в историю. Значит, эта Лига чемпионов уже прошла не зря.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +10

      Dreamlife388 21 декабря 2017, 08:16

      Them will play more well Berita Poker Indonesia

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 8 декабря 2017, 22:07

      лучше 1 раз 0:7 чем семь по 0:1))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 декабря 2017, 13:32

      Согласен с автором полностью.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25031

      bset 8 декабря 2017, 10:35

      Выступление плохое только потому, что люди обычно помнят только последний матч. Если смотреть в целом, очень неплохо выступили. Ну и в ЛЕ прошли.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Silicium 8 декабря 2017, 09:23

      Спартак постепенно привыкает к чемпионскому статусу, долгое время будучи в расхлябанном виде. Естественно, случаются время от времени откровенные провалы, но сегодняшний Спартак внушает оптимизм своим преодолением и желанием играть болельщикам на радость. Я верю в Спартак, что бы ни говорили разные брюзги, до того успевшие закопать Спартак в середину таблицы на десятилетия.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 8 декабря 2017, 08:39

      особенно последний матч...

      0
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      Рейтинг: +2091

      upiter622 7 декабря 2017, 21:08

      Спартак выступил хорошо,ага!
      Вы че там курите?

      1
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 7 декабря 2017, 20:52

      4 новости к ряду про Спартак на главной это не перебор?

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 декабря 2017, 20:33

      После 7-0 уж точно они не вызовут подозрения по допингу... везде свои плюсы есть.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 декабря 2017, 18:53

      Бомбардир Спартаковский ресурс, я понимаю, но выбрал неправильный тон, явно, болельщики сами должны их спросить как можно было до такой степени их неуважать , что всем было стыдно, включая даже тех кто не любит Спартак... И попросить их любителей проявить к читателям уважение и не писть что всё было "славненько" так и Спартак выступил хорошо

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