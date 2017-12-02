«Зенит» и «Урал» снова выдали чумовой матч

На этот раз без скандалов, но зрелища хватало.

В прошлом сезоне именно «Урал» открывал вместе с «Зенитом» стадион «Санкт-Петербург», и матч тот закончился тремя удалениями в составе уральской команды и натужной победой питерцев 2:0.

Сейчас тоже было весело, но по-другому.

Матч смотрится еще интереснее, если фаворит пропускает первым. Так и получилось – «Зенит» забил, но в свои ворота. Не повезло Маммане.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 2 декабря 2017 г.

Нельзя сказать, что хозяева обрушили шквал атак на ворота «Урала», но своего ближе к концу тайма все-таки добились. И снова случился автогол – это форвард гостей Портнягин пришел защитить свою команду при стандарте, а в итоге поразил свои ворота.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 2 декабря 2017 г.

Два автогола в первом тайме, и 1:1. Но самое забавное было впереди.

Перед самым перерывом судья Сергей Карасев проигнорировал сразу три падения зенитовцев, одно из них случилось в штрафной площади «Урала» – там завалился капитан «Зенита» Доменико Кришито. Карасев приказал подниматься, Кришито побежал ругаться с арбитром и увидел перед собой … красную карточку.

Впрочем, оказалось, что судья просто перепутал карточки. Удаление он отменил и показал итальянцу желтую. В интернете тут же этот момент обсмеяли:

twit text — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 2 декабря 2017 г.

Карасев снова оказался в центре внимания, не засчитав на исходе часа игры гол Ивановича. Серб, кстати, забил первый мяч «Зенита» на новом стадионе как раз в ворота «Урала». Здесь же попраздновать не дал боковой судья.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 декабря 2017 г.

Еще один огненный момент состоялся с участием Паредеса – мяч после его удара сотряс перекладину.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 декабря 2017 г.

Решающий же момент матча – гол Кокорина с помощью целых двух рикошетов. Тоже в какой-то мере автогол.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 декабря 2017 г.

А перед этим едва не подрались два игрока «Урала» – Ильин грубо толкнул Димитрова и получил желтую карточку от Карасева. Кроме того, у екатеринбургской команды произошли две вынужденные замены – поле покинули Бикфалви и Бумаль.

В итоге «Урал» не смог добыть десятую по счету ничью и пока все так же завис в середине турнирной таблицы. «Зенит» вернул себе второе место в таблице, но за последние восемь матчей выиграл всего лишь второй раз.