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    • Куда пропал Иван Новосельцев. И почему он больше не играет

    Куда пропал Иван Новосельцев. И почему он больше не играет


    3.1
    Голосов: 12
    23.11.2017 12:30
    Талантливый защитник потерял место в «Зените» и сборной России.

    Скандальный трансфер

    Летом 2016 года Иван Новосельцев испортил себе карьеру. Во время матча сборных России и Турции защитник перешел из «Ростова» в «Зенит». О трансфере объявили в перерыве, но Новосельцев отыграл все 90 минут. После свистка он отговаривался от всех вопросов тем, что все равно был сосредоточен на сборной. За летний период в «Ростове» Новосельцев сыграл в Премьер-лиге пять матчей. Столько же игр в РФПЛ у него значится в «Зените» с момента перехода.

    Стоимость Новосельцева – отдельный вопрос. Transfermarkt сообщал, что «Зенит» отдал за игрока сборной России 10 миллионов евро. В «Зените» же рассказали, что в контракте прописана скромная сумма отступных. Позже всплыла цена в 8 миллионов рублей. 98 тысяч получило от сделки московское «Торпедо», где Новосельцев провел два года. «Сумма странная, если не сказать больше. Таких цен на игроков сборной нет», – возмущался президент «Торпедо» Тукманов.

    Ясно здесь только то, что «Ростов» с этого трансфера тоже ничего не выиграл. Продажа Новосельцева не решила финансовых проблем клуба, а сам игрок провалился с перспективами. Иван Новосельцев никогда не скрывал мечты сыграть в английской Премьер-лиге. «Я – амбициозный спортсмен. У меня есть планы на будущее. Хочу приносить пользу клубу и сборной», – говорил Новосельцев. Не получилось.

    Где Новосельцев сейчас?

    Единственный матч за «Зенит» в этом сезоне Новосельцев сыграл против «Динамо-СПб» в Кубке России. Там «Зенит» пропустил три мяча и вылетел из турнира. Та игра проходила в конце сентября. За два прошедших месяца Новосельцев так и не доказал Манчини необходимость в себе. Зимой тренер «Зенита» хочет усиления состава из новой партии российских игроков. Новосельцев в такой ситуации – главный кандидат на выход, какой-то обмен или аренду.

    Портал Transfermarkt оценивает стоимость Новосельцева в 2 миллиона евро. Заплатить их придется за футболиста, который пока заметен лишь за пределами поля. В октябре Новосельцев заглядывал на выходные в Париж, а в летнем отпуске вообще фотографировался со странными людьми в костюмах Майя. Вместе с Катериной Кейру они посетили вручение престижной премии в области моды Fashion People Awards 2017. Но он хотя бы тренируется.

    Что о нем говорят?

    В «Зенит» Новосельцева приводил Антон Евменов. Бывший начальник селекционного отдела клуба считает сделку собственным провалом. Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула призывает Ивана покинуть «Зенит» ради игры в футбол. «Ростов» и «Локомотив» могли арендовать защитника, но тот опроверг все слухи и отказался уходить из «Зенита». Сам он утверждает, что хочет играть именно там.

    Больше всех Ивана Новосельцева критикует Василий Уткин. Перед началом этого сезона защитник «Зенита» резко повысил активность в социальных сетях. Уткин обратил на это внимание серией твитов про придуманный футбольный клуб Инстаграм. Но даже в его фейковой истории Новосельцева все равно ждал провал.

    Чем знаменит Новосельцев?

    В 2015 году защитник Новосельцев женился на баскетболистке Катерине Кейру. Футболист сделал предложение прямо на футбольном поле, когда его команда обыграла «Торпедо». Кейру согласилась, а потом получила букет и поздравления от игроков «Ростова» и Курбана Бердыева.

    «Люблю делать оригинальные вещи. Мы играли с моей бывшей командой, поэтому решил сделать предложение тут. Катерину не предупреждал», – рассказывал Новосельцев об этом случае. Девушка была на игре с мамой, но едва попала туда из-за плотного графика. Саму свадьбу сыграли в Таиланде, когда футболисты «Ростова» ушли в отпуск.

    Перспективы есть?

    Впереди домашний чемпионат мира. Станислав Черчесов уже наиграл на него обойму защитников. Джикия, Кудряшов и Васин – люди, которые выйдут в основе против лучших сборных. Если кто-то из них получит травму, в составе будет перспективный Илья Кутепов. Шансов на возвращение в сборную России у Новосельцева нет. Вечных игроков скамейки Черчесов не вызывает.

    В «Зените» все еще хуже. Мевля и Маммана – основные игроки на места центральных защитников. Подменить их могут универсальные Кришито или Иванович. Манчини привык доверять важные позиции качественным иностранцам, поэтому Новосельцеву ловить нечего. Его максимум – игры с условным «Вардаром» в Лиге Европы, когда «Зенит» уже решил текущую задачу на турнир.

    Закрепиться в «Зените» Новосельцеву помешали травмы. Они пошли сразу с момента перехода, на что жаловался даже Луческу. «Когда я готов выпустить Новосельцева, он травмирован», – возмущался румын еще осенью. Потом тренер просто забил на Ивана, проиграв чемпионат России с другими футболистами. Сейчас Новосельцев подлечился, но все никому не нужен. И это печально.

    Он провалился в «Зените», но стал забивным форвардом в Туле

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 12
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    Комментарии (57)
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    ItalianFootball
    1511508365
    Чернявая ничего так)
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    filosof sparty
    1511510143
    В который уже раз подобное происходит!... Амбициозный!? Не *****, рыжий, ты продался по полной! Футбол для тебя явно не главное!!! Есть у него мизерный шанс. Перейти в середняк и начать играть в полную силу. Но я не верю, ибо денег много не бывает... А если он и окажется в другом клубе, то не по своей воле, а потому что балласт никому не нужен... Второй погребняк короче! Фамилию с маленькой умышленно написал
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    Fan Loko mik
    1511520157
    Сёмин вернёт его к жизни!!!! Ещё деферамбы петь будете!!! Палыч по таким игрокам бооольшой спец!!!
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    yarik1_78
    1511531919
    Погнался за баблом,вот и результат.
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    Pavel_S
    1511596623
    Манчини судьбу многих пустил под откос. То, что он предпочитает только иностранцев-защитников - не плюс Манчини, а минус.
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    СОКОЛ САРАТОВ
    1511649917
    так пошёл бы и зениту-2 помог а то сидит штаны протирает
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    komarinskiy
    1511673283
    Сколько игроков переходило в Зенит! Бухаров, Рязанцев, Юсупов... Где они все? Ничему не учат других эти переходы в команду-могилу талантов. Все летят и летят на хруст купюр как мотыльки на свет, а потом навсегда исчезают из поля зрения.
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    Hugo Lloris
    1511684017
    валить ему оттуда надо и побыстрее в тулу например))
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    vgarakh
    1511857485
    Деньги сломали карьеру.
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    dguda
    1517065511
    Мышь - полевая!
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