Лучший тренер этой осени. В чем его секрет

К тому, что «Наполи» гуляет где-то в районе первой четверки, все привыкли еще со времен Вальтера Мадзарри. Примерно такая же ситуация была при Рафаэле Бенитесе. Что первый, что второй сооружали на «Сан-Паоло» вполне боеспособные команды, но при этом все понимали – даже игроки, болельщики и президент Аурелио Де Лаурентис, – что есть «Ювентус», есть кто-то еще, а с остальными будем бороться за то, что останется. А вот при Сарри неаполитанцы действительно начали претендовать на Скудетто относительно серьезно. Все еще при конкурентном преимуществе «Юве», но тем не менее.

Новый Сакки

Для начала скажем о фигуре Маурицио Сарри. Коротко, потому что об этом не говорил только ленивый. Но он действительно обращает на себя внимание, прежде всего, как персонаж. Сарри походит не то на детектива из сериала 80-х, не то на маргинального художника. Он курит, ругается и в целом выглядит колоритно. На его первой презентации все умные журналисты молились, чтобы получилось именно у него. А не у того, скучного. Внешне он адепт старой школы, внутренне – мальчишка-новатор. Хотя никаких особых революций не совершал.

Как тренер он во многом повторяет путь великого Арриго Сакки, такого же педанта, теоретика и разрушителя стереотипов. Как минимум мифа о том, что тренировать должны обязательно бывшие футболисты. У них даже фамилии похожи. Это, кстати, наводит на определенную конспирологию. Рецепт хорошего итальянского тренера: С + удвоенная согласная + «и». Что работало бы, если бы фамилия Сакки не писалась на латинице как Sacchi. Так что расследование продолжается.

Приглашение в Неаполь он заслужил, создав самую интересную маленькую команду того сезона – «Эмполи» с абсолютно гениальными Сапонарой и Вальдифиори. Первый был никому не нужен, второй − никому не известен. Собственно, именно Вальдифиори на пару с Хюсаем он прихватил с собой в Неаполь. Прижился только один. Но об этом позже. Пока же разберем его методы, попутно сравнивая с первым сезоном Сарри в «Наполи», чтобы наглядно увидеть развитие его идей.

«Наполи» при Сарри играет в неизменные 4-3-3 с активными инсайдами. Мы могли бы присобачить рядом схему позапрошлого сезона, но в этом нет ни малейшего смысла, потому что ровно одно изменение в основной обойме – нападающий. Мертенс вместо Игуаина. И вот тут не обманитесь. Потому что это не просто влияет – это меняет вообще все.

Но сначала про оборону.

Умная защита

Если что и досталось Сарри от старой – и не только итальянской – школы тренеров, так это отношение к обороне. «Я никогда не видел команду, которая бы оборонялась с выдумкой», − говорил он несколько лет назад. И тогда, пока новая команда строилась, все действительно было так. Нет, он за это время не превратился в Пепа Гвардиолу и не опустил плеймейкера на один уровень с центральными защитниками. И если вынос – самый безопасный выход, то защита «Наполи» исполняет именно его. Но тут есть свои нюансы.

Владение обеими ногами и более чем компетентное обращение с мячом в команде Сарри превращается из пожелания в требование. Защитников тоже касается. На тренировках много часов уделяется именно этому. Кулибали с Албиолем совсем не те ребята, кто будет шарахаться от мяча и способны без проблем отдать точный пас на 20-30 метров или поддержать выход из обороны на скорости. Тем не менее, риск должен быть минимален. Особенно в свете того, что, как у всякой агрессивной и скоростной команды, моментами «Наполи» ослабляет давление на соперника и берет передышку.

Эти моменты обычно совпадают с теми, когда вокруг ворот Пепе Рейны начинают летать мячи. Так что не выдумывать и переждать – правило номер один. А думать и быстро принимать решение – номер два. Противоречия здесь нет.

В результате уже на стадии выхода из обороны и начала своей позиционной атаки, каждый игрок знает свое место, начиная от ближайших к собственным воротам. И вопрос вывода мяча в атаку не стоит вообще. Тут все отработано.

Гибкость в атаке и много треугольников

Активные фланги – одно из главных оружий «Наполи». Работают они по-разному. Кальехон и Инсинье получают достаточно свободы, чтобы распоряжаться пространством по своему усмотрению и врываться в зоны оставляемые Мертенсом. Во время этих смещений ширину создают Гулям и Хюсай – оба достаточно быстрые, чтобы успевать возвращаться и особо не нуждаться в подстраховке. Но в крайнем случае вся команда выполнит синхронный горизонтальный сдвиг, обеспечив поддержку уже Жоржиньо или кому-то из центральных защитников, зашивающих порванный фланг.

Что же касается атаки, то тут безупречно работает масонская магия Маурицио Сарри – треугольники. Вы знаете, что это такое. У каждого игрока должно быть минимум два варианта для передачи. Схемы 4-3-3 и 4-2-3-1 именно потому и любимы тренерами по всему миру, ведь они самые треугольные. Особую важность они приобретают в командах, играющих в контроль. «Наполи» тоже играет в контроль, но при этом не выключая большие скорости. Собственно, для этого и необходимо правило всеобщей «двуногости», чтобы не задерживать мяч даже на секунду. От атакующих комбинаций неаполитанцев иногда начинает рябить в глазах. Но тут нет никакой спонтанности. Около 90% этих перемещений мяча, себя и себя с мячом – заготовки. «Наполи» не выдумывает на ходу, а выбирает лучшую знакомую карту с руки.

