Куда пропал Иван Новосельцев. И почему он больше не играет

Скандальный трансфер

Летом 2016 года Иван Новосельцев испортил себе карьеру. Во время матча сборных России и Турции защитник перешел из «Ростова» в «Зенит». О трансфере объявили в перерыве, но Новосельцев отыграл все 90 минут. После свистка он отговаривался от всех вопросов тем, что все равно был сосредоточен на сборной. За летний период в «Ростове» Новосельцев сыграл в Премьер-лиге пять матчей. Столько же игр в РФПЛ у него значится в «Зените» с момента перехода.

Стоимость Новосельцева – отдельный вопрос. Transfermarkt сообщал, что «Зенит» отдал за игрока сборной России 10 миллионов евро. В «Зените» же рассказали, что в контракте прописана скромная сумма отступных. Позже всплыла цена в 8 миллионов рублей. 98 тысяч получило от сделки московское «Торпедо», где Новосельцев провел два года. «Сумма странная, если не сказать больше. Таких цен на игроков сборной нет», – возмущался президент «Торпедо» Тукманов.

Ясно здесь только то, что «Ростов» с этого трансфера тоже ничего не выиграл. Продажа Новосельцева не решила финансовых проблем клуба, а сам игрок провалился с перспективами. Иван Новосельцев никогда не скрывал мечты сыграть в английской Премьер-лиге. «Я – амбициозный спортсмен. У меня есть планы на будущее. Хочу приносить пользу клубу и сборной», – говорил Новосельцев. Не получилось.

Где Новосельцев сейчас?

Единственный матч за «Зенит» в этом сезоне Новосельцев сыграл против «Динамо-СПб» в Кубке России. Там «Зенит» пропустил три мяча и вылетел из турнира. Та игра проходила в конце сентября. За два прошедших месяца Новосельцев так и не доказал Манчини необходимость в себе. Зимой тренер «Зенита» хочет усиления состава из новой партии российских игроков. Новосельцев в такой ситуации – главный кандидат на выход, какой-то обмен или аренду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Новосельцева в 2 миллиона евро. Заплатить их придется за футболиста, который пока заметен лишь за пределами поля. В октябре Новосельцев заглядывал на выходные в Париж, а в летнем отпуске вообще фотографировался со странными людьми в костюмах Майя. Вместе с Катериной Кейру они посетили вручение престижной премии в области моды Fashion People Awards 2017. Но он хотя бы тренируется.

Что о нем говорят?

В «Зенит» Новосельцева приводил Антон Евменов. Бывший начальник селекционного отдела клуба считает сделку собственным провалом. Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула призывает Ивана покинуть «Зенит» ради игры в футбол. «Ростов» и «Локомотив» могли арендовать защитника, но тот опроверг все слухи и отказался уходить из «Зенита». Сам он утверждает, что хочет играть именно там.

Больше всех Ивана Новосельцева критикует Василий Уткин. Перед началом этого сезона защитник «Зенита» резко повысил активность в социальных сетях. Уткин обратил на это внимание серией твитов про придуманный футбольный клуб Инстаграм. Но даже в его фейковой истории Новосельцева все равно ждал провал.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Чем знаменит Новосельцев?

В 2015 году защитник Новосельцев женился на баскетболистке Катерине Кейру. Футболист сделал предложение прямо на футбольном поле, когда его команда обыграла «Торпедо». Кейру согласилась, а потом получила букет и поздравления от игроков «Ростова» и Курбана Бердыева.

«Люблю делать оригинальные вещи. Мы играли с моей бывшей командой, поэтому решил сделать предложение тут. Катерину не предупреждал», – рассказывал Новосельцев об этом случае. Девушка была на игре с мамой, но едва попала туда из-за плотного графика. Саму свадьбу сыграли в Таиланде, когда футболисты «Ростова» ушли в отпуск.

Перспективы есть?

Впереди домашний чемпионат мира. Станислав Черчесов уже наиграл на него обойму защитников. Джикия, Кудряшов и Васин – люди, которые выйдут в основе против лучших сборных. Если кто-то из них получит травму, в составе будет перспективный Илья Кутепов. Шансов на возвращение в сборную России у Новосельцева нет. Вечных игроков скамейки Черчесов не вызывает.

В «Зените» все еще хуже. Мевля и Маммана – основные игроки на места центральных защитников. Подменить их могут универсальные Кришито или Иванович. Манчини привык доверять важные позиции качественным иностранцам, поэтому Новосельцеву ловить нечего. Его максимум – игры с условным «Вардаром» в Лиге Европы, когда «Зенит» уже решил текущую задачу на турнир.

Закрепиться в «Зените» Новосельцеву помешали травмы. Они пошли сразу с момента перехода, на что жаловался даже Луческу. «Когда я готов выпустить Новосельцева, он травмирован», – возмущался румын еще осенью. Потом тренер просто забил на Ивана, проиграв чемпионат России с другими футболистами. Сейчас Новосельцев подлечился, но все никому не нужен. И это печально.

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