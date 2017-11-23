Куда пропал Иван Новосельцев. И почему он больше не играет

Скандальный трансфер
Летом 2016 года Иван Новосельцев испортил себе карьеру. Во время матча сборных России и Турции защитник перешел из «Ростова» в «Зенит». О трансфере объявили в перерыве, но Новосельцев отыграл все 90 минут. После свистка он отговаривался от всех вопросов тем, что все равно был сосредоточен на сборной. За летний период в «Ростове» Новосельцев сыграл в Премьер-лиге пять матчей. Столько же игр в РФПЛ у него значится в «Зените» с момента перехода.
Стоимость Новосельцева – отдельный вопрос. Transfermarkt сообщал, что «Зенит» отдал за игрока сборной России 10 миллионов евро. В «Зените» же рассказали, что в контракте прописана скромная сумма отступных. Позже всплыла цена в 8 миллионов рублей. 98 тысяч получило от сделки московское «Торпедо», где Новосельцев провел два года. «Сумма странная, если не сказать больше. Таких цен на игроков сборной нет», – возмущался президент «Торпедо» Тукманов.
Ясно здесь только то, что «Ростов» с этого трансфера тоже ничего не выиграл. Продажа Новосельцева не решила финансовых проблем клуба, а сам игрок провалился с перспективами. Иван Новосельцев никогда не скрывал мечты сыграть в английской Премьер-лиге. «Я – амбициозный спортсмен. У меня есть планы на будущее. Хочу приносить пользу клубу и сборной», – говорил Новосельцев. Не получилось.
Где Новосельцев сейчас?
Единственный матч за «Зенит» в этом сезоне Новосельцев сыграл против «Динамо-СПб» в Кубке России. Там «Зенит» пропустил три мяча и вылетел из турнира. Та игра проходила в конце сентября. За два прошедших месяца Новосельцев так и не доказал Манчини необходимость в себе. Зимой тренер «Зенита» хочет усиления состава из новой партии российских игроков. Новосельцев в такой ситуации – главный кандидат на выход, какой-то обмен или аренду.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Новосельцева в 2 миллиона евро. Заплатить их придется за футболиста, который пока заметен лишь за пределами поля. В октябре Новосельцев заглядывал на выходные в Париж, а в летнем отпуске вообще фотографировался со странными людьми в костюмах Майя. Вместе с Катериной Кейру они посетили вручение престижной премии в области моды Fashion People Awards 2017. Но он хотя бы тренируется.
Что о нем говорят?
В «Зенит» Новосельцева приводил Антон Евменов. Бывший начальник селекционного отдела клуба считает сделку собственным провалом. Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула призывает Ивана покинуть «Зенит» ради игры в футбол. «Ростов» и «Локомотив» могли арендовать защитника, но тот опроверг все слухи и отказался уходить из «Зенита». Сам он утверждает, что хочет играть именно там.
Больше всех Ивана Новосельцева критикует Василий Уткин. Перед началом этого сезона защитник «Зенита» резко повысил активность в социальных сетях. Уткин обратил на это внимание серией твитов про придуманный футбольный клуб Инстаграм. Но даже в его фейковой истории Новосельцева все равно ждал провал.
Чем знаменит Новосельцев?
В 2015 году защитник Новосельцев женился на баскетболистке Катерине Кейру. Футболист сделал предложение прямо на футбольном поле, когда его команда обыграла «Торпедо». Кейру согласилась, а потом получила букет и поздравления от игроков «Ростова» и Курбана Бердыева.
«Люблю делать оригинальные вещи. Мы играли с моей бывшей командой, поэтому решил сделать предложение тут. Катерину не предупреждал», – рассказывал Новосельцев об этом случае. Девушка была на игре с мамой, но едва попала туда из-за плотного графика. Саму свадьбу сыграли в Таиланде, когда футболисты «Ростова» ушли в отпуск.
Перспективы есть?
Впереди домашний чемпионат мира. Станислав Черчесов уже наиграл на него обойму защитников. Джикия, Кудряшов и Васин – люди, которые выйдут в основе против лучших сборных. Если кто-то из них получит травму, в составе будет перспективный Илья Кутепов. Шансов на возвращение в сборную России у Новосельцева нет. Вечных игроков скамейки Черчесов не вызывает.
В «Зените» все еще хуже. Мевля и Маммана – основные игроки на места центральных защитников. Подменить их могут универсальные Кришито или Иванович. Манчини привык доверять важные позиции качественным иностранцам, поэтому Новосельцеву ловить нечего. Его максимум – игры с условным «Вардаром» в Лиге Европы, когда «Зенит» уже решил текущую задачу на турнир.
Закрепиться в «Зените» Новосельцеву помешали травмы. Они пошли сразу с момента перехода, на что жаловался даже Луческу. «Когда я готов выпустить Новосельцева, он травмирован», – возмущался румын еще осенью. Потом тренер просто забил на Ивана, проиграв чемпионат России с другими футболистами. Сейчас Новосельцев подлечился, но все никому не нужен. И это печально.
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