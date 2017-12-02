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    «Зенит» и «Урал» снова выдали чумовой матч


    2
    Голосов: 4
    02.12.2017 15:48
    На этот раз без скандалов, но зрелища хватало.

    В прошлом сезоне именно «Урал» открывал вместе с «Зенитом» стадион «Санкт-Петербург», и матч тот закончился тремя удалениями в составе уральской команды и натужной победой питерцев 2:0.

    Сейчас тоже было весело, но по-другому.

    Матч смотрится еще интереснее, если фаворит пропускает первым. Так и получилось – «Зенит» забил, но в свои ворота. Не повезло Маммане.

    Нельзя сказать, что хозяева обрушили шквал атак на ворота «Урала», но своего ближе к концу тайма все-таки добились. И снова случился автогол – это форвард гостей Портнягин пришел защитить свою команду при стандарте, а в итоге поразил свои ворота.

    Два автогола в первом тайме, и 1:1. Но самое забавное было впереди.

    Перед самым перерывом судья Сергей Карасев проигнорировал сразу три падения зенитовцев, одно из них случилось в штрафной площади «Урала» – там завалился капитан «Зенита» Доменико Кришито. Карасев приказал подниматься, Кришито побежал ругаться с арбитром и увидел перед собой … красную карточку.

    Впрочем, оказалось, что судья просто перепутал карточки. Удаление он отменил и показал итальянцу желтую. В интернете тут же этот момент обсмеяли:

    Карасев снова оказался в центре внимания, не засчитав на исходе часа игры гол Ивановича. Серб, кстати, забил первый мяч «Зенита» на новом стадионе как раз в ворота «Урала». Здесь же попраздновать не дал боковой судья.

    Еще один огненный момент состоялся с участием Паредеса – мяч после его удара сотряс перекладину.

    Решающий же момент матча – гол Кокорина с помощью целых двух рикошетов. Тоже в какой-то мере автогол.

    А перед этим едва не подрались два игрока «Урала» – Ильин грубо толкнул Димитрова и получил желтую карточку от Карасева. Кроме того, у екатеринбургской команды произошли две вынужденные замены – поле покинули Бикфалви и Бумаль.

    В итоге «Урал» не смог добыть десятую по счету ничью и пока все так же завис в середине турнирной таблицы. «Зенит» вернул себе второе место в таблице, но за последние восемь матчей выиграл всего лишь второй раз.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 2 Голосов: 4
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 3 декабря 2017, 12:13

      1-0 в пользу Кокорина.)))

      1
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      Рейтинг: +6983

      mamba9090909 3 декабря 2017, 10:55

      Цирк, а не игра. Сначала каждая команда забила по голу в СВОИ ворота. Затем Карасёв начудил. Ему так хотелось наказать зенит, что от волнения, в простой ситуации, он перепутал карточки. Красная для Зенита ему карман жгла. Вот от напряжения и волнения, он и выхватил её.))

      0
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      Рейтинг: +175

      СуперДизель 3 декабря 2017, 09:13

      Карасев - очень плохо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 3 декабря 2017, 02:48

      Надо прибавлять и пройтись так же по остальным!

      2
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      Рейтинг: +35

      vi742sx 3 декабря 2017, 00:32

      Деревянного хотя бы не выпустили молодцы..........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18024

      paracetamol 2 декабря 2017, 19:28

      Зенит выиграл даже при Карасевом судействе.

      1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 2 декабря 2017, 18:22

      ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 декабря 2017, 17:09

      В таких играх и создаётся КОМАНДА !!! Очень зрелищная игра ! Спасибо за победу !!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +70700

      insider_retro > Zenmaster 2 декабря 2017, 19:55

      Команде надо как-то перекипятиться в упорных противостояниях, что позволит в будущем выродить подходы форвардам к воротам... А уж кому забивать есть!!.. Пока тяжело, а иногда безвыходно... Пауза будет в тему...

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > insider_retro 2 декабря 2017, 20:49

      Согласен на 100% !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4938

      polt 2 декабря 2017, 16:26

      Зениту срочно нужен перерыв для решения проблем с постановкой игры. Полное отсутствие какого-либо смысл в атаке, нормального контроля мяча и в завершении атак. Уральцы выглядели техничнее зенитовцев. И победа Зенита случайная.

      3
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      Рейтинг: +439

      сасас > polt 2 декабря 2017, 18:12

      согласен на все 100!

      0
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      Рейтинг: +82

      RScat > polt 3 декабря 2017, 18:31

      хрен те бе а не техничный урал,глаза солидолом уральским замазаны

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 2 декабря 2017, 16:12

      Отскочил Зенит.

      1
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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 > Fan Loko mik 2 декабря 2017, 19:35

      В каком месте? У Урала 0 ударов... О чём ты,Вася?

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > GoldPlayFIFARus9 2 декабря 2017, 19:43

      Вася это ты!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +82

      RScat > Fan Loko mik 3 декабря 2017, 18:32

      самый лучший коллектив,это точно не лохомотив

      -1
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