Здесь не мешает даже странный интеллектуально-физический дисбаланс на флангах «Наполи». Главное достоинство Гамшика с Инсинье – они располагаются левее – в том, что они способны поменять ход игры одним своим решением. Они дирижируют игрой на своем участке поля, подкидывая идеи и мгновенно отвечая на предложения партнеров. Аллан же и Кальехон – они справа – знамениты своей способностью носиться без устали 90+ минут. Бразилец так вообще сейчас один из лучших бокс-ту-бокс мидфилдеров в современном футболе.

Вернемся на секунду к тому, как собственно работают эти треугольники. Мы уже сказали, что Мертенс часто садится глубоко, играя практически «ложную девятку». Тем самым он создает большее количество предложений в атаке, уводя защитников и позволяя атаковать свободные зоны. При Игуаине была похожая ситуация, ведь он тоже хорош в подыгрыше. Но если Гонсало хотя бы подразумевался как явный наконечник, то сейчас это именно ситуация «угадай, откуда прилетит». Все забивают и все ассистируют. Если бы персональная опека была жива, ее убил бы именно этот «Наполи».

Кстати, выдающаяся находка – перевод Мертенса на позицию центрального нападающего. Не потому что это работает лучше, чем игра с большим Игуаином. Это примерно так же по эффективности, но немного другая механика. А решение это удачное еще и потому, что такой талантливый и прекрасный Мертенс, с техникой и прекрасным ударом, попросту слишком жадный для фланговика. Раньше, когда он подменял то Инсинье, то Кальехона, играющих на команду в десяти случаях из десяти, Мертенс постоянно тормозил атаку, думая о себе. Теперь же это его качество пустили в пользу – нападающему нужно быть эгоистом.

Пирло, но не совсем

Так вышло, что незаменимых людей в Неаполе двое: Инсинье и Гамшик. Сегодня в их компанию можно без проблем добавлять третьего – Жоржиньо. Раньше его роль была похожа на то, что исполняет Аллан. Только носился не так резво. Теперь он занимает самый важный пост в итальянском футболе. И если вы успели подумать о Пирло, то забудьте немедленно. Теперь все немного иначе.

Во времена «Эмполи» у Сарри действительно был свой классический реджиста – Мирко Вальдифиори. Настоящее открытие того сезона и светлейшая голова чемпионата. Не обладая ни физическими, ни техническими данными он вел игру команды из глубины на чистом футбольном интеллекте. Немудрено, что переезжая в Неаполь, Сарри привез свое открытие в чемодане. И в «Наполи» это не сработало. Совсем.

Тогда и начал наигрываться Жоржиньо. Умный игрок, интересный, но и близко не стоящий по футбольному интеллекту с Пирло и Вальдифиори. Тем не менее, у него есть и техника, и физика, поэтому он в этой зоне как некий компромиссный вариант реджисты. Когда нужно, он берет на себя часть обязанностей разрушителя или пользуется относительно быстрыми ногами, чтобы обеспечить свое креативное присутствие там, где необходимо. То, чего было невозможно добиться от Вальдифиори.

Еще один важный момент заключается в том, что при атаке соперника Жоржиньо оказывает давление на зону фантазиста – вторую по значимости в итальянском футболе.

Все это вместе работает хорошо, что доказывают одни из высочайших показателей по точности передач в команде. Так что перевод Жоржиньо на эту роль разрушил не идею играть с реджистой, а представление о нем как о физически статичном дирижере.

Глубина

Что объединяет «Наполи» Мадзарри с «Наполи» Бенитеса? И «Наполи» Сарри образца его первого сезона. Такие разные подходы. Разные структуры. Даже лидеры разные. Если ваш мозг не блокирует подзаголовки, то вы уже знаете. Глубина состава. В тех трех командах было несколько игроков класса AAA+ и абсолютно нулевая скамейка. В случае их потери «Наполи» начинал хромать на одну ногу и – по общему качеству – пересаживать себе органы от «Кьево» или чего-то вроде. Титулы так не выигрываются.

Теперь же у Сарри есть два состава. Не совсем равнозначных, но вариант с компетентной заменой присутствует для абсолютно каждой позиции. Конечно, невозможно полностью компенсировать потерю Инсинье, Гамшика или Жоржиньо. Но без них хотя бы можно будет жить. Тот же поляк Зельинськи способен закрыть что-то около сорока одной позиции при одиннадцати доступных.

Кстати, о поляках. Наличие Аркадиуша Милика открывает интересные возможности в атаке. По сути, с ним на острие «Наполи» перестраивается на ту систему игры, что была при Игуаине. То есть, все то же самое, но с более выраженным форвардом, который редко играет спиной к воротам и как минимум не бесполезен в воздухе.

В этом, пожалуй, и состоит главное на данный момент оружие Сарри. То, чего он добился за прошедшие два сезона. «Наполи» наконец нарастил подкожный жир, достаточный для того, чтобы успешно проходить большие дистанции. Бенитес был великим ротационером, но не располагал для этого ресурсами.

И теперь Неаполь как никогда близок к тому, чтобы на равных бороться с одним черно-белым клубом из Турина. Это не значит, что борьба обязательно будет успешной. Но это прекрасный сюжет для интереса ко всей Серии А.