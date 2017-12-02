«Зенит» и «Урал» снова выдали чумовой матч

В прошлом сезоне именно «Урал» открывал вместе с «Зенитом» стадион «Санкт-Петербург», и матч тот закончился тремя удалениями в составе уральской команды и натужной победой питерцев 2:0.
Сейчас тоже было весело, но по-другому.
Матч смотрится еще интереснее, если фаворит пропускает первым. Так и получилось – «Зенит» забил, но в свои ворота. Не повезло Маммане.
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— РФПЛ (@rfpl) 2 декабря 2017 г.
Нельзя сказать, что хозяева обрушили шквал атак на ворота «Урала», но своего ближе к концу тайма все-таки добились. И снова случился автогол – это форвард гостей Портнягин пришел защитить свою команду при стандарте, а в итоге поразил свои ворота.
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— РФПЛ (@rfpl) 2 декабря 2017 г.
Два автогола в первом тайме, и 1:1. Но самое забавное было впереди.
Перед самым перерывом судья Сергей Карасев проигнорировал сразу три падения зенитовцев, одно из них случилось в штрафной площади «Урала» – там завалился капитан «Зенита» Доменико Кришито. Карасев приказал подниматься, Кришито побежал ругаться с арбитром и увидел перед собой … красную карточку.
Впрочем, оказалось, что судья просто перепутал карточки. Удаление он отменил и показал итальянцу желтую. В интернете тут же этот момент обсмеяли:
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— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 2 декабря 2017 г.
Карасев снова оказался в центре внимания, не засчитав на исходе часа игры гол Ивановича. Серб, кстати, забил первый мяч «Зенита» на новом стадионе как раз в ворота «Урала». Здесь же попраздновать не дал боковой судья.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 декабря 2017 г.
Еще один огненный момент состоялся с участием Паредеса – мяч после его удара сотряс перекладину.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 декабря 2017 г.
Решающий же момент матча – гол Кокорина с помощью целых двух рикошетов. Тоже в какой-то мере автогол.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 декабря 2017 г.
А перед этим едва не подрались два игрока «Урала» – Ильин грубо толкнул Димитрова и получил желтую карточку от Карасева. Кроме того, у екатеринбургской команды произошли две вынужденные замены – поле покинули Бикфалви и Бумаль.
В итоге «Урал» не смог добыть десятую по счету ничью и пока все так же завис в середине турнирной таблицы. «Зенит» вернул себе второе место в таблице, но за последние восемь матчей выиграл всего лишь второй раз.