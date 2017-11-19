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    • Он провалился в «Зените», но стал забивным форвардом в Туле

    Он провалился в «Зените», но стал забивным форвардом в Туле


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    Голосов: 6
    19.11.2017 17:00
    Луку Джорджевича отправили в «Арсенал», где тот превратился в одного из лучших нападающих Премьер-лиги.

    Лучший сезон в карьере

    Лука Джорджевич доказывает, что он – забивной форвард. Шесть голов в 15 матчах за тульский «Арсенал» вывели его на пятое место в списке бомбардиров. Тренер «Арсенала» Миодраг Божович прямо говорит, что по итогам сезона Джорджевич войдет в тройку.

    Джорджевич поражает не только голами, но и самоотдачей. На победную игру с «Краснодаром» он вышел после трех дней с температурой. Приход черногорца усадил в запас аргентинца Расича. В предыдущем сезоне тот был лидером «Арсенала», но теперь все играют на Джорджевича.

    Черногорский форвард знаменит болельщицкими пристрастиями, давним знакомством с Промесом и желанием зажечь в «Зените». Пока Артем Дзюба портит атакующую игру «Зенита», Джорджевич прогрессирует в Туле. И все еще надеется, что будет зажигать в «Зените».

    Болельщик «Партизана»

    Лука знает об успехе «Црвены Звезды» в Кубке чемпионов. В 1991-м году сербы в финале турнира обыграли в послематчевых пенальти «Марсель» (5:3). Решающий гол тогда забил черногорец Дарко Панчев. Джорджевичу это безразлично, потому что он болеет за «Партизан». Игрок говорит, что его заразили из ближнего окружения. Поэтому он мечтает когда-нибудь сыграть за «Партизан».

    Знакомство с Промесом

    Впервые с Голландией Джорджевич познакомился в 16 лет, когда попал на просмотр в ПСВ. Тогда он рубился за право попасть в клубную структуру с Депаем. В итоге он не подошел местному гранду и вернулся в Черногорию, а затем перешел в «Зенит».

    В 2013-м Лука отправился в аренду в «Твенте». Там его чаще выпускали на замены. «Все располагало к тому, чтобы проявить себя, но, наверное, я сам не совсем правильно распорядился своим шансом. В эйфории чувствовал, что забью в первом же сезоне голов 30. Неправильно было так думать! Пошли матчи, я раз не забил, два… Начал нервничать», – говорил Джорджевич.

    Та поездка запомнилась Джорджевичу знакомством с Квинси Промесом. «Он играл очень хорошо. Вы знаете, Квинси никогда не уставал на поле. Представляете? Он мог весь матч бегать и действовал просто с запредельной самоотдачей», – удивлялся Лука. После того сезона Промес отправился в «Спартак». Джорджевич ушел в «Сампдорию», где пересекся с Самюэлем Это`О.

    Тактика Михайловича

    В «Сампдорию» Лука почти не играл, но получил массу теоретических знаний. Правда, спорно, насколько они ему пригодились в будущем. По словам нападающего, тогдашний тренер «Сампдории» Синиша Михайлович мог по часу давать тактические установки команде и перед тренировками, и перед самими матчами. Тогда «Сампдория» финишировала шестой в чемпионате, а Джорджевич транзитом через вторую команду «Зенита» оказался клубе испанской Сегунды «Понферрадина».

    Гол в ворота «Маккаби»

    Год назад «Зенит» в рамках группового этапа Лиги Европы встречался на выезде с «Маккаби». К 70-й минуте матча российский клуб проигрывал со счетом 0:3. Через семь минут на поле Луческу заменил Кержаков на Джорджевича и не ошибся: Лука поучаствовал в камбэке сине-бело-голубых, а на 91-й минуте встречи вывел петербуржцев вперед – 4:3.

    После матча черногорец назвал себя «джокером» команды, но чуда не случилось, и спустя какое-то время он потеряет доверие тренера. А матч в Тель-Авиве так и остался самым ярким впечатлением (после крупной домашней победы над «Спартаком») от команды Луческу.

    Минувшим летом Манчини прямо сказал черногорцу, что парню нужно искать игровое время в другой команде. «Зениту» Джорджевич принадлежит уже семь лет и откровенно устал от того, что в Петербурге ему не доверяют. Агент футболиста Игор Глушевич недавно заявил: «Он хочет стать лучшим бомбардиром РФПЛ – если не в этом году в «Арсенале», то точно в следующем сезоне в «Зените». Но ждет ли его «Зенит»?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Арсенал Тула», Zimbio
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1511100451
    Теперь на вакантное место на лавке планируется Джикия.
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    rLt_Ortriwar
    1511112689
    Редакторы читают материал перед публикацией? опечаток достаточно...
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    Михаил Шевченко
    1511116733
    Бывает же что вообщем то неплохие игроки не могут заиграть в командах грандах всилу конкуренции,груза ответственности и многих других факторов,но в слабых клубах они просто красавцы.... Микколи сразу приходит на ум)))
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    Romirez_369
    1511153032
    Он не особо и провалился. Просто в клуб попал в довольно юном возрасте, но когда выходил на поле показывал достойную игру. Просто оказался в не то время. В Зените было несколько игроков более высокого класса и с уже имеющимся именем. А в такой ситуации потеряется 90% молодых игроков, так как тренер не рискует ставить его имея чётко поставленную цель на чемпионат. А в Туле у него зелёный свет, доверие и поддержка, на него играют, он в центре внимания. Вот и раскрылся парень. Он и в Питере, выходя на замену или против команд, заведомо слабее, в стартовом резервном составе, редко показывал слабую игру, всегда играл с огромной самоотдачей, смело лез в атаку, забивал мячи, иногда решающие. Так что, я бы не пел, что он был размазней и лавочником в Зените. Он довольно сильный игрок, просто при нынешнем тренере ставка на южноамериканцев, а не на бывших югославов( Иванович не в счёт, от такого игрока мало какой тренер откажется).
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    Yordan Lechkov
    1511234449
    Я бы не сказал ,что он провалился в зене,просто парню не дпвали достаточно игрогого времени
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    Михаил_Боярский
    1511692071
    Не 7 лет а 5. Еще чуть погонять по арендам и можно второе гражданство давать, а там и за лега не будет считаться. Вообще вроде норм игрок. Этот сезон покажет. пока в арсенале хорошо получается.
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